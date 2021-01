El Cisne Negro: fundación del PLD y el 47 aniversario

Por Cándido Mercedes

“Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos, no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano, no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral”. (Juan Bosch).

El Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb es el impacto de lo altamente improbable. Se conjuga en el vuelo teórico de la Complejidad, de la Teoría del Caos. El Cisne Negro aborda “los acontecimientos singulares, totalmente inesperados y con un enorme impacto sobre lo económico y la política nacional e, incluso, global”.

El Cisne Negro es un “suceso improbable, sus consecuencias son importantes y todas las explicaciones que se puedan ofrecer a posteriori no tienen en cuenta el azar y solo buscan encajar lo imprevisible en un modelo perfecto”. Según el autor, para que un evento, acontecimiento pueda considerarse un Cisne Negro deben aunarse tres requisitos:

Que sea altamente improbable, es decir, que no exista evidencia de que vaya a suceder.

Que tenga un elevado impacto, vale decir, como repercute en la sociedad.

Una vez que sucede, tiende a explicarse mediante razonamiento lógico, de forma que pudiera parecer que el acontecimiento iba a suceder inevitablemente.

Desde la perspectiva del Pensamiento Complejo, es una llamada permanente a ver lo que no se ve, una apertura mental permanente hacia más allá de lo ocurrido y por ocurrir. Es por así decirlo, una reconfiguración paradigmática del quehacer del pensar. De encontrar nuevos lentes para nuevas realidades y contextos. Es la búsqueda de poder explicar un hecho, un evento, un acontecimiento, a través de distintos escenarios de lo que puede acontecer y por qué no, de lo ocurrido.

Es como pensar más allá del cuadrante, de los paradigmas establecidos, cruzar lo imposible, lo improbable, lo impredecible, con nuevos ojos, nuevas piernas. Es su llamado “la ilusión de comprender, la necesidad de asimilar la distorsión retrospectiva”, como ancla de un corte longitudinal y transversal, para poder visualizar más allá del contexto: el pasado, el puente del presente, con la conjugación del futuro. Ello implica, taxativamente, cuasi como un axioma, que hay que saber valorar la información factual, no como ente psicorrígido, que no nos permite entender los cambios que están ahí y no los vemos.

Lo aleatorio, lo improbable, lo impredecible, se vuelve realidad, sobre todo, allí donde los intereses gravitan. Los intereses son las motivaciones que mueven a los individuos creando las fuerzas que desencadenan los eventos, los hechos y con ellos, la historia. Es como nos decía el profesor Juan Bosch “Hay personas que creen que los hechos históricos son producidos por los grandes hombres, y resulta que es al revés, son los hechos históricos los que producen a los grandes hombres”.

Para la inmensa población dominicana los acontecimientos ocurridos sobre la corrupción e impunidad desarrollada por el PLD en los 20 años en el poder fue tan altamente sorpresivo que ha tenido un gran impacto en la esfera de lo político-institucional. Ahora lo podemos racionalizar desde la vertiente de lo racional, en el ángulo de la retrospección. Lo aleatorio, con el ejercicio político del PLD, desde la perspectiva de su fundación el 15 de diciembre de 1973 (21 miembros del Comité Central y de ellos 5 del Comité Político), era altamente improbable, sobre todo, la singularidad, la especificidad, la llama fluorescente con que llevaron a cabo la cleptocracia y el necropoder. Incompleto e impredecible era la posibilidad de que el PLD se convirtiera en el partido más corrupto de la época moderna (1966-2020).

Don Juan Bosch, tan temprano como el 1973 diría como argumento para dejar al PRD “Que se iba porque el PRD había cumplido con su papel histórico. Que en esa organización los que habían eran comerciantes de la política”. El PRD ascendería al poder 5 años después por espacio de 8 años (1978-1986). Para cuando la otrora importante organización arribara por tercera vez al solio presidencial (2000-2004), el fundador de los dos partidos más grandes del sistema político estaba en el ocaso de su existencia (expiraría en noviembre del 2001), pero ya se encontraba muy enfermo desde los años 90s.

