LAS TRES CAUSALES

Por JUAN T H

Durante muchos años he escrito y hablado mucho sobre el tema del aborto, con el que

estoy de acuerdo por considerar que la mujer es quien tiene la potestad para decidir

libremente sobre su sexualidad y sobre su cuerpo. No los hombres.

Si los hombres parieran, si la naturaleza los hubiera dotado de esa posibilidad, el

aborto no fuera un tema de debate en ninguna parte del mundo: estuviera aprobado,

no existiría ninguna ley que lo prohibiera. (No me imagino al “Santo Padre”, por

ejemplo, ni al presidente Donald Trump con la menstruación, ni con los “malestares”

propios de un embarazo, ni con una barriga de seis meses)

Como los hombres no menstrúan, no se embarazan, porque es una condición

exclusivamente femenina, ellas deberían tener la libertad absoluta de tomar una

decisión sobre su sexualidad y su cuerpo. Repito. Pero en una sociedad de hombres,

diseñadas y estructurada para ellos, con su lenguaje, sus leyes y hasta sus religiones, la

mujer no es más que una “cosa”, utilizable y desechable, como un carro, un reloj, una

prenda de vestir o un par de zapatos. (No en balde predicaron durante siglos que su

cerebro era más pequeño que el de ellos, impidiéndoles estudiar física, química,

matemáticas, medicina y otras áreas del conocimiento, como tampoco fue casual que

las religiones y sus dioses las condenaran y la redujeran a esclavas de pontífices, curas,

pastores, mesías, etc. Tan lejos llegó la religión cristiana que las condenó a “parir con

dolor los hijos” y la responsabilizó de los males de la humanidad por haber convencido

al imbécil de Adán a comer el fruto prohibido)

Para la mayoría de los hombres la mujer no es más que una vagina, una incubadora y

un objeto sexual, prostituyéndola, denigrándola y arrebatándole su dignidad y decoro.

Así los educa la sociedad en la que nacen y se desarrollan. No conciben el mundo de

otro modo. ¡Lamentablemente!

El peso milenario de una cultura machista -patriarcal- ha sido tan fuerte y tan grande

que ha impedido que la mujer se desarrolle y ocupe un lugar de igualdad. La lucha de

las mujeres ha sido igualmente grande y milenaria. Avanzar hasta nuestros días ha

sido sobre la base de muchos esfuerzos y sacrificios. La historia está llena de heroísmos

y de aportes extraordinarios en las artes, ciencias y demás ramas del saber. La historia

de la femenina está “escrita con hechos y sellada con sangre”. Los varones deberíamos

estar avergonzados del trato que le hemos dado, del rol que le hemos asignado. De

haber sido de otro modo, el desarrollo humano seria exponencial porque “dos cabezas

piensan mejor que una”. Y la cabeza de la mujer fue relegada, ignorada o cortada en

una guillotina.

Aunque las mujeres han crecido enormemente ganando derechos y oportunidades,

ocupando puestos cada vez más relevantes en la economía, la ciencia, la política, etc.,

aun es mucho lo que le falta por recorrer.

En nuestro país –“Macondiano”- recurrentemente se discute el tema del aborto.

Políticos machistas, sin formación y sin carácter, prisioneros de su propia mediocridad,

enredados en la madeja de una religión sin calidad ética ni moral, no han aprobado el

aborto ni siquiera en las tres causales. (1-cuando la vida de la madre está en riesgo; 2-

cuando la criatura es inviable, y 3- cuando el embarazo es fruto de una violación o un

incesto) Me resulta inexplicable, absurdo, que a estas alturas del conocimiento y del

desarrollo, ese tema esté en discusión y que no se haya solucionado.

Haití, Nicaragua, el Salvador, Honduras, Haití y la República Dominicana, son los países

de la región que mantienen la penalización del aborto en cualquier circunstancia. ¡Una

vergüenza encontrarse en esa lista!

El presidente Luís Abinader, siendo coherente con su posición externada durante la

campaña electoral, ha reiterado su apoyo a la despenalización del aborto en las tres

causales. Una posición valiente la del jefe de Estado. Creo que diputados y senadores,

no importa al partido al que pertenezcan, deben respaldar la postura del mandatario. Y

las organizaciones feministas, de la sociedad civil, etc., deben expresarse en el mismo

sentido. Despenalizar el aborto en las tres causales es de justicia y de humanidad.

Mantener el anacronismo de penalización de la interrupción del embarazo no importa

la causa, es condenar a las mujeres, sobre todo a las pobres, al desamparo, la

enfermedad y la muerte.

Apoyo el aborto como derecho femenino, respaldo las tres causales porque es lo único

posible en la actual coyuntura.

