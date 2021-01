La Agonía por un Puestecito

Por Juan Cruz Triffolio

Nunca antes había percibido y escuchado tantos alegatos de parte de un

candidato a un puesto electivo, en su derecho, como los esgrimidos por el

señor Yomare Polanco, en procura de que se le reconozca una escogencia

cimentada en la quimera, en la llamada Gran Manzana, New York.

Su dilatada oratoria ha sido interminable y sus altos y bajas, en procura de un

reconocimiento no alcanzado, lucen no tener límites.

Desde la pasada contienda electoral Polanco parece no tener descanso en la

búsqueda del eslabón perdido.

Exclama a los cuatro vientos el inquieto y expresivo ciudadano, sin pruebas

convincentes, -hasta el momento-, que ha sido víctima de una conspiración

tendente a sabotear el proceso electoral del 5 de julio pasado, en donde

supuestamente se le despojó del triunfo como tercer diputado en la

circunscripción uno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Luego de mil vueltas de maromas, incontables patadas en el mar electoral y

centenares de alegatos, a veces sin ningún tipo de sentido, las diversas

reacciones de Yomare Polanco han resultado estériles para alcanzar su

añorado propósito.

Perdonando nuestra intromisión en asuntos que algunos enmarcan,

equivocadamente, sólo en lo personal, -sin ser necesariamente así-, entiendo

que es una pena que tan simpático ser humano desperdicie sus energías y

valioso tiempo en un proceso que, tanto él como sus más íntimos allegados,

saben que no permitirá el disfrute del apetecible fruto soñado.

En vez de “las panqueadas de ahogados” que luego de su derrota apabullante

el extrovertido ciudadano ha venido proyectando, el incondicional danilista,

en la urbe newyorkina, entiendo que pudiese estar aprovechando el

momento para realizar una reflexión profunda y desapasionada sobre su

accidentada realidad política partidaria.

Es así como, tratando de ser transparente, Yomare Polanco ha de asumir que,

dolorosamente, encarnó a un candidato electoral impuesto por la arrogancia

y la prepotencia de un poder encabezado por un engendro que lució poco

respetuoso ante el escrúpulo y sumamente atropellante al momento de

imponer sus lineamientos de gobernanza y por tanto, su triste final se veía

llegar.

Su escogencia interna, como no pudo ser ofertada, mucho menos justificada,

como el resultado de un consenso partidario pues, desgraciadamente, es

innegable que nació signada por el dedo del voluntarismo de alguien que, en

su momento, lucía un Todopoderoso e insustituible gobernante y en

consecuencia, los resultados eran evidentes.

Todo indicaba que existía el convencimiento de que poniendo a correr el

dinero a borbotones y desparramando una publicidad impresionante,

cimentada en la vocinglería de algunos mercaderes de la comunicación, era

suficiente para garantizar un triunfo arrollador del aludido y singular

aspirante a diputado en ultramar.

Pero los resultados electorales, observados o no, se encargaron de poner de

manifiesto otra realidad distinta, aislada de la bullanguería y el desenfreno en

la utilización de los medios audiovisuales, alejada de la real estructura

partidaria y el contenido orientador y edificante.

Se volvió a confirmar aquello de que muchas veces, “el bien no hace bulla y la

bulla no hace bien”, ni en política ni en el vivir cotidiano.

Siendo de esa manera, lo prudente por parte de Yomare Polanco sería, salvo

su mejor parecer, distanciarse del griterío y el pataleo hasta ahora

protagonizado y si en verdad desea continuar en las lides políticas partidarias

como figura de relieve, autocriticarse y enderezar los entuertos, pasando a

una militancia real y sometiendo a un verdadero proceso de reingeniería su

modelo de accionar en procura de ganar un espacio significativo en el

conflictivo mundillo de los partidos.

Insistir en más de lo mismo, con la anuencia de sus supuestos estrategas y

asesores de campaña, implicaría persistir en un ejercicio de pérdida de

tiempo y recursos económicos, ladrándole a la luna.

De todo modo, acatar tal decisión, es una responsabilidad exclusiva, en su

derecho, de este novedoso e insólito espécimen de la política criolla en el

extranjero que, lamentablemente, tanta agonía ha reflejado en la búsqueda

de un puestecito.

Qué le vaya bonito..!!