El maestro nos ayudaría a analizar y comprender la sociedad dominicana, la composición social dominicana y nadie como él nos acercaría a la visualización cabal de la pequeña burguesía en sus diferentes extractos. Solo Plejanov, gran teórico ruso, abordaría toda la problemática de la pequeña burguesía. A los 64 años, cuando había superado la esperanza de vida al nacer de los dominicanos y dominicanas de esa época, se dedicaría en cuerpo y alma al partido. ¡Quizás perdimos un Premio Novel de Literatura! Su dedicación fue ciclópea, hercúlea, con una minuciosidad propia de un artista. Después del Oro y la Paz (Novela, 1975), todo su arte escritural se volcaría en Vanguardia del Pueblo y la Revista Teoría y Acción, que después se confeccionarían en libros tales como:

Cientos y cientos de artículos, escudriñados en la orfebrería, para cristalizar hombres y mujeres nuevos en la política para “servir al partido para servir al pueblo”; allí donde la ética personal, la ética profesional y la ética política eran lo mismo, sin dualismo ni dilema ético. Cisne Negro, fuera el atentado del 11 de septiembre del 2011, Brexit en Inglaterra, el triunfo de Donald Trump: sus impactos, sus aleatoriedades, lo improbable e impredecible y sus consecuencias, están ahí. La Pandemia del Covid-19 no entra en la categoría del Cisne Negro, sino en “rinoceronte gris”, pues era predecible su irrupción.

La corrupción e impunidad del PLD conforma el arquetipo categorial del Cisne Negro por la dimensión con que asumiría la misma: una cleptocracia que capturó todo el Estado en el orden sistémico, estructural e institucional, para darle una validación en el cuerpo social e institucional, sencillamente, demencial. Corrupción – clientelismo e impunidad se corporizaron de manera nodal para dirigir. Sin esa triada era imposible el poder político.

En el periodo 1996-2000, los dos primeros años de Leonel Fernández, se puede decir que jugó al estadista. La corrupción, como ente fractal, constituyó una horizontalidad con la corrupción endémica: PEME, carretera de San Juan. Es a partir del 2005 cuando se comienza a bosquejar todo un proyecto de hegemonía y dominación que tenía como ancla firme y fuerte la corrupción como sistema en todos los ángulos de la sociedad, tumores en todo el tejido social. La biopolítica se instalaría como modus vivendi y como modus operandi: Sund Land, Tucanos, ODEBRECHT, Bellas Artes, Parqueo UASD, Portal Transparencia de la Presidencia; en fin, decenas y decenas de actos de corrupción.

A partir del 2012 llega al poder la expresión de la baja pequeña burguesía, pobre y muy pobre. Gente que su blusa y oropel son las consecuencias del poder mismo. Personas orilladas sin historia, sin contenido más allá de la fuente del poder. Personajes hoy que ayer no eran reconocidos por interlocutores válidos de la sociedad. La cruzada sin límites. La biopolítica se entronizó a partir del 2007 y se expandiría en el 2012, encontrando con ella el NECROPODER. Una imagen, una metáfora: la biopolítica es la encarnación de la muerte desde el poder, cuasi individualizada. El necropoder es la expansión explosiva de la muerte, a través del impacto de la corrupción, del narcotráfico, del lavado, de la seguridad pública, que tiene como centro la muerte y el poder.

El Cisne Negro y el PLD se adhieren por lo improbable que se esperaba su ejercicio desde el poder en el marco de su fundación: la negación del PRD y el Partido Reformista. 47 años después de su fundación y ante su aniversario, el principal dirigente de ese partido ni siquiera asistió. ¡El dolor que lo embarga ha de ser indescriptible! Dos hermanos presos y dos cuñados que destrozaron las EDES. Hoy, ya sabemos porque no querían que se auditaran las mismas ante las exigencias del sector social y los empresarios de Herrera en el Consejo Económico y Social. El Pacto Eléctrico se esfumó en esa oportunidad como consecuencia del latrocinio incubado y desarrollado en esas instituciones estatales.

¡Algo inaudito, incontestable, incontrastable, que creíamos improbable, muy aleatorio, muy impredecible, allí donde la realidad ha superado la imaginación, toda luz de percepción, toda la ficción! La consecuencia no es otra que un nuevo acantilado de esperanza, de un nuevo crisol, de una nueva virginidad, que somos nosotros como sociedad, como pueblo, como nación, sin Cisne Negro agravito e impune.

