Sed de Justicia respalda apresamientos de la Procuraduría y afirma deben ser llevados a las últimas consecuencias

Santo Domingo. La organización cívica no partidista Sed de Justicia respaldó los

allanamientos y detención de ex funcionarios públicos iniciados este domingo por la

Procuraduría general de la República, ¨pues al fin se comienza a atender el clamor Nacional

que pide fin a los caso de corrupción¨.

Advierte que los apresamientos son sólo el principio de la gran cruzada contra la corrupción

que la entidad ha emprendido y llamó al pueblo a estar en máxima vigilancia para que los

encarcelados no sean sacados por la puerta trasera del sistema de justicia.

Adelantó que muchos otros implicados en malversación de fondos del Estado y

prevaricación deberán responder ante los tribunales y serán condenados a las penas

correspondientes, además de la incautación de todos los bienes obtenidos ilícitamente.

¨Esta vez deberá llegarse realmente hasta las últimas consecuencias, y no de simple

palabrerío hueco y vacío que genera frustración en la población que contempla cómo

decenas de funcionarios se hicieron millonarios de la noche a la mañana desfalcando al

Estado¨ precisa Sed de Justicia.

Sostiene sed de Justicia que no debe quedar impune ningún ex funcionario o familiar de

encumbrados en el poder que usando el tráfico de influencias y a testaferros se

enriquecieron defraudando al erario.

A través de este comunicado, la Organización Cívica no Partidista instó a los jueces del

Poder judicial a cumplir el rol de sancionadores de la corrupción que espera la sociedad de

ellos y no permitir que tecnicismos de abogados aliados a los peores intereses permitan que

los encargados se sustraigan del proceso penal y se burlen de la nación.

