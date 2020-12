Banco Central y ASONAHORES pasan balance al comportamiento del Sector Turismo y acuerdan colaboración para fortalecer estadísticas sobre turismo

Santo Domingo, República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, y ejecutivos de la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), encabezados por su presidente Rafael Blanco, evaluaron el comportamiento del Sector Turismo en el 2020 a raíz de la pandemia que ha afectado a la humanidad y las perspectivas de recuperación gradual en el próximo ano.

Asimismo, acordaron iniciar acciones de colaboración interinstitucional para fortalecer el análisis y mejorar la precisión de las estadísticas del sector turismo, como parte del proceso de cambio de año de referencia de las cuentas nacionales que está llevando a cabo el BCRD.

Durante el encuentro realizado en el Banco Central, en el que también participaron Andrés Marranzini, vicepresidente de ASONAHORES, y Javier Tejada, director de esa entidad, se reconoció el importante aporte del sector turismo a la economía nacional, en cuanto a la generación de divisas y la creación de empleos directos e indirectos, por lo que se consideró de gran utilidad tener cada vez mejores cálculos de la incidencia del turismo en el Producto Interno Bruto (PIB).

El presidente de ASONAHORES, Rafael Blanco, informó que en el mes de noviembre un 65% de los hoteles se encontraban abiertos con una tasa de ocupación promedio de las habitaciones habilitadas de un 45% aproximadamente.

Igualmente, resaltó que los esfuerzos que se están realizando para que en el futuro cercano se restablezca el flujo de turistas proveniente desde importantes países emisores como Canadá, que aún se encuentra afectado por las medidas de cuarentena post-viaje asociadas a la pandemia a las que están sujetos los residentes en ese país.

Señaló que recientemente se ha podido lograr un aumento en los visitantes de otros países como es el caso de Ucrania, añadiendo que se espera mejore aún más el flujo en los próximos meses con la reapertura de vuelos desde Suramérica.

De su lado, el gobernador Valdez Albizu destacó que el Banco Central, consciente de la importancia del turismo para el país, tomó a este sector especialmente en cuenta dentro de los sectores a los cuales fueron dirigidas de manera específica las medidas de estímulo monetario implementadas desde el mes de marzo por el BCRD.

Indicó que las medidas monetarias incluyeron un programa de provisión de liquidez ascendente a RD$190 mil millones (más del 4% del PIB) para canalizar préstamos a los hogares y a los sectores productivos, incluyendo el Turismo, así como la creación de la facilidad de liquidez rápida para incentivar refinanciamientos a tasas de interés más bajas y plazos mayores.

Valdez Albizu puntualizó que, luego de la reapertura de los aeropuertos en el mes de julio, el flujo turístico se ha ido recuperando paulatinamente. Una muestra de ello es que el país recibió en el mes de noviembre un 37.9 % del total de visitantes no residentes (extranjeros y dominicanos) que ingresaron en igual mes del año anterior, representando un avance de 15.1 puntos porcentuales con respecto a julio de este año, cuando los pasajeros no residentes representaron un 22.9 % con relación a julio de 2019.

Señaló que en el mes de diciembre se espera que el flujo de turistas mejore aún más alcanzado una proporción de aproximadamente el 50.0% de los pasajeros no residentes que arribaron al país en diciembre de 2019, lo que refuerza la tendencia hacia la recuperación desde que reiniciaron los vuelos en la segunda mitad del año. Asimismo, informó que la llegada de visitantes no residentes hacia la República Dominicana ha sido de 2,056,856 turistas durante enero-noviembre de 2020. Dentro de este total, 1,513,262 son extranjeros y 543,594 dominicanos no residentes.

El gobernador aseguró que, pese a las condiciones adversas provocadas por la pandemia, las perspectivas económicas para la República Dominicana son muy positivas, influenciadas por el conjunto de medidas expansivas que se han implementado, por la capacidad de resiliencia de los sectores productivos y por los avances recientes en el área de las vacunas contra el COVID-19, con lo cual estimó que la economía podría crecer en torno al 6% en el año 2021, por encima de su ritmo potencial.

En el encuentro, acompañaron al gobernador la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres, el gerente Ervin Novas, el subgerente de políticas monetaria, cambiaria y financiera Joel Tejeda, el subgerente de Cuentas Nacionales Ramón González, y la directora del departamento Internacional Brenda Villanueva.

