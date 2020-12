ARTURO DE LAS HERAS: “2021 SERÁ EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN A NIVEL GLOBAL”

El 2021 promete ser un año de recuperación global del empleo y la productividad,

puesto que la producción masiva de diversas vacunas para inmunizar a gran parte de

la población mundial contra el Covid-19 parece inminente, lo que muestra una luz al

final del túnel en torno a la crisis sanitaria y financiera experimentada en 2020.

Esta es la opinión de Arturo de las Heras, presidente del Grupo Educativo CEF.-

UDIMA, conglomerado que incluye las distintas filiales del CEF.- Centro de Estudios

Financieros, la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y el Instituto

Especializado de Educación Superior CEF.- Santo Domingo, filial del Grupo en

República Dominicana.

“No se trata de una crisis generada dentro del sistema productivo de la economía, sino

más bien de una crisis sanitaria que devengó en problemas económicos, debido a que

el mandato de distanciamiento físico restringe el consumo. Sin embargo, una vez

superada la necesidad de distanciamiento físico por causa de una vacuna eficaz que

prevenga la enfermedad, el consumo de bienes y servicios será activado con

celeridad, en beneficio del intercambio financiero y el empleo”, sostuvo Arturo de las

Heras, mientras compartía con periodistas de República Dominicana con motivo de la

Navidad.

En ese sentido, República Dominicana experimentaría una pronta recuperación del

empleo, una vez la mayor parte de su población sea inmunizada y se retiren las

medidas de distanciamiento físico.

“El turismo dominicano recuperará su esplendor con prontitud, una vez las

restricciones del tránsito se levanten y el temor al contagio del Covid-19 desaparezca,

porque las personas quieren viajar y tener vacaciones con normalidad. Esa es la clave,

las personas deseamos regresar a la normalidad y eso se reflejará en la economía”,

afirmó el presidente del Grupo Educativo CEF.- UDIMA.

De igual manera, Arturo de las Heras resaltó que el 2020 fue el primer año de

operaciones de CEF.- Santo Domingo, entidad que se ha dedicado a aportar a la

transformación digital de la educación superior en República Dominicana.

“Recientemente, CEF.- Santo Domingo celebró su primer aniversario de operación en

medio de la disrupción más grande que ha vivido la formación global en los últimos

200 años. Cuando abrimos las puertas, teníamos el apresto de operar de manera

convencional, con gran parte de nuestra oferta llevada a cabo en aulas presenciales,

pero el Covid-19 puso a prueba nuestra resiliencia, una cualidad que es parte del ADN

del Grupo Educativo CEF.- UDIMA”, relató Arturo de las Heras ante los periodistas.

Un ejemplo de esto es que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y

Tecnología (MESCyT) confió a CEF.- Santo Domingo la formación de 300 docentes

universitarios, de 25 universidades dominicanas, sobre las habilidades específicas que

les permitan conformar sus propias aulas virtuales, mediante el Curso Herramientas

para la Docencia Online. De igual forma, por medio de ese mismo curso, aportaron a

la transformación digital de la formación técnico-profesional, con el entrenamiento de

40 docentes sobre el establecimiento de sus propias aulas virtuales.

“Pudimos adaptarnos pronto a los cambios, debido a que forma parte de nuestra

experiencia. La UDIMA es pionera de la teleeducación en Europa, cuyo know-how

humano y plataforma tecnológica se ha fortalecido con los años, y esa capacidad la

ponemos a la orden de la sociedad dominicana por medio de CEF.- Santo Domingo”,

concluyó.

CEF.- Santo Domingo abraza los cambios, sin perder de vista su esencia: preparar a

los participantes de sus programas de formación para los desafíos que se avecinan.

Sobre CEF.- Santo Domingo y el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

El IES CEF.- Santo Domingo es una Entidad sin ánimo de lucro aprobada el 14 de

noviembre de 2019 por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESCyT) para

impartir 7 Maestrías oficiales del área de empresa y negocios. Sus modernas

instalaciones se encuentran en el Tercer Nivel del Edificio Novo Centro.

La relación con República Dominicana no es nueva. Desde 2007, el CEF.- Centro de

Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA vienen

colaborando en el Programa de Becas Internacionales del Ministerio de Educación

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), con INDOTEL e INAFOCAM formando a

más de 1.900 estudiantes dominicanos. Desde 2020 participa también del Programa

de Becas Nacionales para estudios en el país.

Forma parte del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, centrado en la educación superior.

Fundado en Madrid en 1977, más de 550.000 estudiantes han pasado por sus aulas

de Barcelona, Madrid, Valencia y online. La formación que imparte se distingue por su

practicidad y cercanía a la empresa.

El CEF.- Centro de Estudios Financieros lidera en España la preparación de

pruebas de acceso para funcionarios públicos. El CEF.- también ofrece un amplio

catálogo de Maestrías y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en

particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos,

Mercadeo, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA , es la primera universidad privada

online oficial de España. Se aprobó por Ley en 2006. Imparte 18 Grados Oficiales, 35

Másteres, un programa de Doctorado y 302 Títulos Propios e Idiomas.

