.El FALPO RESPALDA ARRESTO EX FUNCIONARIOS



El FALPO respalda los arrestos vinculados a corrupción del

pasado gobierno.

El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) expresó su respaldo a las

acciones realizadas por la Procuraduría General de la Republica la madrugada

de este domingo contra varios ex funcionarios del pasado gobierno vinculados

a actos de corrupción.

El movimiento afirma que no puede existir justicia social cuando el Estado

deviene impunemente en un festín de buitres. De ahí la decisión de enfrentar

firmemente, con hechos -y no tan solo con palabras- la corrupción de los

recientes desgobiernos. Sostuvieron que conscientes de que los tiempos

sombríos de la justicia han pasado, se avecina una primavera de justicia en la

que florecerán las más genuinas esperanzas de reivindicación de este pueblo.

Grabiel Sánchez, vocero nacional planteó que la campaña que vienen

desarrollando, Corrup-Tour, está dando frutos, dado que uno de los ex

funcionarios que habían denunciado fue Fernando de la Rosa ex director del

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) por el supuesto turbio

manejo de lo que devino en una alegada corrupta caja chica de varios hermanos del ex

presidente que entregó el poder el pasado 16 de agosto. Además, los funcionarios de esa dependencia

se prestaron a entorpecer una investigación tendente a

establecer responsabilidades respecto a un denunciado fraude por más de RD$10 mil

millones de pesos, en dos de las empresas energeticas

de capital mixto.

Finalmente, Sánchez, dijo que la campaña Corrup-Tour seguirá

desarrollándose y realizando acciones, y reitero el irrestricto y entusiasta

apoyo del FALPO a la magistrada Miriam German Brito, en esta cruzada

cívica que está llamada a encabezar contra la corrupción y la impunidad, a la

vez de llamar a toda la sociedad civil organizada a que haga lo mismo.

