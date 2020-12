Influencia estratégica de la cultura laboral sobre el bienestar y productividad en las MIPYMES Dominicanas

Angel Miguel Rodriguez Gomez

Distintos enfoques manejan el concepto de cultura en el ambiente laboral. Podríamos resumirlo principalmente por dos razones, una por las implicaciones de el conjunto de estos dentro del ambiente laboral y el segundo por lo que representa a la ventaja competitiva y estratégica de las empresas. Aún quedan cuestiones por observar y por implementar para poder conocer la efectividad de estas cuestiones a medida que pasan los años. De manera que nos enfocaremos en el estudio de la influencia que posee la cultura laboral en el bienestar de los empleados y su productividad, desde un enfoque estratégico en las MIPYMES Dominicanas.

Su relevancia estratégica

Photo by Felix Mittermeier on Unsplash

La importancia de la cultura laboral como uno de los principales activos intangibles de las empresas es un argumento que de manera progresiva ha sido debatido y estudiado por años. Se ha ido cobrando interés y se ha reconocido la importancia de la influencia de esta en las ultimas décadas dentro la literatura didáctica de los autores emprendedores, directores de grandes empresas y diversos personajes del ambiente de los negocios.

En este sentido vemos autores de algunos ensayos y libros autobiográficos comentando sus experiencias como lo es Ray Dalio; CEO de Bridge Water, Dalio, Ray. Principles. (2017) y Brian Cherky; CEO de Airbnb, Brian Chesky. (2014). Don’t Fuck Up The Culture. Octubre 21, 2018, de Medium Corporation Sitio web: https://medium.com/@bchesky/dont-fuck-up-the-culture-597cde9ee9d4destacan algunas razones de la importancia de este valioso activo intangible y las implicaciones que tiene su compleja naturaleza y su buena gestión.

Según Brian Chesky en su corta reflexión llamada “Don’t Fuck the Culture” dice que:

“The thing that will endure for 100 years, the way it has for most 100 year companies, is the culture. The culture is what creates the foundation for all future innovation. If you break the culture, you break the machine that creates your products”.

Lo cual traducido sería:

“Lo que perdurará durante 100 años, como lo ha hecho para la mayoría de las empresas de 100 años, es la cultura. La cultura es lo que crea la base para toda innovación futura. Si rompes la cultura, rompes la máquina que crea tus productos”.

Este es un argumento, que a pesar de no ser de procedencia estrictamente académica, nos ayuda a enfocar a la cultura como una parte fundamental dentro del conjunto de factores que impulsa el futuro o permanencia de las empresas dentro de la industria a la que pertenece.

A pesar que de manera general, algunos emprendedores reconocen su emperica importancia, resulta difícil valorar de manera exacta su influencia sobre las organizaciones por su naturaleza psicológica, psicodinámica, de perspectiva simbólica, de construcción social, cognitiva, etc. Tristá, Boris. (2018). Cultura organizacional, culturas académicas / B. Tristá Pérez.

Concepto de cultura organizacional

Photo by Med Badr Chemmaoui on Unsplash

El estudio y comprensión de la cultura organizacional, como muchas concepciones y referencias de la teoría organizacional, surge dentro del contexto empresarial, por la necesidad de conocer y mejorar la manera en que operan de forma efectiva las organizaciones en función de la productividad de sus colaboradores, por lo que su conceptualización es vital para las estrategias administrativas de las empresas. Al comprender la forma en que se constituye una organización social con una cultura propia, se busca administrar ciertos procesos sociales para agilizar los niveles de productividad sin comprometer el bienestar general.

Según Schein (1992, p.XV), ésta es una tarea que puede identificarse entre los administradores y sus lideres. Este argumenta que los administradores, tomando en cuenta la cultura, se dedican a trabajar con las condiciones que su entorno social le presenta y que solo pueden controlar ciertas variables que exigen las organizaciones, es decir, los lideres deberían ser capaces de modificar la cultura existente dentro de la organización para lograr un manejo mas efectivo y eficiente de las condiciones sociales. Por otra parte Schein obvia que la cultura es compartida por seres humanos, que no tiene una estructura definida, sino que ésta cambia y evoluciona de manera permanente.

Influencia

Es posible influir en el desarrollo de la cultura, pero no se puede modificar la conciencia por la simple influencia de un solo individuo, es decir, que todos deben participar de manera colectiva para generar el cambio cultural deseado.

De manera que las organizaciones se considerarían mas que como un grupo de personas con un fin en común, compartiendo un espacio, para ser comprendidas mas bien como una pequeña comunidad que representa características complejas, las cuales asemejan un sistema social como cualquier propia cultura. (Abravanel, et al., 1987, p.4).

La cultura organizacional englobaría una serie de factores formales e informales que regulan la interacciones sociales de los empleados, es decir, una serie de circunstancias no lineales que pueden estar presentes de forma implícita o explicita en las normativas conductuales de las organizaciones.

Finalmente la consideraríamos un sistema de conocimientos que aportan un modelo de la realidad por el cual se da sentido a los comportamientos sociales dentro de estas. Formado por elementos que son generados, que interactúan y son compartidos por los grupos para de manera mas precisa; afrontar la resolución de los problemas dentro de la organización.

Conclusiones generales

Podemos partir de estas concepciones para afirmar que ésta de manera directa o indirecta, establecida o no establecida explícitamente, está presente e influye en los comportamientos, en el bienestar, en la eficacia y finalmente productividad de los objetivos estratégicos de las organizaciones y de los individuos dentro de estas.

Al momento de la toma decisiones, interacciones entre los colaboradores y la realización de las tareas, se suscitan procesos sociales que influyen en el bienestar de los colaboradores de manera positiva o de manera negativa que de manera directa o indirecta afectan su productividad dentro de la organización, es decir, que estos empleados podrían o no estar mas o menos inclinados o motivados a laborar con mayor o menor nivel de compromiso dentro de una organización por su modelo cultural empresarial, conciencia colectiva y ambiente en general de la organización.

Lo cual se traduce en la implementación estratégica de un modelo cultural que permita alcanzar todos los demás objetivos cuando se comienza por el bienestar de todos.

