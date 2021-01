Al Presidente de la República Luis Abinader Corona.

A los Ministros que integran el Consejo Nacional de Migración

A los Senadores y diputados de la República

A los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Los ciudadanos que suscribimos la presente petición pública, formulada conforme al mandato del artículo 22, numeral 4, de la Constitución de La República, nos dirigimos con espíritu constructivo y patriótico a todos Uds., como responsables de los Poderes Públicos, para solicitarles con carácter de suma urgencia la adopción de un conjunto de decisiones políticas y jurídicas que son imprescindibles para defender, preservar y afianzar la soberanía y autodeterminación nacionales, la integridad territorial y la identidad dominicana:

1. Es importante que el Consejo Nacional de Migración (CNM)deje formalmente sin efecto, cuanto antes, el Plan de Contingencia para enfrentar Flujos Masivos de Refugiados elaborado por el Instituto Nacional de Migración durante el año 2019, por constituir el mismo un peligroso instrumento inconstitucional, ilegal y lesivo a los intereses de la nación. Esa decisión contribuiría a reforzar la credibilidad del promisorio giro estratégico que ha significado que tanto el Presidente de la República como el Ministro de Relaciones Exteriores hayan sido enfáticos en declarar “que no existe ni podrá existir” una solución dominicana a los problemas de Haití. No olvidemos que este planteamiento constituye una premisa inexcusable para que el gobierno dominicano pueda emprender el apremiante esfuerzo internacional de alcanzar un serio y consistente compromiso de corresponsabilidad tanto de la Comunidad Internacional como de las autoridades haitianas con la reconstrucción de Haití en Haití. Estamos plenamente conscientes que solo esa reorientación del enfoque estratégico de las políticas del Estado Dominicano aseguraría la estabilidad y seguridad que precisa la Isla de Santo Domingo, que, a su vez, resulta ser clave para la paz y el orden público internacional en la Región del Caribe. Reclamamos también que ambas cámaras del Congreso Nacional asuman una actitud diligente y consecuente con sus responsabilidades, formando una comisión de investigación que determine cómo un órgano técnico como el Instituto Nacional de Migraciones pudo formular un plan con objetivos tan peligrosos y comprometedores para la República para enfrentar supuestos de situaciones extremas en el vecino país insular, que implicarían la aceptación de un traslado masivo y abrupto de cientos de miles de haitianos hacia el territorio nacional, agravando el serio problema internacional que ya confrontamos.

2. Consideramos también como asunto de alta prioridad que el gobierno dominicano retire del Tribunal Constitucional el Acuerdo de Preautorizacion en materia de Transporte Aéreo suscrito por el gobierno anterior con los Estados Unidos, para proceder a su renegociación, eliminando las cláusulas y el anexo inaceptables y contrarios a la Constitución que contienen, al disponer la condicionalidad de que la política de refugio y asilo de la República quede sometida a la la supervisión de los Organismos Internacionales y de los propios Estados Unidos. Cualquier acuerdo de Preautorizacion en materia de Transporte Aéreo con los EEUU, debe responder a los estándares aplicados a los acuerdos similares suscritos por esa potencia con otros estados. En caso de que el Poder Ejecutivo no obtempere a esta solicitud de justicia y razón, instamos al Tribunal Constitucional a rechazarlo, con la misma determinación con que declaró nulo en 2016 el Acuerdo de Inmunidades suscrito con los EEUU que permitiría la presencia de personal militar de ese país en el territorio nacional, sin límites de tiempo ni restricciones en relación a armas y equipos tecnológicos, careciendo además de las correspondencia, garantías y equilibrios que deben acompañar siempre los acuerdos en materia de defensa.

