Ex detective dominicano promete ley y orden en lanzamiento de candidatura como presidente de El Bronx

NUEVA YORK._ El ex detective y veterano del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y veterano de la Guerra del Golfo, el dominicano Sammy Ravelo, lanzó ayer miércoles su candidatura como aspirante a presidente del condado de El Bronx, prometiendo ley y orden en su gestión en medio de la ola de violencia armada y el rebrote de COVID – 19 que abaten ese condado.

Escogió la bulliciosa intersección de las avenidas Fordham y Grand Concourse, frente al centro de reclutamiento de las Fuerzas Armadas donde fue reclutado para permanecer 25 años sirviendo a la ciudad desde la fuerza policial.

“El Bronx va a tener una nueva época, una nueva etapa donde vamos a haber personas que lo van a servir”, dijo Ravelo, acompañado por representantes de la Asociación de Bodegueros, candidatos a concejales, maestros y activistas comunitarios que resaltaron su trayectoria, trabajo y cualidades.

“Juntos, todos vamos a ganar y desde la presidencia de El Bronx, imperará la ley y el orden, porque sin eso, no habrá negocios, nuestras casas no tendrán el valor que deberían tener y los estudiantes no se van a sentir seguros de ir a las escuelas, primeramente, ley y orden, eso es lo que necesitamos”, prometió.

“Mi historia en los Estados Unidos empezó aquí en El Bronx donde llegué a los 16 años. Cuando me gradué de la secundaria, me uní a la Marina de Estados Unidos (US Navy) y fui a la Guerra del Golfo y en vez de tomar un trabajo en el que estaría bien, decidí regresar a El Bronx, donde está mi familia”, añadió.

“Ahora vemos que con la pandemia y con todos los demás problemas que estamos enfrentando, en el condado de El Bronx, es tiempo que una persona que haya servido a su comunidad por más de 25 años, como lo hice yo en la policía de Nueva York, tengamos uno de nuestros hijos que nos represente en el edificio de la presidencia del condado y yo, quiero ser esa persona que represente a todos los ciudadanos de El Bronx”, explicó.

Dijo que hace 10 años atrás, los oficiales electos de ese condado prometieron que iban a sacar a El Bronx de la pobreza, pero es el condado más pobre que hay en el estado de Nueva York, pero diez años después es el más pobre, y eso es algo que tenemos que cambiar”, añadió Ravelo.

Dijo que los electores deben elegir representantes a los que les importe la comunidad. “Educación, viviendas y ahora los crímenes violentos que se han duplicado en El Bronx, afectando a las comunidades latinas y afroamericanas”.

Señaló que es tiempo de tener caras nuevas.

“Parte de los que me apoyando aquí, no son políticos de carreras, son caras nuevas y ellos también piensan de la misma manera: las mismas caras jugando un juego político, tiene que cambiar y por eso estoy aquí corriendo para presidente de El Bronx”, expuso.

Recordó que es apoyado por la Asociación Nacional de Oficiales Latinos, varios aspirantes a concejales y su campaña crece cada día, adelantando que dará sorpresas en 2021.

Añadió que está preparado emocionalmente para asumir la candidatura. “No hay duda alguna”, enfatizó.

Ofreció que de llegar a la presidencia de El Bronx, trabajará día y noche con el apoyo de la policía para reducir al mínimo los altos niveles de crímenes que sacuden el condado.

Rechazó que la policía esté siendo floja en enfrentar a los criminales y atribuyó el aumento de los delitos graves y menores a las políticas que tratan de golpear a los uniformados.

“Apoyo y quiero trabajar con los policías y propongo que se aplique la ley también a algunos delitos menores, porque esos delitos desembocan en violaciones graves a las leyes”, explicó.

Sobre la pandemia prometió trabajar durante su campaña para que las comunidades minoritarias sean vacunadas y pidió a figuras de influencia que se vacunen para que den el ejemplo para mayor motivación.

“Estamos siendo muy afectados y hago un llamado al presidente del condado, Rubén Díaz Junior para buscar una forma de unir a los demás candidatos y sumarnos al trabajo contra COVID”, agregó.

Dijo que personalmente no critica a Díaz, porque el Concejo Municipal le ató las manos y en vez de criticarlo, prometió hacer cosas diferentes.

“Él hizo lo mejor que pudo bajo las circunstancias”, expresó.

En el lanzamiento también hablaron los aspirantes a concejales Eliu Lara, Altagracia Soldevilla, Josué Pérez, Miguel Estrella, que se postulan en los distritos 18, 10, 15 en El Bronx y el 7 en Manhattan, y Rafael Mendoza en representación de la Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos (ASOBEU), que lo respalda.

Todos coincidieron en resaltar el trabajo policial y comunitario de Ravel por décadas, por lo que es merecedor de ser electo como presidente del condado de El Bronx.

