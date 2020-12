No somos suizos

Si protesto por la falta de respeto a las leyes…”¡Tú crees que estás en Suiza!”…Si me quejo por la ausencia de autoridad…”¡Tú no vives en Suiza!”…Si me molesto porque la gente tira basura a la calle…”¡Este país no es Suiza!”…Si le digo cuatro cosas a un tipo que mea en la vía pública…”¡Tú crees que esto es Suiza!”…Si lamento la estupidez de un burócrata…”¡Tú piensas que vives en Suiza!”…Si me molesto por cualquier escándalo callejero…”¡Tú deberías irte a vivir a Suiza!”…(No sería mala idea, pero Suiza debe ser un país muy aburrido y lamentablemente no tiene las playas y los hermosos amaneceres nuestros).

