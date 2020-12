RD Hoy, preocupa a MSP aglomeración de personas en negocios, nueva cepa COVID-19 detectada en Japón, fustigan alzas en precios de combustibles en el país, atacan cancelaciones de ingenieros en instituciones del Estado, once fallecidos en accidentes, registran 1,381 nuevos contagios COVID

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La aglomeración de personas en diferentes negocios, que preocupa al Ministerio de Salud Pública,

la aparición de otra cepa de COVID-19 en Japón, el rechazo a los precios de los combustibles

fijados este viernes por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, como a las cancelaciones

de ingenieros en instituciones del Estado, la muerte a balazos de un oficial de la Fuerza Aérea de la

República Dominicana (FARD), el fallecimiento de once personas en accidentes de tránsito y el

registro de 1, 381 nuevos casos de coronavirus, dominan la temática noticiosa en el país.

DURAS CRITICAS A ALZAS EN PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Fuertes críticas se han producido en las últimas horas en el país por las alzas en la mayoría de los

precios de los combustibles, entre RD$ 2.10 y RD$ 3.50 por galón.

Choferes consultados por Primicias, dicen que “el gobierno mata las esperanzas de cambio con los

abusivos precios de los combustibles”.

La gasolina regular se venderá desde este sábado a RD$ 203.90 y la Premium a RD$ 217.20,

aumentando el galón del primer RD$ 3.00 y RD$ 3.50 en el de la segunda.

En lo que respecta al galón de gasoil, sube RD$ 3.10 el galón para venderse a RD$ 167.80 y el

Optimo a RD$ 178.50, con un incremento de RD$ 2.50 por galón.

El gas licuado sube RD$ 3.00 el galón, para venderlo a RD$ 122.70.

Desde el mes de agosto los precios de los combustibles son incrementados escandalosamente,

disparando el precio del transporte e incidiendo de manera negativa en los ingresos y gastos de los

ciudadanos en combustibles y pasajes.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes atribuyó las alzas en los precios de los

combustibles a la incertidumbre global por la nueva cepa del COVID-19 y los precios de referencia

en Estados Unidos, inestables y al alza.

Hace referencia a que esa situación ha generado un nuevo aumento del precio de los combustibles

en República Dominicana y otras naciones de América Latina y el Caribe.

Además, alega que se ha registrado una reducción de los inventarios en Estados Unidos y que para

la semana del26 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021, el promedio de los cinco días del

barril de petróleo se colocó 0.91 dólares por encima de la semana anterior, equivalente a 1.93%

de incremento.

Otra explicación del Ministerio es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y

la Organización Internacional de Energía (AIE) han publicado sus previsiones actualizadas sobre la

demanda de petróleo en lo que resta de año para el2021.

MUERTE DE TENIENTE CORONEL DE LA FARD

La comandancia de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) y la Policía Nacional

investigan la muerte a balazos de un teniente coronel de la FARD por una patrulla policial.

El muerto en un incidente es el teniente coronel piloto Israel Rodríguez Cruz cuando llegaba a su

residencia el pasado jueves en la comunidad de Boruco, distrito municipal de Guatapanal,

provincia Valverde.

El Ministerio Público e inspectores de la FARD el director central de Investigación (DICRIM)

investigan el hecho.

Rodríguez Cruz ocupaba el cargo de director de seguridad del Instituto Nacional de Tránsito y

Transporte Terrestre INTRANT.

OTROS TEMAS DE ESTE VIERNES 25 DE DICIEMBRE

Otros temas de este viernes 25 de diciembre son un fuerte operativo en el Gran Santo Domingo

para que la ciudadanía respete la ley de tránsito y las medidas sanitarias adoptadas por el

gobierno por la pandemia del coronavirus, el dinamismo comercial en la avenida Duarte, la

violación del Toque de Queda y apresamiento de 995 personas el día de la nochebuena,

ocurrencia de 90 accidentes de tránsito y once fallecimientos, el cierre de 19 negocios por

incumplimiento del horario dispuesto por el gobierno, 58 detenidos y la retención de 15 bocinas

por contaminación sónica en Puerto Plata.

La condena del CODIA por la cancelación de ingenieros en instituciones del Estado, el mensaje del

presidente Luis Abinader y su esposa Raquél Arbaje transmitiendo esperanza en la navidad, el no

respeto al distanciamiento social en el mercado de San Francisco de Macorís, el reforzamiento de

la seguridad en la zona fronteriza, los apagones en la semana en Los Alcarrizos, la reducción en la

venta de bebidas alcohólicas en la navidad, atribuido a las medidas adoptadas por el gobierno, la

detección de 19, 037 casos de coronavirus en Italia, las duras críticas del Ministerio de Salud

Pública al aglomeramiento de personas en supermercados y otros negocios, aunque reconocen

que en los bancos se mantiene la distancia, los grupos de personas que no cumplen el

distanciamiento social ni usan mascarillas, el cierre temporal del mercado de pulga de Santiago

por el repunte de casos de coronavirus, ampliaron la temática en el país este viernes.

