Danilo Cruz Pichardo

El licenciado Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este, se ha

mostrado impotente por no satisfacer la demanda de empleo de miles de

personas que contribuyeron con su triunfo en la contienda comicial

municipal de marzo del 2020. Su deseo hubiera sido dotar de empleo a

todos los dirigentes del PRM y fuerzas aliadas de esa demarcación

geográfica, pero es un imposible.

Y al resultar imposible ofertar cargos a todos es lógico que la situación

genere disgustos en algunos segmentos del PRM. Pero es que ni siquiera

el gobierno central, presidido por Luis Abinader, ha dado respuesta al

desempleo de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno del

municipio Santo Domingo Este, el más poblado del país.

Es innegable, sin embargo, que tanto el gobierno dominicano como el

municipal –ambos del PRM– tienen grandes luces que exhibir,

empezando por la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

La Ley 166-03 establece un 10%, del Presupuesto de la Nación, para los

municipios, pero nunca se ha cumplido y los ayuntamientos perciben algo

menos del 3%. A esa situación se le suma la caída en la recaudación por

concepto de arbitrios, aspecto que afecta a los munícipes en lo que toca a

recibir servicios prometidos.

En el caso particular de Santo Domingo Este, empero, la gestión de

Manuel Jiménez es considerada de excelente, pues hasta el momento ha

dado cumplimiento a todas las promesas de campaña que aparecen en su

Propuesta Municipal, en la cual las obras están programadas en diez ejes

fundamentales, para implementarse en un período de cuatro años.

En sus primeros cien días, tal y como lo había prometido, limpió todos

los cementerios y los mercados públicos. Hay que destacar que los

mercados de Los Mina y del Almirante fueron reconstruidos. También,

Manuel Jiménez, ha remozado la avenida Miguel Barceló, el anfiteatro de

Los Tres Ojos, el Monumento a la Caña y el Faro a Colón. ¿Qué más puede

hacer en pocos meses y en medio de una pandemia?

Es cierto que algunas empresas recolectoras de basura no han dado

cumplimiento a los contratos de forma parcial, es decir, en algunos

barrios, problema que se ha ido solucionando satisfactoriamente. En

sentido general el servicio de recogida de basura ha sido entre muy

bueno y excelente, sobre todo si se compara con el de la gestión anterior.

Cuando el amigo Alfredo Martínez era alcalde en el Residencial Lomisa,

lugar donde vive el suscrito, el camión apenas pasaba una vez a la semana

a recoger los desperdicios sólidos. En la actualidad el camión recoge la

basura cuatro días a la semana. La diferencia es grande. Y es grande en

todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Santo Domingo Este,

producto del empeño exhibido por Manuel Jiménez, un alcalde que se le

ve en los barrios a altas horas de la noche supervisando los trabajos.

El alcalde Manuel Jiménez prometió transformar a Santo Domingo Este,

pero es un proceso que demanda de tiempo y de recursos económicos. Si

se parte del presupuesto que percibe y la caída sustancial de los arbitrios,

debido a la pandemia, es demasiado lo que hace la presente gestión

municipal.

Santo Domingo Este es el municipio más grande del país, pero

simultáneamente es uno de los de mayor nivel de pobreza, pues está lleno

de barrios paupérrimos, algunos de ellos levantados en espacios

inadecuados, carentes de diseños urbanísticos, donde sobresale el

hacinamiento y la forma inhumana.

Desde mi humilde óptica la gestión de Manuel Jiménez, como alcalde

de Santo Domingo Este, es muy buena. Posiblemente excelente.

