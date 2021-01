Esquimales en Constanza

El mundo debe creer que este no es un país insólito sólo por tener un sistema político en el que no hay partidos, sino empresas electorales; por ser un país tercermundista con personas que tienen fortunas de miles de millones de pesos y dólares, que compiten con las de Jeff Bezos, Warren Buffett y Bill Gates, y por tener mafias de corruptos que operan en todo el Estado, sino porque, además, aunque está situado en el Trópico de Cáncer, en pleno centro del cálido Caribe insular, registra temperaturas de hasta cinco grados bajo cero…(Y no dudo que en Constanza hasta aparezca uno que otro esquimal dominicano bailando merengue con un oso polar).

(Visited 4 times, 4 visits today)