El miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo es un mecanismo de defensa de ser humano ante una situación creada, se supone que el miedo es histórico, pero no voy a hacer del miedo una apología «cómo las célebres apologías escrita por Platón y por Jenofonte en defensa de Sócrates» si no ¿Considerando qué somos una sociedad miedosa y que los miedos son síntomas de la actualidad?

No, para nada. El miedo es un síntoma que ha existido desde mismo origen del hombre, como sentimiento, cómo manifestación. Es más, Sigmund Freud trabajo con la famosa histeria de angustia, que es miedo como manifestación, y de eso hace ya muchos años. El miedo es un sentimiento del humano, como otros; humano en el aspecto cultural. Es cierto que hay situaciones, o momentos culturales, o momentos que tenemos que tomar una determinación para protegernos de algo que le tenemos miedo, esa es una actitud endógenos o exógenos. El miedo también puede ser represivo en lo cultural, generalmente, el miedo tiene un objeto, se tiene miedo a algo. Cuando hay miedo se relaciona con algo determinado qué nos afecte en nuestra determinación emocionales cotidiana. Muy bien podríamos señalar que hay dos tipos de miedos: el miedo real, donde verdaderamente existe un peligro real, antes el cual corre riesgo la integridad de una persona, o el miedo donde interactúa, y otro tipo de miedo, el neurótico, donde no hay un peligro real qué puede suponer una amenaza para la vida, dónde se siente algo que no existe. Muchas veces tenemos miedo a situaciones, qué pueden traernos problemas; y solemos tomar salidas inadecuadas a la situación que no da miedo.

Por otro lado, tenemos un bombardeo de imágenes televisivas, radial, y noticias que nos llegan de diferentes medios de comunicación, que muestran una hiperrealidad y personas alimentadas, con sustancias procesadas, sujetas a la inmediatez de la información y la acción, ¿Se podría decir de una funcionalidad del miedo, en este tipo de sociedad llena de miedo, donde los seres humanos amordazados son útiles al sistema?

Seguro, es funcional y además es manipulado y provocado permanentemente, lo vemos todos los días en los medios. Matan a una persona, por ejemplo, en un acto delictivo, y están una semana con este caso; se lo pasan constantemente por la radio y televisión hasta que llega un momento en que la gente está aterrada y ve el riesgo de un homicida en cualquier lado.

Esto lo que genera es pánico y el pánico siempre se convierte en miedo y el miedo lleva a la parcialidad, pues la parcialidad es enemiga del valor y mata a las determinaciones y no deja que prevalezca la valentía.

Los preceptos del miedo son inevitables, culturales, y se nos impregna y adhieren bien fuerte a la piel, pero también se destierran, cuando nuestro valor es firme y determinante, pues el miedo no es imposible de vencerlo ¿El origen del miedo de dónde viene? proviene del hombre primitivo de la caverna, pues un proceso biológico hereditario de sus ancestros primitivos de la caverna, cómo es la violencia un engendro del miedo.

Pilatos tuvo miedo y condeno a Jesús a morir en la Cruz.

(Visited 233 times, 233 visits today)