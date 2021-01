Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Acogimos llamado Espaillat: El autor de esta columna y el colega Manuel Ruíz acogimos el llamado que hiciera el congresista Adriano Espaillat, contagiado del Covid-19, para vacunarse contra el virus y así lo hicimos. Ambos somos pacientes del hospital New York Presbyterian Medical Center y fuimos notificados el pasado miércoles para recibir las dosis, y acudimos a la cita este viernes en horas de la tarde al Armory Track & Field Center, en el Alto Manhattan. Al recibirla expresé: “Me he vacunado porque creo en la ciencia, y prefiero que la ciencia me mate antes que lo haga la ignorancia; vacúnate, la vacuna alarga la vida, gracias”. Ruíz manifestó: “Acabo de adquirir la vacuna de Moderna. Debo decir que es la única manera de frenar este horrible contagio. Haz como lo hice, vacúnate para tratar de frenar el Covid-19”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=NoNRLC6cMvk&feature=youtu.be

►Si no hay transparencia en gasto presentarían querella: Dominicanos en la circunscripción Uno en EE. UU, expresan estar esperando la conclusión de un informe que recientemente entregara la JCE al periódico “El Faro Latino L.L.C.” (establecido en Pensilvania) a través de varias juristas, el cual especifica los gastos económicos en que incurrió el organismo en las pasadas elecciones en el exterior. El medio procederá con auditores a verificarlo, se nos informó. Últimamente, algunos medios han publicado disparidad entre lo gastado durante los comicios en este estado y lo reportado ante el organismo electoral, específicamente en cuanto al transporte, gasolina, parqueo y el almuerzo. Si el mismo no presenta transparencia depositarían una querella ante la Procuradora General, doctora Miriam German Brito. ¡Ay!

►¿El PLD una secta?: Seguidores y simpatizantes del PLD en El Bronx y el Alto Manhattan expresan que si es como dice José LaLuz, candidato a la secretaria general de ese partido, que actualmente en la entidad se insiste en imponer una contrarreforma y ya la cúpula tiene identificados a los que van a apoyar para las elecciones del Comité Central (CC) el próximo 14 de febrero, se van del partido. La advertencia de LaLuz es por el artículo transitorio que aprobó la Comisión de Congreso que prohíbe a que las bases del PLD voten para elegir a presidente y secretario general de esa organización. ¡Huumm! Un chusco preguntó: «¿El PLD se volverá una secta? En la entrega anterior de Entérate NY enfocamos lo debatido por analistas del patio en NY, y entre otras cosas, plantearon que la reforma estatutaria del PLD es un entramado, porque el Noveno Congreso quitó prerrogativas que antes tenía la militancia, y ahora facilita a los altos dirigentes peledeístas decidir sobre quienes recaerán los principales cargos. ¡Huumm!

►¿Montando reelección en consulado NY? Observadores políticos dominicanos con llamados master y post grado en ciencias políticas y en la aplicación de ella en la RD y del mundo, además de creerse “poseer” más visión que Nostradamus, el vidente más famoso de la historia por su gran cantidad de predicciones, muchas de las cuales no se han superado hoy en días, afirman y raquetee afirmaron a Entérate-NY que en el consulado dominicano en NY se ha iniciado la reelección del presidente Luis Abinader (2024-2028). Veamos: El cónsul Eligio Jáquez apoya a John Sánchez, actual secretario general del PRM, director de pasaportes y a la vez del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX) ¡Ah! Y su hermana como directora del departamento legal consular. Ver: https://elnacional.com.do/director-del-index-y-pasaportes-en-ny-recibe-respaldo-del-consul-jaquez/ Sánchez instalará próximamente el INDEX en el consulado para brindar servicios gratuitos a la comunidad (asesoría migratoria, ayudar a los taxistas con sus multas, asesorar inquilinos sobre sus derechos, impartir clases de inglés, computadoras, alfabetizar adultos, los servicios de CieloRD, que se encarga de repatriar los cadáveres al país, sean transferidos al INDEX para él manejar el $$$; entre otras ma-ra-vi-llas. ¡Vuelve y vuelve!

►Otro paso a la reelección con “Gestión”: El emblemático dirigente perremeísta en NY Alejandro -Tontón- Rodríguez, ex jefe del “Comando de Campaña Abinader 2020-24”, para ir ampliando los trabajos de la reelección sacará próximamente el periódico “Gestión” que enfocará solamente los logros de la “gestión” del presidente. Una “compañera” de El Bronx nos expresó que se les entregará a los dominicanos que acudan diariamente a la sede principal y sus oficinas en El Bronx, Long Island, Haverstraw, Nueva Jersey, Connecticut, y Pensilvania, además a los dirigentes de cada condado. Pero hay una “rebelión silenciosa” a lo interno de la seccional porque la mayoría de ellos no han sido nombrados y otros con 2 y 3 buenos empleos en una misma familia, diiiijo la perremeísta. ¡Ah! La “compañera” precisó que Tontón e$tá full en el consulado y allí aconseja y para en seco los “compañeros” que van medio revoloteado en busca de empleos. Además, se suma al proyecto reeleccionista para imponerse al presidente del partido-NY, Neftalí Fuerte, con quien mantiene una fuerte disputa desde hace tiempo. Fuerte está en RD y un grupo de la gente de Tontón se fue al país la semana pasada en busca de sus nombramientos. ¡A pasos de vencedores!

