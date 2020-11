Milton Morrison, Gerente General de Edesur Dominicana, anuncia proyectos de la empresa en 2021

El gerente general de Edesur Dominicana, ingeniero Milton Morrison, informó que en el primer trimestre del 2021 la empresa deberá recibir alrededor de US$155 millones provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la construcción, rehabilitación y repotenciación de 14 subestaciones eléctricas que están en estado crítico.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, subrayó que estas subestaciones deben ser intervenidas, entre ellas la del kilómetro 10/2 y medio de la autopista Duarte, que maneja alrededor de 100,000 clientes y necesita ser desahogada.

“Con esa inversión del BID, nosotros no vamos a hacer solo subestaciones, sino también rehabilitación de circuitos para reducción de pérdidas”, adujo.

Morrison reveló que en los meses de la pandemia del Covid-19, las pérdidas de energía aumentaron cerca de un 5%.

“Cuando llegamos en agosto, las pérdidas rondaban casi el 26%, cuando en febrero estuvieron en 21% y pico, es decir, aumentaron bastante”, adujo.

Consideró que esas pérdidas se pueden reducir a través de los circuitos haciendo una gestión en la inversión de estos, mediante la utilización de los recursos humanos para llevar la empresa a los niveles en que estaba.

Planteó que se está haciendo un proceso de supervisión en los circuitos donde hay niveles de pérdidas para saber qué cantidad de energía se coloca en un punto y qué volumen se está recuperando en facturación y cobro.

Indicó que está desarrollando un programa de alumbrado público, labor de la cual se han beneficiado sectores como Cristo Rey, donde se ha concluido, así como la avenida de la Salud, que bordea el Mirador Sur.

También el restablecimiento de la subestación Paraíso, la iluminación del Centro Olímpico, entre otras labores.

Morrison manifestó que en los primeros 100 días de gobierno del presidente Luis Abinader se han podido comprobar muchos logros e importantes avances en diferentes áreas.

Informó que, en el mes de diciembre, Edesur lanzará una aplicación para interactuar con los clientes sobre su consumo y que puedan realizar reclamos a través de ese sistema.

“Nosotros estamos enfocados en poner al cliente en el centro del negocio, Edesur siempre estuvo en la espalda, pero en esta administración el cliente es lo más importante, porque sin un cliente satisfecho la empresa ni ninguno de sus colaboradores somos nada”, enfatizó.

“Encontramos nudos que no nos permiten desatarlos”

El gerente general de Edesur Dominicana reveló que encontró compromisos y “nudos que no nos permiten desatarlos”.

Milton Morrison dijo que se contrataron servicios que no comparte, ni el monto por el cual se establecieron.

“También nosotros nos encontramos que tenemos suplidores de materiales únicos, que se crearon estructuras alrededor de las mismas que no le dan mucha flexibilidad a la empresa”, agregó.

Sin embargo, aseguró que está trabajando, en la medida de lo posible y a un paso acelerado, para lograr hacer más flexibles esas cosas.

Reveló que días antes de asumir la posición, Edesur fue “amarrada” con alquileres a tres años, también contratos para la adquisición de transformadores que todavía no han sido recibidos, entre otros.

“Tenemos más de 150,000 reclamaciones”

Milton Morrison advirtió que está trabajando para que no se repita el despilfarro, el malgasto y la inversión no priorizada, porque el descuido encontrado denota que Edesur ha tenido pocos dolientes en el pasado.

Indicó que históricamente, las Edes han estado matizada por un déficit financiero que arropa a las mismas.

“Nosotros encontramos un esquema de presupuesto orientado a un gasto hacia partidas y áreas que nosotros entendemos que no son prioritarias, encontramos una gran cantidad de materiales en almacén, que representan casi el 50%, más de RD$1,000 millones que no tienen rotación”, adujo.

Explicó que ese material almacenado no es utilizado en la labor cotidiana de la empresa, lo que significa que se compró a pesar de que no tenían la utilidad para un momento determinado o que no respondían a los niveles de calidad esperado.

Sostuvo que en el período de transición cerca de 2,500 transformadores desaparecieron, lo cual ha llamado la atención porque una entidad como Edesur no puede darse el lujo de tener ese tipo de pérdida.

El funcionario declaró que esto se agrega a embargos por más de RD$800 millones que están actualmente retenidos, recursos que la empresa necesita.

Morrison aseguró que la entidad ha estado en un proceso de recuperación de activos que ha permitido tener ahorros importantes, que se elevan a RD$35 millones en los últimos días.

Expuso que Edesur es una empresa con una alta reclamación de averías, nuevos servicios y alta facturación, las cuales totalizan más de 150,000.

“Cuando uno ve eso y esa estructura de costo que tiene la empresa distribuidora, vemos una gran oportunidad para hacer de Edesur una empresa mucho más eficiente y transparente que lo que hemos tenido hasta hoy”, agregó.

Asimismo, la respuesta dada a los clientes, como el caso de que hace tres semanas fue anunciado que más de 15,000 clientes se le había dado respuesta y acreditado parte del mondo reclamado a través de la alta facturación.

“Nosotros hemos estado haciendo ajustes importantes para tener un servicio eléctrico más a tono y que la gente valore”, dijo, tras agregar que uno de los temas que más ha estado trabajando Edesur es el servicio al cliente y la alta facturación.

