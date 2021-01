COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL

Por JUAN T H

El gobierno del presidente Luis Abinader parece no tener una política gubernamental

coherente con su programa de gobierno que fue exitoso durante la campaña electoral

permitiéndole venderlo como una oferta de cambio del sistema político puesto en práctica por

los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que dirigieron Leonel Fernández y Danilo

Medina.

El cambio político ofrecido por Abinader prendió en el seno del pueblo, tanto que le permitió

ganar los comicios en primera vuelta a pesar de los esfuerzos de Danilo Medina por impedirlo

utilizando los recursos del Estado.

Abinader prometió sanear el Estado mediante políticas públicas transparente y honesta

dejando claro que no tolerará la corrupción y que su administración estará caracterizada por

el fin de la impunidad y castigo a los desfalcadores del Estado. Las señales fueron claras al

designar a Mirian Germán como Procuradora General de la República y al señor Carlos

Pimentel al frente del departamento de Compras y Contrataciones, ambos sin militancia

partidaria y una práctica social apegada a valores éticos y morales. El presidente ha dado

señales claras de sus objetivos en el manejo de los fondos públicos; ha eliminado o fusionado

instituciones o departamentos innecesarios, economizado miles de millones de pesos

eliminando botellas, nominillas, etc.

Los cambios en la manera de hacer política son evidentes. El Estado en manos de Abinader no

es una fuente de enriquecimiento de funcionarios o grupos políticos. Las encuestas dicen que

el mandatario va bien. Alrededor del 90% lo dice. Es el segundo presidente de la región mejor

valorado por su pueblo.

Sin embargo, en materia de comunicación, hay una gran deficiencia. El gobierno no se está

vendiendo bien. El presidente es su propio vocero, y del gobierno. Nadie más parece tener la

autoridad y la capacidad de hablarle al pueblo y ser creíble.

No hay un hilo conductor, una línea política comunicacional que señale el camino en función

de las ejecutorias del gobierno, no sólo del presidente que se ve obligado a hablar casi todos

los días, responder críticas, etc. La comunicación luce dispersa, anárquica, incoherente e

insustancial. El gobierno está siempre a la defensiva, respondiéndola a todo el que critica,

generalmente con mala leche. ¡Y no puede ser!

La publicidad del Estado ha sido un caramelo que muchos desean centralizar o dirigir desde sus

escritorios. Los gobiernos anteriores tenían la propaganda y la publicidad como elementos de

acumulación de riqueza, envilecimiento de la prensa, comprando periodistas. Gastaban miles

de millones de pesos todos los años. Entre diez y 12 millones diarios. Un derroche enorme.

Dueños de medios de comunicación, “líderes” de opinión y varios “infuencer”, algunos

analfabetos, se convirtieron en millonarios en poco tiempo. Cambiar esa política, es parte del

cambio que ofrecieron el PRM y Luís Abinader, que incluso prometió una ley de publicidad

para regularla y ponerle límites.

La estructura comunicacional del PLD es muy fuerte, está bien organizada y tiene muchos

recursos, que le han permitido continuar operando, haciendo un gran trabajo para los

contrarios. Y lo que es peor, buena parte de la publicidad estatal le sigue cayendo como si

todavía estuvieran en el gobierno.

Siento que el gobierno se deja chantajear y extorsionar por los medios y por los

comunicadores de la red del PLD que están al asecho de cualquier pifia por mínima que sea

para potenciarla y hacer ruidos que dañen la imagen del gobierno. (Algunos funcionarios les

hacen el juego ingenuamente)

El cambio debe llegar a los medios de comunicación a través de una política comunicacional

bien diseñada, bien dirigida, bien planificada, coherente con las acciones del presidente Luís

Abinader y los ministros. La población tiene que saber que los funcionarios están actuando

bien, con transparencia y con honestidad, que las medidas que se adoptan son para beneficios

de todos. Pero hay que llegar a la gente con la verdad, hay que ser creíble, que nadie ponga en

duda la palabra del presidente o de sus funcionarios. Hay que saber vender las ideas y las

acciones del gobierno para evitar confusiones y falsedades, porque ellos son expertos en

convertir una mentira en verdad.

(Visited 9 times, 9 visits today)