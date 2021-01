CDP rechaza amenazas de comandante policial de Boca Chica contra la prensa por tránsito en toque de queda y la califica de “inaceptable”

Con dicha acción desconoce y viola el decreto presidencial 740-20 que deja exentos a periodistas y otros servidores de la sociedad que requieren del libre tránsito para el cumplimiento de sus funciones, como el caso de la prensa en sus búsqueda de información para mantener informada a la población.

Los periodistas debidamente identificados por el medio que representan no necesitan permiso de la presidencia para ejercer la profesión en el horario del toque de queda

Santo Domingo. D. N.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) rechazó la amenazas y maltratos de que fue objeto el comunicador Marcelino Celedonio, productor de Boca ChicaTV, canal 3 y colaborador del periódico digital “La Voz Sin Censura” que dirige el periodista Logan Jiménez por el comandante policial coronel Nerys Aguiar del Departamento policial de Boca Chica a quien le envió un audio requiriendo el permiso de la presidencia para transitar en horario del toque de queda, por orden del presidente de la República, del jefe de la Policia Nacional y del Ministro de las Fuerzas Armadas, “si no es así, hasta la prensa cae presa”.

Por dicha amenaza al referido comunicador, que se convierte en amenaza para toda la prensa y a la vez una violación a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, fue destituido el coronel del Departamento Policial de Boca Chica, Nerys Aquiar por el Director de la Policia Nacional, mayor general Edward Sánchez, dejándolo sin funciones, acción considerada correcta por el CDP.

“Oye bien lo que te voy a decir, mi hermano, esto no es cuestión de carnet, es permiso de tránsito por la presidencia. Y si ustedes la prensa tienen que tener la misión que usted va a cumplir por escrito y la prensa del medio televisivo o radial que usted lo están enviando a cubrir esa actividad, si no es así, hasta la prensa cae presa con este toque de queda. Son las órdenes del Señor presidente de la República, el jefe de la Policia y del Ministro de las Fuerzas Armadas. Tiene que tener su permiso, no tener su permiso tan presos”…”Sal para amarrarte.” Así se lo dijo por audio el coronel al comunicador.

Mercedes Castillo, presidenta del CDP, indicó que esa acción desconsiderada contra la prensa, violatoria del decreto presidencial se ha registrado en varias provincias y municipios por patrullas de la Policia y del Ejercicto Nacional, llegando a maltratar a los periodistas y detenerlos esposados por varias horas en los destacamentos y borrarles las imágenes tomadas que acompañarían las notas informativas que enviarían a los medios que representan.

Entre esos lugares se encuentran Santiago de Los Caballeros, Neyba, Elias Piña, San Pedro de Macorís y Mao a quienes los han maltratados, humillados y les han impedido hacer su trabajo, exigiéndoles permiso para transitar.

Castillo exhortó a las autoridades orientar bien a la membresía de dichas entidades a los fines de cumplir correctamente con sus funciones, y a su vez permitir que la prensa realice su la labor informativa y de orientación a la población sobre las incidencias del toque de queda, ya que la prensa no necesita ningún permiso de la presidencia ni de ningún otro organismo para ejercer el periodismo en el toque de queda. Ella está autorizada a realizar su trabajo, señaló Mercedes Castillo.

“Es penoso que en estos momentos un coronel, director de un Departamento Policial, como Boca Chica desconozca que los periodistas estamos exentos del toque de queda para realizar nuestro trabajo profesional, y por vía de consecuencia, actúen de manera amenazante y autoritaria, como en época pasada contra la prensa, cosa inaceptable por el Colegio Dominicano de Periodistas, institución que agrupa y representa a los profesionales del periodismo nacional, defensora de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, de la democracia y de los derechos humanos de los ciudadanos, acotó la presidenta del Colegio.

Valoró también la postura responsable de otras entidades periodísticas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, (SNTP) y el Círculo de Periodistas de Fuentes Militares, (CIPEFUMI) frente al bochornoso hecho.

