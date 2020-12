ADN clausura espacios públicos, dispone medidas en cementerios y mercados en cumplimiento al decreto 740-20

El Cisne Negro: fundación del PLD y el 47 aniversario

Por Cándido Mercedes “Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos, no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano, no habrá un peledeísta que le oculte al país...