Mientras el ser humano no comprenda la historia de la humanidad, no puede aprender del pasado, y no podrá dejar de ser manipulado. Las ideologías mundanas siempre termina corrompiendo, destruyendo.

¿Qué corrompen, destruyen y matan? Corrompen al ser humano, destruye su integridad hasta que logra matarlo interiormente. La decadencia de ser humano es una autodestrucción.

Una nación que acepta un proceso paulatino de los valores que la construyeron, va cayendo en una constante decadencia, tergiversando todos sus valores, tergiversando la verdad hasta que llega al punto en el que no puede ver ni recibir la verdad, se van perdiendo los dones de la racionalidad y la inteligencia humana, Hasta que el ser humano deja de pensar por sí mismo, piensa por ellos y no son conscientes de que es así.

No se necesita ser científico o doctor para darte cuenta del engaño de si la humanidad no estuviese tan embrutecida, tan decadente, tan manipulada y engañada en proceso llevado a cabo durante décadas no hubiese caído en la magnitud del engaño.

Una humanidad que ya no busca la verdad, ha perdido no sólo su inteligencia Y las cualidades de la razón por eso caen en todo lo falso: falso humanismo, falsa vida, viven en el engaño y la mentira, etc.

Viven engañado alimentando con mentiras sin ser conscientes, que así es. Y eso convierte al ser humano en tontos útiles y tontos inútiles, en ovejas ciegas directa al matadero eso está sucediendo en el mundo de los sistemas políticos, con una humanidad, cada día más ignorante, desprovisto de los conocimientos de su existencia no comprende nada, no puede aprender nada de su pasado por eso es manipulado. La ideologías mundanas se convierten en base de corrupción, donde siempre terminan, perdiendo su libertad es dónde son sepultado vivo en las prisiones de sus inconducta inmoral irracional.

El ser humano está manipulado desde sus origen, esa manipulación comenzó con el fuego y el fuego se apoderó de él y se convirtió en un eslabón fundamental para su vida sin estar consciente que era así.

La manipulación comienza por una relación emocional, un estado en el que parece que se comparten ideas políticas, religiosas económicas, lúdicos o sociales.

Pero es indispensable un tercer elemento, que es el miedo. Se convierte en una eslabón fundamental para la manipulación al ser humano, un ser humano, que busca su destino afanosamente pero no lo encuentra, porque no comprende la historia de la humanidad, no conoce su pasado, no podrá dejar de ser manipulado.

