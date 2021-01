Dominicano aspira presidencia Bronx esboza planes desarrollar de ser electo

NUEVA YORK.- El candidato a la presidencia del condado de El Bronx, el dominicano Sammy Ravelo, esbozó los planes a desarrollar a favor de los residentes de dicho condado si es electo en la posición.

Ravelo, graduado en estudios legales en el Bronx Community College, veterano de la Guerra del Golfo y de permanecer durante 25 años al Departamento de Policía de NY (NYPD), afirmó que hace 10 años los oficiales electos de este borough prometieron que iban a sacarlo de la pobreza.

Pero 10 años después sigue siendo la ciudad más pobre en el estado de NY, y eso tenemos que cambiarlo, los electores deben elegir representantes a los que les importe la comunidad, la “educación, viviendas y ahora los crímenes violentos que se han duplicado, afectando principalmente las comunidades latinas y afroamericanas”, sentenció.

Es tiempo de tener caras nuevas. Estoy rodeado de gente que no son políticos de carreras, son profesores y ellos piensan de la misma manera nuestra, tenemos las mismas caras, un juego político sin resultados diferentes, eso tiene que cambiar y por eso estoy aquí aspirando, precisó.

Prometió ley y orden en una gestión suya porque la ola de violencia armada que sacude nuestra ciudad hay que combatirla de manera frontal, haciendo encuentros semanales, entre la policía y los sectores representativos para buscar soluciones en las 25 áreas de Zip Codes existentes.

Ravelo, señaló que El Bronx con un millón y un poco más de 500 mil habitantes, tiene el 52.0% de hispanos; el 32.4% afroamericanos, el 11.1% europeos, el 3.5% asiático, y el resto de otras etnias, merece atenciones rápidas ante los múltiples problemas que tiene.

“Juntos, todos vamos a ganar y desde la presidencia de El Bronx, imperará la ley y el orden, porque sin eso, no habrá negocios, nuestras casas no tendrán el valor que deberían tener y los estudiantes no se van a sentir seguros de ir a las escuelas, primeramente, ley y orden, eso es lo que necesitamos”, prometió.

El valorado líder comunitario, efectuó el pasado fin de semana una masiva rueda de prensa en la intersección de las avenidas Fordham Rd y Grand Concourse, acompañado por representantes de la Asociación de Bodegueros, candidatos a concejales, maestros y activistas comunitarios que resaltaron su trayectoria, trabajo y cualidades.

