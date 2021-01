APORTES PARA LA HISTORIA DOMINICANA EN LA DIáSPORA

Por Zunilda Mercedes Fondeur

Carta al profesor Manolo López, clave musical y coral en el exterior. Querido director Manolo López: Además de repasar contigo estos históricos momentos graficados con el fulgor de la diáspora en Nueva York, quiero recordar con respeto y admiración a doña Tilcia Brens (Q.E.P.D.) y demás fundadores de la Asociación de Artistas Clásicos dominicanos, así como a los consagrados artistas participantes en tantos emblemáticos lugares y a todos los colaboradores. Particularmente en el Tele Periódico Realidades siempre mantuvimos para ellos un espacio de difusión y personalmente participé también en las colaboraciones de patrocinadores, que a su vez patrocinaban nuestro medio de comunicación, entre otros: Cibao Meat Products Inc. La doctora Marilu Galván, del Centro Civico Cultural Dominicano, el poeta Frank Adolfo ideador de la institución, el profesor Marino Mejía de los Egresados de La UASD, la culta dama Bertha Fabrizzio, el doctor Rolando Bautista, el tenor José Cuevas, la psicóloga Adolfina Ayala, los grandes autores y músicos Bullumba Landestoy y Manuel Sánchez Acosta (Q.E.P.D.) entre otros.Muchos sopranos, tenores, barítonos y m♪sicos clásicos de origen y fama internacional trabajaron con entusiasmo y plena conciencia de la seriedad puesta en cada concierto y el objetivo de enseñarle al mundo que además de las buenas letras, arreglos, vocalistas y música popular en la nación «Cuna de la civilización», contamos con brillantes estrellas del bel canto y la música clásica. Tu rol, profesor Manolo Lopez ha sido trascendental e impregna cual perfume de jazmines, gardenias y rosas la presencia en Los Estados Unidos de los dominicanos e inmigrantes en general, en tu empeño de llegar tus conocimientos de piano y canto clásico y coral a los niños y jóvenes, como similarmente lo hizo en el folklore la pionera Normandía Maldonado Q.E.P.D.)Cómo olvidar el Coro Santa Rosa De Lima, de la iglesia que lleva su nombre en la calle 165, entre avenidas Amsterdam y Audubon, desde donde justamente salió el primer desfile de los dominicanos en el exterior, cuando en el año 1982 dieciocho representantes de igual número de organizaciones decidimos exhibir al mundo nuestras tradiciones, de dónde venimos y que somos muchos.Entre esos dominicos hispanos que durante sus años en la urbe NEOYORQUINA cumplieron un rol de enseñanza y excelente conducta debemos justipreciar al apreciado maestro Manolo López.Me abrogo el derecho a mostrar a mis lectores tu interesante publicación.ZFP/###CDP«El ser humano siente cierta tendencia a no olvidar el pasado, pues este es un constante recordatorio de los buenos momentos que ya pasaron, asimismo conservarlos en nuestra mente para luego traerlos al presente».Grupo Coral América Santa Rosa de Lima, bajo la dirección de Manolo López en el Merkin Concert Hall de New York participando en el Homenaje a la Música Dominicana, concierto presentado por: La Asociación de Artistas Clásicos Dominicanos de New York.Ballet Folklórico América bajo la dirección de Johnny Gross, integrado por miembros del Coro en presentaciones en el City College de New York y Cornell University de New York»

(Visited 8 times, 8 visits today)