3. Finalmente, instamos a los responsables de los poderes públicos a exigir a los organismos internacionales y a las autoridades extranjeras, a abstenerse de instrumentalizar con predicamento neocolonialista, los programas de cooperación y asistencia para imponer agendas ideológicas en aspectos que son del dominio reservado de las naciones, como las regulaciones sobre migración, nacionalidad y frontera, o bien la protección debida a la vida, la familia y los valores de identidad y la historia de la nación dominicana. En ese sentido, exhortamos al Presidente Abinader a suscribir la Declaración de Génova de … respaldada por 33 naciones de todos los continentes, cuyos líderes creen que las Naciones Unidas y sus organizaciones, así como las relaciones internacionales en general, deben regirse con apego a sus principios y valores fundacionales, y que por tanto, resulta inaceptable destruir la soberanía de las naciones y la identidad de los pueblos con la imposición de visiones acomodaticias y distorsionadas por las formas ideológicas de una posmodernidad y un discurso globalista desquiciado y desquiciante. Ese principio de soberanía y autodeterminación acaba de tener un gran triunfo histórico en la lucha librada por Polonia y Hungría, en el marco de sus relaciones con la Unión Europa, que sin dudas servirá, de poderoso referente para los países Asia/Caribe/ Pacífico ACP y para todos los naciones que luchan por sus derechos al propio desarrollo y al respeto de su identidad y sus valores consustanciales.

Con la confianza de que la presente Petición Pública reciba la atención y la respuesta que corresponde, nos despedimos con el respeto y la consideración debida a sus altas investiduras,

Dr Manuel Berges Coradin Presidente ProNacion. D. Darío Vargas. Dr Marino Vinicio Castillo, Ing Federico Antun Battle, Diputado Elias Wessin Chávez, Lic Juan Cohen Sanders, Mayor General (r) José Miguel Soto Jiménez ERD, Pelegrin Castillo Semán, Arq Miguel Fiallo, Dr Manuel Nuñez Asencio, Dr Juan Miguel Castillo Pantaleon, Dr Pedro Ureña, Dr Juan Francisco Puello Herrera, Dra Laura Gil, Dr Virgilio Malagon Álvarez , Mayor General( r) Guillermo Guzman Fermin PN , Federico Henriquez Gratereaux, Dr José Ricardo Taveras, Efraín Castillo, General (r) Antonio Jaquez Lopez, Arq Raúl de Moya, Ing Jacinto Pichardo, Rev Fidel Lorenzo Meran, Moisés Arbaje, General (r) Plutarco Medina, José Ant Flaquer, Luis Espinal, Gabriel Del Río, Tacito Perdomo, Dr José Ant Martínez Rojas, Alfredo Vargas Caba, Giovanny Kranwinkel, Dr Pedro Manuel Casals, Genaro Cabrera, Dr Ernesto Jiménez, José Ignacio Acero, Manuel Ortiz Tejada, Dr Marino Elsevit Pineda, Gonzalo Briones, Dr José Peralta, Dr Ruddy Pérez, Dr Norberto Rondon, Marge Rizik Jover, Dr Alex Ferreras Cuevas, Arq Mercedez Nunez de Aviles, Inmaculada Nunez, Damaris Patrocinio, Dr Jonathan De Oleo, Dr Radhamez Espaillat, Abel Raimundo, Dr Pedro Padilla Tonos, Dr Eddy Leyba, Dr Jottin Cury David, Dra Cristina Aguiar, Dr Oscar Cury Paniagua, Arq Luis Guzman, Dr Julio Santana de León, Leonor Asilis, Martha Dominguez, Dr Pedro Blandino, Lic Juarez Victor Castillo, Lic Vinicio Castillo, Linsy Kashanara, Hipolito Ramirez, Ismael Reyes Cruz, Nerys Arnulfo Figaris, Dra Deysi Elizabeth Sepulveda, Dr Santiago Batista, D. Salvador Montas, Licda Priyanka Rodriguez, Albert Feliz, Ing Manuel Valdez Peña, Dr José Alberto Ortiz, Aristides Fernández Zucco, Cesar Peralta Vélez, Rafael Taveras Vargas, Dr Rafael Alberto Reyes, Fernando Nunez, Dr Felipe Cuello, Ing Carlos Emilio Lulo, Ramón P Báez, Berenice Lulo, Dr Francis Rodriguez, Daigorod Fabian, Dr Carlos Porcella, Arq Cedric Castillo, Jesus Batista (Suriel), María Cristina Farías, Dra Milqueya Portes, Lic Manuel Caceres Porcella , Felipe Viloria, Lic Jaime Caceres Porcella, Arq Felipe Caceres Porcella, Onorio Montas, Arq Willlians Reyna, Jaime Rincon, Dr Bernardo Pérez, Reg Leonte Torres, Lic Dátil Amarante, Georgy Sánchez, Dr Jacobo Simón Rodríguez, General (R) Javier Dotel, Rafael Reynoso, Licda Denisse Reyes, Dr Rafael Fermin Delgado, Manuel Jose Nuñez Soto, Ramón Cabral de la Torre, Ing Santiago Moquete, Dra Magdalena Piña, Ing Luis Alou, Carlos Defillo, Dr Ariel Perez, Ing Diogenes Lamarche, Ing Enrique Rodriguez de Moya, Ing Frank Herasme, Dr Osvaldo Fernández, Lic Victor García, Pedro Anselmo Copello Prazmowky, Porfirio Encarnacion, Leo Whachmann, Carmen González, Miguel Sanz Jiminian, Ing Pedro Santana, Ing Tony Orozco, Dr Manuel Pacheco, Miguel Hazin, Ezequiel Hazin, Dr Rafael Ramón Tejeiro Ruiz, Lic Luis Marte Matos, Arq Rhadamés Diaz, Domingo Bienvenido Solano, Ana Lidia Saviñón García, Maritza Pastor, Celeste Olaverria, José Cocco Pichardo, Bienvenido de la Cruz, Miguel Atila Luna, Roberto Garrido Silfa, Fredis Pereyra, Rafael Contreras, Dr Khaterine Rodríguez, Ing Carlos Jiménez, Ricardo López, Arq. William Rafael Reyna Rivas, Miguel Grullon, Aurelio Cerda Minyety, Madelyn Hernández Paulino, Miguel Ferreras, .Luz Fiordaliza Tejada, Dra. Rosa Maria Balaguer Castillo, Américo Yaport, Leonardo D Linares Dominguez, Lic Oliver B Balaguer, Lic María L Jiménez García, Luis ml. Nolasco B, Nemil Bolivar Chabebe Soliber, Dr.Samuel Domínguez, Rafael Guillermo Martínez Polanco, Hanlet Castillo, Rafael Santana Nova, Elias Mattar Brito, Arq. Sergio Taveras, Lic. Sergio Fidel Franco.

