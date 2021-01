Joel “El Insuperable” lanza su proyecto musical como solista

FOGARATE: Mensaje de los Reyes Magos

Estimados dominican@s: Ustedes son muy olvidadizos, pues nos están pidiendo cosas que no tenemos (o es posible que nos estén confundiendo con el demagogo agente imperialista llamado Santa Claus). No. Esta noche no podemos llevar nada para acabar con el Covid 19, que ni sabemos qué es, ni...