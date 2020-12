Aprueban construcción de puente paralelo al Francisco J. Peynado que comunica a DN y SDN

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó este martes una resolución que solicita al presidente de la República instruir al ministerio de Obras Pública para que se construya un puente paralelo al Francisco J. Peynado que une al Distrito Nacional y al municipio Santo Domingo Norte.

En tal sentido los diputados fusionaron dos iniciativas de los diputados Emmanuel Morales y Betty Gerónimo solicitando la misma obra.

Tanto Morales como Gerónimo, en sus iniciativas, ponderaron la necesidad que existe para buscar solución al taponamiento de vehículos que se produce a todas horas para las personas salir retornar al municipio.

También los diputados dieron su voto favorable en la aprobación de una resolución que solicita al presidente de la República para que instruya a las autoridades competentes crear una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, en la provincia de Dajabón.

La iniciativa es de la autoría del exdiputado Gregorio Reyes y asumida por el diputado Darío Zapata.

En la sesión de este martes los diputados aprobaron en única lectura el convenio de crédito, suscrito entre República Dominicana y la Agencia Francesa para el Desarrollo, por un monto total máximo de EUR $20, 000,000.00 de euros equivalentes a US$21, 596,000.00 de dólares.

El dinero será utilizado para financiar y refinanciar los gastos elegibles del proyecto designado para el programa de agroforestería y de gestión integral de los recursos naturales implementado por la asociación sin fines de lucro Plan Sierra en la vertiente sur de la cuenca media y alta del río Yaque del Norte.

El pleno de la Cámara de diputados autorizó mediante el proyecto de ley al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la emisión y colocación de valores de deuda pública por un monto máximo de hasta doscientos noventa y unos mil quinientos veintiocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil cientos sesenta y tres pesos dominicanos (RD$291,528,487,163.00) o su equivalente en moneda extranjera.

La pieza legislativa fue declarada de urgencia y votada en dos sesiones consecutivas y votada por las diferentes bancadas partidarias.

El presidente Luís Abinader en la comunicación enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explica que el anteproyecto de Ley, además autoriza al Poder Ejecutivo a través de dicho Ministerio para que, atendiendo a la favorabilidad de las condiciones financieras del mercado, pueda disponer la emisión y colocación, de una parte, o de la totalidad de los referidos valores de deuda pública, en los mercados internacionales o en el mercado doméstico de capitales, en pesos dominicanos, o según la moneda de la emisión y colocación, que resulte más conveniente al país.

Señala que adicionalmente, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda a realizar operaciones de manejo, administración o gestión de pasivos durante el año 2021, por hasta el diez por ciento (10%) del balance de la deuda del sector público no financiero, que tengan como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda del sector público no financiero.

Otras iniciativas

Fue aprobado en la sesión el proyecto de ley que designa con el nombre de Pastor Abad Carpio Sosa a la calle B de la urbanización Ensanche La Hoz, tramo comprendido entre la avenida Santa Rosa y calle A, del sector Nazareth, municipio de La Romana, provincia La Romana, de la autoría del diputado Plutarco Pérez.

Aprobaron además una resolución en la que solicita al presidente de la República, instruir al Ministerio de Interior y Policía y al ministro de la Presidencia, para la instalación del Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 9-1-1 en la provincia de Bahoruco.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Olfanny Méndez, autora de la iniciativa resaltó la necesidad que hay para que se instale el Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 9-1-1 en dicha provincia.​