PETICIÓN PÚBLICA

Al Presidente de la República Luis Abinader Corona.

A los Ministros que integran el Consejo Nacional de Migración

A los Senadores y diputados de la República

A los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Los ciudadanos que suscribimos la presente petición pública, formulada conforme al mandato del artículo 22, numeral 4, de la Constitución de La República, nos dirigimos con espíritu constructivo y patriótico a todos Uds., como responsables de los Poderes Públicos, para solicitarles con carácter de suma urgencia la adopción de un conjunto de decisiones políticas y jurídicas que son imprescindibles para defender, preservar y afianzar la soberanía y autodeterminación nacionales, la integridad territorial y la identidad dominicana:

1. Es importante que el Consejo Nacional de Migración (CNM)deje formalmente sin efecto, cuanto antes, el Plan de Contingencia para enfrentar Flujos Masivos de Refugiados elaborado por el Instituto Nacional de Migración durante el año 2019, por constituir el mismo un peligroso instrumento inconstitucional, ilegal y lesivo a los intereses de la nación. Esa decisión contribuiría a reforzar la credibilidad del promisorio giro estratégico que ha significado que tanto el Presidente de la República como el Ministro de Relaciones Exteriores hayan sido enfáticos en declarar “que no existe ni podrá existir” una solución dominicana a los problemas de Haití. No olvidemos que este planteamiento constituye una premisa inexcusable para que el gobierno dominicano pueda emprender el apremiante esfuerzo internacional de alcanzar un serio y consistente compromiso de corresponsabilidad tanto de la Comunidad Internacional como de las autoridades haitianas con la reconstrucción de Haití en Haití. Estamos plenamente conscientes que solo esa reorientación del enfoque estratégico de las políticas del Estado Dominicano aseguraría la estabilidad y seguridad que precisa la Isla de Santo Domingo, que, a su vez, resulta ser clave para la paz y el orden público internacional en la Región del Caribe. Reclamamos también que ambas cámaras del Congreso Nacional asuman una actitud diligente y consecuente con sus responsabilidades, formando una comisión de investigación que determine cómo un órgano técnico como el Instituto Nacional de Migraciones pudo formular un plan con objetivos tan peligrosos y comprometedores para la República para enfrentar supuestos de situaciones extremas en el vecino país insular, que implicarían la aceptación de un traslado masivo y abrupto de cientos de miles de haitianos hacia el territorio nacional, agravando el serio problema internacional que ya confrontamos.

