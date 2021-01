CONATRA desautoriza cualquier aumento de pasajes y llama a sus afiliados a mantenerlos inalterables.

A pesar de que en las últimas semanas, la clase choferil y los operadores de rutas del transporte público de pasajeros, hemos sido golpeados sensiblemente por las alzas que han experimentado los precios de los combustibles, la Confederacion Nacional de Organizaciones del Transporte CONATRA hace un llamado a sus afiliados a nivel nacional, para que mantengan inalterables los precios de los pasajes en lo que resta del feriado de Navidad, Año Nuevo y Reyes, para evitar que disminuya la capacidad adquisitiva de familia dominicana en este feriado.

Creremos prudente no alterar los precios los pasajes, ya que ademas nos encontramos en un proceso de diálogo con el gobierno y estamos a la espera de que se produzca una reunión con el Presidente de la Republica y el Director del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre INTRANT, para definitivamente buscarle una salida al tema del aumento de los combustibles que usa la flota vehicular del concho y para que no sen transferidos los mismos, en aumentos a los pasajes y a los fletes de carga a nivel nacional.

En ese sentido, se desautoriza cualquier aumento en los precios los pasajes que se produzca de manera unilateral en algunas rutas que no son controladas por nosotros y hacemos un llamado a los transportistas afiliados a CONATRA, para que no aumenten los precios de los pasajes en lo que resta del feriado de Navidad, Año Nuevo y Reyes, en todas la provincias del país.

