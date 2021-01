DIGEGOG RESPONDE CRITICAS

El Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), censuró que

ciertos economistas “se estén dando a la tarea de dañar la reputación de

profesionales de bien ganado reconocimiento social, profesional y académico,

para ganar protagonismo en su pretensión de representar a un sector de la

oposición o conseguir un contrato de asesoría”.

“Este anuncio de las autoridades recién electas de que tentativamente el déficit

fiscal sería de un 7.7 % y no de un 9.3 % del PIB, ha dado lugar a una andanada

de críticas de uno o dos economistas, que desde ya se autodenominan

representantes de la oposición en materia económica”, Expresó Félix Santana

García.

El funcionario hizo alusión a que la semana pasada las autoridades

gubernamentales habían anunciado que el déficit del año fiscal 2020 cerraría con

un déficit de 7.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que organismos

internacionales informaron que la nación dominicana tendría un déficit fiscal del

9.3% del PIB.

Citó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al Fondo

Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), quienes atribuyeron el déficit presupuestal en República

Dominicana al aumento registrado en los gastos y a una baja estrepitosa de las

recaudaciones, entre otros factores.

Félix Santana García consideró que “se debe ser cuidadoso al externar críticas de

esa índole, pues no es tan fácil hacer política fiscal y monetaria cuando el

ambiente es tan turbulento y tan cambiante producto del COVID 19, en el que el

más ducho de los profesionales puede errar”.



Agregó que “es válido cometer un error en ciclos de recesión o de cambios

constantes de las distintas variables económicas y financieras, controlables e

incontrolables, endógenas y exógenas, que integran la ecuación que llevará al

resultado final del indicador esperado”.

Entiende que “Ante esas virulencias, el llamado es para que se critique de forma

mesurada y con ánimo de no dañar a nadie, sino constituirse en ser parte de la

solución”, terminó diciendo el Director General de DIGECOG, en un artículo

publicado en el periódico digital Almomento.net bajo el tema: “Crítica virulenta

contra el déficit fiscal”.

Por otro lado, Santana García indicó que el hecho de que se haya emitido deuda

o bonos soberanos por encima de lo necesario basado en las expectativas del

momento, si ese fuera el caso, no quiere decir que no se tenga pericia para

pronosticar o estimar el requerimiento de fondos frescos ni en qué se pudieran

utilizar ante tantas necesidades presentadas por la pandemia y la crisis

económica mundial que esta ha generado, pues en tiempos de crisis los

pronósticos pueden varias constantemente.

(Visited 3 times, 3 visits today)