2. Consideramos también como asunto de alta prioridad que el gobierno dominicano retire del Tribunal Constitucional el Acuerdo de Preautorizacion en materia de Transporte Aéreo suscrito por el gobierno anterior con los Estados Unidos, para proceder a su renegociación, eliminando las cláusulas y el anexo inaceptables y contrarios a la Constitución que contienen, al disponer la condicionalidad de que la política de refugio y asilo de la República quede sometida a la la supervisión de los Organismos Internacionales y de los propios Estados Unidos. Cualquier acuerdo de Preautorizacion en materia de Transporte Aéreo con los EEUU, debe responder a los estándares aplicados a los acuerdos similares suscritos por esa potencia con otros estados. En caso de que el Poder Ejecutivo no obtempere a esta solicitud de justicia y razón, instamos al Tribunal Constitucional a rechazarlo, con la misma determinación con que declaró nulo en 2016 el Acuerdo de Inmunidades suscrito con los EEUU que permitiría la presencia de personal militar de ese país en el territorio nacional, sin límites de tiempo ni restricciones en relación a armas y equipos tecnológicos, careciendo además de las correspondencia, garantías y equilibrios que deben acompañar siempre los acuerdos en materia de defensa.

3. Finalmente, instamos a los responsables de los poderes públicos a exigir a los organismos internacionales y a las autoridades extranjeras, a abstenerse de instrumentalizar con predicamento neocolonialista, los programas de cooperación y asistencia para imponer agendas ideológicas en aspectos que son del dominio reservado de las naciones, como las regulaciones sobre migración, nacionalidad y frontera, o bien la protección debida a la vida, la familia y los valores de identidad y la historia de la nación dominicana. En ese sentido, exhortamos al Presidente Abinader a suscribir la Declaración de Génova de … respaldada por 33 naciones de todos los continentes, cuyos líderes creen que las Naciones Unidas y sus organizaciones, así como las relaciones internacionales en general, deben regirse con apego a sus principios y valores fundacionales, y que por tanto, resulta inaceptable destruir la soberanía de las naciones y la identidad de los pueblos con la imposición de visiones acomodaticias y distorsionadas por las formas ideológicas de una posmodernidad y un discurso globalista desquiciado y desquiciante. Ese principio de soberanía y autodeterminación acaba de tener un gran triunfo histórico en la lucha librada por Polonia y Hungría, en el marco de sus relaciones con la Unión Europa, que sin dudas servirá, de poderoso referente para los países Asia/Caribe/ Pacífico ACP y para todos los naciones que luchan por sus derechos al propio desarrollo y al respeto de su identidad y sus valores consustanciales.

Con la confianza de que la presente Petición Pública reciba la atención y la respuesta que corresponde, nos despedimos con el respeto y la consideración debida a sus altas investiduras,

