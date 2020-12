El país ha logrado constancia en la reducción de muertes por COVID-19

Santo Domingo, República Dominicana.- El asesor especial del Ministerio de Salud

Pública para la respuesta del COVID-19, doctor Eddy Pérez Then, informó que la

República Dominicana ha logrado mantener una constancia en la reducción de

muertes por COVID-19, lo que representa un ejemplo en el manejo de la enfermedad,

para otros países de la Región.

El experto manifestó que en las últimas semanas los indicadores de mortalidad por

COVID se han colocado hasta por debajo del 1 por ciento, cuando hace cinco meses se

registraba sobre el ocho por ciento.

“Vivimos un gran pico en julio pasado, pero esto ha ido disminuyendo

significativamente sobre todo en la mortalidad porque en las últimas cuatro semanas

ha sido menos del 1 por ciento, en comparación con otros países de la Región esto ha

sido un gran logro”, resaltó Pérez Then.

Indicó que estos niveles responden a las políticas y acciones ejecutadas para evitar la

propagación de la enfermedad así como el tratamiento oportuno de los casos

positivos, a los cuales se les ha dado atención evitando complicaciones mayores en los

pacientes.

Dijo que entre otras acciones que han aportado a la baja constante de la mortalidad

por coronavirus esta que el Gobierno no ha dispuesto apertura ni cierre total del país,

esto ha impactado positivamente en el control de la propagación de la enfermedad.

El doctor Pérez Then precisó que existe un gran reto al poder mantener la curva,

debido a la llegada de visitantes de otros países, no obstante al no darse una

sobresaturación del sistema de Salud hay una constante acompañada de la

preparación y comportamiento de la población.

Indicó que según un estudio epidemiológico un ocho por ciento de la población ha

estado en contacto con la enfermedad y que este resultado junto a otro estudio

pautado para febrero de 2021, podrá establecer el porcentaje de la población que

necesitará inmunizarse en primera línea cuando esté disponible la vacuna en el país.

Boletín Epidemiológico 281.

El Boletín Especial número 281 emitido por la Dirección General de Epidemiologia

(DIGEPI), reporta que hasta este 24 de diciembre el total de casos de COVID es de

850,082 y que en las últimas 24 horas se han reportado 1,381 nuevos casos de

coronavirus.

El documento estadístico detalla que la cantidad de muestras procesadas en las

últimas 24 horas fue 11,480 y que el total de casos activos es de 35,525 al día de hoy,

mientras que 127,106 pacientes se han recuperado de la enfermedad y los casos

descartados ya suman 685,047.

La positividad diaria a la COVID-19, se sitúa en 20.65 por ciento y en las últimas 4

semanas se fija en 14.26 por ciento.

Los casos confirmados de coronavirus son 165,035 y la ocupación hospitalaria se sitúa

hoy en un 35 por ciento de las camas disponibles para COVID-19.

En tanto que la disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) es

de 50 por ciento. Los ventiladores se encuentran en 32 por ciento de ocupación.

Grupos de riesgo

Unos 568 trabajadores de la salud se han reportado positivos a la enfermedad hasta el

día de hoy. La cantidad de embarazadas contagiadas es de 292 y 16,369 personas

menores de 20 años de edad, han contraído la COVID-19.

El Boletín Nro. 281 reporta también que el 32.57 por ciento de los fallecidos padecía

hipertensión como comorbilidad, y el 20.80 por ciento eran diabéticos.

La letalidad por coronavirus al día de hoy es de 1.46 por ciento, y el total de

defunciones asciende a 2,404, de las cuales se registraron cero en las últimas 24 horas

y una ocurrió en este lapso de tiempo.