►¿Por qué la reelección desde el consulado-NY? Analistas y sabiólogos quisqueyanos en el Alto Manhattan sostuvieron que el inicio de la reelección desde el consulado es debido a los millones de dólares que entran anualmente. Las mismas autoridades consulares expresaron que desde el 24 de agosto al 31 de diciembre pasado, se emitieron 24,435 pasaportes (a 135 dólares c/u = a US$3,298,725, equivalentes a RD$191,326,050). En igual cantidad que los pasaportes son emitidos los llamados “Poderes”, a US$160.00 cada uno. ¡Uff! Desde RD nos informaron que la reelección sería “blindada” con el pronto nombramiento de Tontón Rodríguez (con jurisdicción privilegiada, pasaporte oficial, buen $ueldo y abultado presupue$to) como viceministro de “Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia”, que dirige José -Neney- Cabrera. Su misión será auxiliar la labor del presidente en la circunscripción 1-USA. Se encargará de asuntos de pensiones, seguros médicos, ayuda social en general, y gestiones diversas que afectan los criollos en el exterior: Diiicen que los perremeístas ahora cantarán: https://www.youtube.com/watch?v=Hpuhgtj-98g



►Trabajarán para eso: Estos aprestos reeleccionistas es para ir ablandando a sus dirigentes porque en el 2023 se buscará un consenso en el partido para modificar el Artículo 101 de los estatutos del PRM, que prohíbe la reelección presidencial, nos indica la alta dirigente. Aunque la Constitución permite al presidente Abinader optar por un segundo período consecutivo, si intenta ir tendría que vencer primero el obstáculo que le pone su propio partido, cuyas normas internas son contrarias al espíritu continuista. Si la reelección no prospera, diiicen, que la mutual del PRM sería David Collado (Ministro de Turismo) y le acompañaría Carolina Mejía (alcaldesa del D.N.) e hija del Guapo de Gurabo, y por eso le han nombrado medio gobierno para que vaya preparando el terreno de esa fórmula.

►Un valor dominicano en NY: Amanda Séptimo es la asambleísta por el Distrito 84 en El Bronx y es la más joven de la ciudad de NY. Tiene una larga trayectoria en el activismo. Trabajó para el Consejo de Supervisores y Administradores Escolares, así como la Corporación de Desarrollo de la Comunidad de Hunts Point. Recientemente fue reconocida entre los 100 latinos más influyentes de la Gran Manzana. Se graduó de la prestigiosa universidad Vanderbilt, y ahora mismo se desempeña como organizadora política del sindicato de Enfermeras del estado de NY. Está considerada como una de las dominicanas más brillantes en el plano político regional. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Amanda, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: ​ El Papa Francisco nació en Argentina. Su nombre real es Jorge Mario Bergoglio. Es el primer Papa no europeo en mucho tiempo, pero es descendiente directo de italiano. Su único predecesor no europeo asumió el mando en el 731. La última vez que el Vaticano otorgó una pensión fue hace 600 años. A los estudiantes a veces les resulta difícil cubrir los gastos de subsistencia debido a sus bajos ingresos. Jorge mencionó que él también experimentó esto. Por eso trabajó como portero en un bar de Buenos Aires para financiar sus estudios, y tuvo una amiga con la cual salía a bailar tango, hasta que se dio cuenta de su vocación cristiana.

►Servicio comunitario: El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ofrece servicios en línea personalizados y seguros sin la necesidad de enviar formularios por correo o hacer un viaje a una oficina local. Verifique el estado de su licencia, su información de registro. Solicite su registro de conducción. Restaurar licencia revocada. Completar todos los demás servicios en línea, incluidos: Renovar su licencia o identificación de no conductor, entre otros servicios. Ver la lista de todas las transacciones en línea: https://dmv.ny.gov/more-info/all-online-transactions

►Salud: Rutinas básicas para mantener un corazón sano. Alimentación equilibrada. Controlar el nivel de glucosa en sangre. Practicar deportes. Controlar la presión arterial. Abandonar el tabaco y mantener los niveles de colesterol dentro de los límites aconsejados.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 17: Compra del dólar 57.51 y venta 58.4; Compra euro 69.36 y venta 72.89

►Gasolina Premium 223.10 y Regular 209.90…Gasoil Premium 182.10 y Regular 169.20…Kerosene 155.20…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Chovinismo = Aprecio desmesurado de lo nacional con desprecio de lo ajeno.

►Cita histórica: Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. (Johann Kaspar Lavater, filósofo, poeta y teólogo suizo).

►Truco: Si al planchar te cuesta demasiado y tardas mucho tiempo, poner papel de aluminio debajo de la camisa, falda, o pantalón que estés planchando, éste actuará como conductor y hará rebotar el calor nuevamente hacia la prenda. Será más rápido el planchado.

►Curiosidad: El único pájaro que picotea un águila es el cuervo. Se sienta sobre su espalda y muerde su cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha con el cuervo; no gasta tiempo ni energía. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto en los cielos. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego se cae por falta de oxígeno.