Dr Manuel Berges Coradin Presidente ProNacion. D. Darío Vargas. Dr Marino Vinicio Castillo, Ing Federico Antun Battle, Diputado Elias Wessin Chávez, Lic Juan Cohen Sanders, Mayor General (r) José Miguel Soto Jiménez ERD, Pelegrin Castillo Semán, Arq Miguel Fiallo, Dr Manuel Nuñez Asencio, Dr Juan Miguel Castillo Pantaleon, Dr Pedro Ureña, Dr Juan Francisco Puello Herrera, Dra Laura Gil, Dr Virgilio Malagon Álvarez , Mayor General( r) Guillermo Guzman Fermin PN , Federico Henriquez Gratereaux, Dr José Ricardo Taveras, Efraín Castillo, General (r) Antonio Jaquez Lopez, Arq Raúl de Moya, Ing Jacinto Pichardo, Rev Fidel Lorenzo Meran, Moisés Arbaje, General (r) Plutarco Medina, José Ant Flaquer, Luis Espinal, Gabriel Del Río, Tacito Perdomo, Dr José Ant Martínez Rojas, Alfredo Vargas Caba, Giovanny Kranwinkel, Dr Pedro Manuel Casals, Genaro Cabrera, Dr Ernesto Jiménez, José Ignacio Acero, Manuel Ortiz Tejada, Dr Marino Elsevit Pineda, Gonzalo Briones, Dr José Peralta, Dr Ruddy Pérez, Dr Norberto Rondon, Marge Rizik Jover, Dr Alex Ferreras Cuevas, Arq Mercedez Nunez de Aviles, Inmaculada Nunez, Damaris Patrocinio, Dr Jonathan De Oleo, Dr Radhamez Espaillat, Abel Raimundo, Dr Pedro Padilla Tonos, Dr Eddy Leyba, Dr Jottin Cury David, Dra Cristina Aguiar, Dr Oscar Cury Paniagua, Arq Luis Guzman, Dr Julio Santana de León, Leonor Asilis, Martha Dominguez, Dr Pedro Blandino, Lic Juarez Victor Castillo, Lic Vinicio Castillo, Linsy Kashanara, Hipolito Ramirez, Ismael Reyes Cruz, Nerys Arnulfo Figaris, Dra Deysi Elizabeth Sepulveda, Dr Santiago Batista, D. Salvador Montas, Licda Priyanka Rodriguez, Albert Feliz, Ing Manuel Valdez Peña, Dr José Alberto Ortiz, Aristides Fernández Zucco, Cesar Peralta Vélez, Rafael Taveras Vargas, Dr Rafael Alberto Reyes, Fernando Nunez, Dr Felipe Cuello, Ing Carlos Emilio Lulo, Ramón P Báez, Berenice Lulo, Dr Francis Rodriguez, Daigorod Fabian, Dr Carlos Porcella, Arq Cedric Castillo, Jesus Batista (Suriel), María Cristina Farías, Dra Milqueya Portes, Lic Manuel Caceres Porcella , Felipe Viloria, Lic Jaime Caceres Porcella, Arq Felipe Caceres Porcella, Onorio Montas, Arq Willlians Reyna, Jaime Rincon, Dr Bernardo Pérez, Reg Leonte Torres, Lic Dátil Amarante, Georgy Sánchez, Dr Jacobo Simón Rodríguez, General (R) Javier Dotel, Rafael Reynoso, Licda Denisse Reyes, Dr Rafael Fermin Delgado, Manuel Jose Nuñez Soto, Ramón Cabral de la Torre, Ing Santiago Moquete, Dra Magdalena Piña, Ing Luis Alou, Carlos Defillo, Dr Ariel Perez, Ing Diogenes Lamarche, Ing Enrique Rodriguez de Moya, Ing Frank Herasme, Dr Osvaldo Fernández, Lic Victor García, Pedro Anselmo Copello Prazmowky, Porfirio Encarnacion, Leo Whachmann, Carmen González, Miguel Sanz Jiminian, Ing Pedro Santana, Ing Tony Orozco, Dr Manuel Pacheco, Miguel Hazin, Ezequiel Hazin, Dr Rafael Ramón Tejeiro Ruiz, Lic Luis Marte Matos, Arq Rhadamés Diaz, Domingo Bienvenido Solano, Ana Lidia Saviñón García, Maritza Pastor, Celeste Olaverria, José Cocco Pichardo, Bienvenido de la Cruz, Miguel Atila Luna, Roberto Garrido Silfa, Fredis Pereyra, Rafael Contreras, Dr Khaterine Rodríguez, Ing Carlos Jiménez, Ricardo López, Arq. William Rafael Reyna Rivas, Miguel Grullon, Aurelio Cerda Minyety, Madelyn Hernández Paulino, Miguel Ferreras, .Luz Fiordaliza Tejada, Dra. Rosa Maria Balaguer Castillo, Américo Yaport, Leonardo D Linares Dominguez, Lic Oliver B Balaguer, Lic María L Jiménez García, Luis ml. Nolasco B, Nemil Bolivar Chabebe Soliber, Dr.Samuel Domínguez, Rafael Guillermo Martínez Polanco, Hanlet Castillo, Rafael Santana Nova, Elias Mattar Brito, Arq. Sergio Taveras, Lic. Sergio Fidel Franco.

(Visited 6 times, 6 visits today)