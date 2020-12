El 2021 será un excelente año en los Bienes Raíces de República Dominicana

Por Lic. César Fragoso. Asesor Inmobiliario

En mi experiencia de más de 35 años en el Sector Inmobiliario, la humanidad en general

y, la República Dominicana, en particular, no había sido afectada por una situación como

la que vivimos durante el año 2020 y, a pesar de las vacunas que ya están siendo

utilizadas, se nos presenta muy parecida para el 2021.

Debido a la pandemia del coronavirus, el mundo de las personas se vio, poco a poco y

país por país, disminuido a vivirlo en el espacio de sus respectivas viviendas.

Las economías de todos los países del planeta Tierra, de una forma u otra, han sufrido las

consecuencias de la pandemia y, debido a la disminución de la actividad comercial, miles

y miles han perdido sus empleos, cientos y cientos de empresas han cerrado sus puertas,

llevando esta situación a hacer pensar a algunos, que no es oportuno embarcarse en la

decisión de endeudarse comprando sus viviendas o que podría ser mejor tener el dinero

líquido guardado en el banco o en la casa.

Basados en lo anteriormente señalado, es posible que a muchos les resulte imposible de

aceptar la posibilidad de pensar que, en la República Dominicana, a pesar de la

pandemia, de lo sucedido y de lo que nos espera, habrá un repunte en el Sector de los

Bienes Raíces en el año 2021.

Guardando las diferencias actuales con situaciones de depresión económica que se han

dado en lugares como Estados Unidos y Europa, los cuales inciden de manera directa en

la situación de más de tres millones de dominicanos y dominicanas que viven allá y del

resto de nuestros conciudadanos residentes en la República Dominicana, esta vez, aún

dentro de la crisis, esos gobiernos se han mantenido relativamente fuertes

económicamente y han ido en auxilio de los ciudadanos afectados por las condiciones

que nos impone el virus.

De hecho, en esos países, sin el más mínimo temor a equivocarme, puedo asegurar que,

a millones de personas, y entre ellas a decenas de miles de dominicanos, desde el punto

de vista de la economía familiar, les ha ido mejor con la pandemia que antes de la misma,

esto, debido a las ayudas que les llegan a sus casas, las cuales, en muchos casos,

superan los ingresos que tenían en los trabajos que perdieron por causa de la pandemia.

Si a esto le agregamos que, al no poder salir a gastar lo recibido, esas personas han

aprendido a ahorrar y hoy tienen más de lo que tenían antes del Covid-19, lo más

probable es que, en la medida que se vaya llegando a la normalidad y la gente vuelva a

sus trabajos a producir más dinero, aproveche lo economizado para utilizarlo como parte

del inicial de sus viviendas.

Les hablo con mucha seguridad acerca del futuro, porque simplemente recuerdo lo que

pasó en nuestro país en los nueve meses que lleva la enfermedad, lo cual, todo el que

tenga la más simple conexión con los Bienes Raíces, podría confirmar con un sencillo

análisis del movimiento de las ventas inmobiliarias, desde mayo hasta diciembre del 2020.

Con excepción del mes de abril, cuando el mundo se detuvo por el virus, en mayo

comenzó a presentarse cierto movimiento en las ventas y, desde junio hasta diciembre del

año que termina, podríamos decir que casi volvimos a la normalidad y los dominicanos de

aquí y de allá, continuaron comprando sus casas y apartamentos.

Les invito a que hagan una prueba y en este instante tomen sus teléfonos para llamar a

cualquier agencia inmobiliaria de las más grandes del país o a sus Asesores Inmobiliarios

independientes.

Inicien con las de viviendas de bajo costo y díganles que ustedes quieren comprar un

apartamento de primer o cuarto piso, listo para entrega o en proceso de construcción con

un precio de hasta RD$3,500,000.00 en cualquiera de los lugares donde, todavía, se

pueden conseguir apartamentos de ese precio como son, la Ave. Jacobo Majluta, la zona

de la Autopista San Isidro, la Ave. Ecológica o la Autopista Duarte en el tramo

comprendido del Km 9 hasta el 24.

Se llevarán una gran sorpresa pues, con raras excepciones y a pesar de la gran cantidad

de proyectos en proceso de construcción, la respuesta será: No hay disponibles.

Ahora suban un poco el precio y digan que quieren comprar un apartamento, nuevo o

usado en el Distrito Nacional con un precio entre 4 y 5 millones.

Que les gustaría que fuera en uno de los sectores comprendidos entre las avenidas J. F.

Kennedy, la W. Chuchill, el Malecón y la Luperón.

De nuevo quedarán sorprendidos, pues la respuesta volverá a ser, no hay.

Pero no se queden tranquilos, sigan investigando, hagan un recorrido por el Gran Santo

Domingo y verifiquen la inmensa cantidad de proyectos de apartamentos en construcción

o de vallas promocionales en solares donde se va a iniciar a construir un edificio, tomen

los teléfonos, llamen y digan que ustedes quieren comprar un apartamento.

Podrán comprobar que, en la mayoría de los casos la respuesta será que ya el edificio

está completamente vendido, aún sin iniciarse la construcción o que solo quedan uno o

dos apartamentos disponibles.

Si todavía quieren tener más seguridad en su apreciación, les invito a que pregunten cual

fue la cantidad de miles de millones de pesos que prestaron los bancos en las ferias

inmobiliarias durante el 2020 y no podrán creer el monto que les dirán.

Ya que estarán por los bancos, cuestionen cuantos miles de millones de pesos se

prestaron para la adquisición de vehículos nuevos en ese negativo año del coronavirus.

Si a ustedes las sorpresas les afectan mucho, les recomiendo que traten de hacer las

preguntas estando sentados pues, podrían emocionarse demasiado al recibir las

respuestas y hasta sufrir un desmayo.

El resultado de sus investigaciones les permitirá estar de acuerdo conmigo en lo que diré

de aquí en adelante.

Si consideramos que el 2019 fue un año récord de manera positiva en la venta de

propiedades inmobiliarias, que, en el 2020, a pesar de la situación mundial del Covid-19

las ventas de casas y apartamentos en nuestro país no disminuyeron en la misma

proporción que en otras naciones.

Que tenemos un nuevo Gobierno interesado en acelerar la economía y unas autoridades

monetarias buscando las mejores salidas para favorecer el pujante sector de la

construcción, podemos vaticinar que el 2021 será un excelente año para el sector privado

de los Bienes Raíces en el que miles de dominicanos y dominicanas verán hecho realidad

su sueño de llegar a tener su techo propio.

“El Lic. César Fragoso es Asesor Inmobiliario con más de 35 años de experiencia en el sector de los Bienes Raíces

de la República Dominicana”.

