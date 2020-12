Exportaciones a Brasil suben 16.17 % pese a pandemia

Sin embargo las importaciones bajaron 31 %, por lo cual la cámara exhorta aprovechar plataformas de integración como ALADI, para favorecer incremento exportaciones

Santo Domingo, D.N. El presidente de la Cámara de Comercio Domínico Brasileña, Ángelo Viro, puso de relieve que las exportaciones hacia Brasil, no obstante la pandemia, experimentaron un incremento de 16.17 % de enero a octubre del año en curso con respecto al mismo período en 2019, pasando de US$ 16,008, 344 a US$ 18,786,314.72.

Esto, en contraste con las importaciones, que en el ciclo similar disminuyeron un 31 %, pasando de US$571,989, 908 en el 2019 a US$387, 290,421.90 en 2020.

<< Por cuanto, en la Cámara exhortamos a aprovechar los nichos de oportunidades que encierran plataformas de acuerdos de integración, que tal como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), entraña un excelente escenario para firmar acuerdos comerciales con cada país integrante de forma individual, en beneficio de las exportaciones nacionales >>, enfatizó.

El dirigente empresarial formuló dichos planteamientos a raíz de entregar el galardón Empresa del Año 2020 a la multinacional Gerdau Metaldom, durante el acto de lanzamiento de la primera versión del premio organizado por esa organización empresarial junto a la Embajada de Brasil en la República Dominicana.

<< Desde la Cámara de Comercio Domínico Brasileño venimos impulsando que República Dominicana puede entrar como miembro de pleno derecho a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de la cual nuestro país tiene, de sus 40 años de fundada, 35 de ser miembro observador>>, indicó.

A la vez de agregar << el deseo de nuestra entidad es que pronto el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda llegar a un acuerdo preliminar con la Comisión Empresarial para Negociaciones Internacionales (CENI), para beneficio de muchas empresas que quieren exportar sus productos en condiciones favorables >>.

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), es un organismo intergubernamental creado por el Tratado de Montevideo del 12 de agosto de 1980, que promueve la integración de la región con el objetivo de establecer un mercado común latinoamericano. Lo componen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

Finalmente, Ángelo Viro anunció oficialmente una misión comercial de empresarios dominicanos a Brasil en el mes de abril, después de semana santa.

