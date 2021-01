En medio de la crisis que afecta a los habitantes del barrio Luis

Manuel Caraballo de Santo Domingo Norte, lo sentimientos y la

generosidad de Ricky Santos un morador de dicho sector por ver una

sonrisa de esos infantes no se hicieron esperar.

Juguetes por sonrisa fue como lo denomino, al donar decenas de

juegos a niños de escasos recursos de su municipio.

El señor Santos explicó, que este tipo de acción es una satisfacción

personal, ya que al ver a los niños sonreír y felices con cosas tan

pequeñas como un juguete, es algo que no se compara con nada.

La actividad estuvo siendo apoyada por los señores, Jesús Medrano y

Alexandra Reyes, quienes hicieron sus aportes a la buena causa en

donde lo único importante es llevar alegría a niños que por diversas

circunstancias no reciben regalos en el día de reyes.

