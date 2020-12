Asaltos, muerte de coronel FARD, COVID-19, toque de queda, tres causales, incremento de vuelos, rechazo al barrilito y subsidio a partidos, cumpleaños de Leonel, fin de año, temas fin de semana

La continuación de los asaltos, la muerte de un coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), los 824 nuevos casos de contagios de COVID-19, que forman parte de los más de 80 millones en el mundo, el aborto y las tres causales, el toque de queda y el dinamismo mostrado en los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, son temas de este fin de semana en República Dominicana.

ASALTO

Escandaliza la nación el asalto al director del periódico El Día, José Monegro y a su familia.

Monegro y su familia fueron asaltados a mano armada en la mañana de este sábado.

El hecho ocurrió en el interior del Parque Ecológico San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, lugar en el cual el periodista, su esposa y dos hijos acudieron a recrearse.

Los atracadores cargaron con cuatro celulares, una cámara fotográfica y las carteras con dinero en efectivo.

La Policía persigue a dos jóvenes por ese asalto.

Con frecuencia se producen asaltos en el Gran Santo Domingo y pueblos del interior del país.

Hace poco fue asaltada y asesinada por desconocidos una joven en el populoso sector de Capotillo, en el Distrito Nacional.

MUERTE DE CORONEL

Genera preocupación, alarma, la muerte de un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) por una patrulla policial en la comunidad de Boruco, Valverde.

Esa comunidad y el ex senador Yayo Matías advierten que no permitirán que ese caso quede impune. Para Matías, quien investiga el hecho, el teniente coronel fue ejecutado. César Augusto Matías cree que las autoridades del Ministerio Publico deben establecer la verdad del caso.

Matías expresa que “quiero ser muy claro, no hay la menor duda de que se trata de una ejecución y anuncio al país y a nuestra provincia que no dejaré solo a la madre y a la esposa del coronel Rodríguez Cruz y usaré todo lo que esté a nuestro alcance para establecer la verdad, no habrá impunidad, ya verán”.

A través de su cuenta de twitter, Matías, ex senador de la provincia Valverde, formula un llamado a la Fiscalía de Valverde y a la Procuraduría General de la República para que procedan en el caso. El sargento de la Policía Nacional Librado Recio Solís y el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez fueron detenidos por la comisión que investiga el hecho.

Dos generales, Mauricio Fernández García, inspector general de la Fuerza Aérea de Republica Dominicana (FARD), y el de la Policía Nacional, Claudio Peguero Castillo, investigan la muerte del coronel de la FARD y han interrogado a varias personas y analizan las declaraciones de los miembros de la Policía actuante que mataron al teniente coronel.

Moradores de la Línea Noroeste reclaman que el Ministerio Publico asuma las investigaciones del crimen y advierten que no permitirán que quede impune.

Moradores de Boruco defienden la integridad del coronel y han protestado reclamando justicia por la muerte del oficial militar.

.

TRES CAUSALES

Este fin de semana el presidente Luis Abinader consideró que no respalda el aborto libre, pero sí con las tres causales.

Según Abinader, tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo, haciendo referencia de que ha sido la posición oficial de su partido, el Partido Revolucionario Moderno.

Abinader fue claro al advertir que no apoya el aborto libre.

El obispo de la Diócesis de Bani, San Cristóbal y San José de Ocoa, monseñor Víctor Masalles, rechaza las tres causales.

TOQUE DE QUEQA

Este domingo se reveló que 829 personas fueron detenidas por violar el toque de queda.

DINAMISMO EN LOS VUELOS

Los 552 vuelos programados en diez días, del 21 al 31 de diciembre, en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, dinamizan la economía dominicana, aunque obligan a que se cumpla el protocolo sanitario para combatir la pandemia del coronavirus.

OTROS TEMAS

Otros temas del fin de semana son las aspiraciones de profesionales a la Cámara de Cuentas y defensor del Pueblo, el cumpleaños del ex presidente Leonel Fernández, el encuentro del ex presidente Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez, la revelación del presidente Luis Abinader de que la pandemia del coronavirus está controlada.

Temas que se mantienen en el tapete con los del barrilito y subsidio a los partidos políticos, reforma fiscal y pacto eléctrico en el 2021, lo que podría ocurrir con casos de corrupción a principios del mes de enero, el final de 2020 en el país.

