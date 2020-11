AIRD entrega Galardones de reconocimiento

Marranzini reconoce positivamente primeros 100 días de Gobierno

Abinader señala la capacidad resiliente de la industria

Bisonó indica compromiso del Gobierno con superar trabas a la

producción nacional

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) hizo entrega del

Galardón al Mérito Industrial a Celso Marranzini, del Galardón a la Labor Institucional

de Apoyo al Sector Industrial a ADOEXPO, y, por segunda ocasión, del Galardón

Nacional a la Industria Dominicana al Grupo SID, galardones que indican que el

desarrollo industrial se trata de una «carrera de fondo”, de persistencia.

La actividad, realizada en el Teatro Nacional, contó con la presencia del presidente

Luis Abinader, de la vicepresidente Raquel Peña, los presidentes del Senado y de la

Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, el Ministro de Industria,

Comercio y Mipymes, Víctor –Ito- Bisonó, así como otros ministros y representantes

de distintas instituciones del Gobierno.

Celso Juan Marranzini, quien fue el primero en intervenir, aseguró que a los

galardonados “les distingue el trabajar para fondos largos, no para el corto plazo, y

lo han hecho con éxito destacado. Son ejemplos a tomar en cuenta, a imitar. Nos

sentimos orgullosos de ustedes y agradecidos por su ejemplo”.

La entrega del reconocimiento a la Asociación Dominicana de Exportadores

(ADOEXPO) fue realizada por el Presidente Luis Abinader, acompañado de la

vicepresidente Raquel Peña; Victor (Ito) Bisonó, ministro de Industria, Comercio y

Mipymes; de Darío Zapata, Presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la

Cámara de Diputados; de Eduardo Sanz Lovatón, director General de Aduanas; de

Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana; de Celso Juan Marranzini,

presidente de la AIRD; de Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la AIRD; y de

Richard Arostegui, Anyarlene Berges, Roberto Herrera y Ricardo Koenig, miembros

del Comité Ejecutivo de la AIRD. Elizabeth Mena, presidente de ADOEXPO agradeció

el Galardón recibido.

La entrega del reconocimiento al Grupo SID fue realizada por el Presidente Luis

Abinader Corona; la Vicepresidenta Constitucional de la República, Raquel Peña;

Victor (Ito) Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; José Ignacio Paliza,

ministro Administrativo de la Presidencia; Alexis Victoria Yeb, Presidente de la

Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado de la República; José

Ulises Rodriguez, director general de PROINDUSTRIA; Celso Juan Marranzini,

presidente de la AIRD; Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la AIRD; y de

Juan José Attias, miembro del Comité Ejecutivo de la AIRD. Luego de leída la placa,

Ligia Bonetti, presidente Ejecutiva del Grupo SID agradeció el reconocimiento

recibido.

La entrega del reconocimiento a Celso Marranzini Pérez, también estuvo a cargo del

presidente Luis Abinader Corona; la Vicepresidenta Constitucional de la República,

Raquel Peña; Victor (Ito) Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes;

Lisandro Macarrulla, pasado presidente de la AIRD y ministro de la Presidencia; Celso

Juan Marranzini, presidente de la AIRD; Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de

la AIRD; y de los pasados presidentes de la AIRD Campos De Moya y Yandra Portela.

Celso Marranzini, al recibir la placa, hizo uso de la palabra agradeciendo el Galardón

y explicando varios puntos de su visión como industrial exitoso.

El presidente de la AIRD, Celso Marranzini, refiriéndose a los 100 días de gobierno en

sus palabras, valoró “positivamente propuestas y hechos en este corto período,

empujando el necesario balance entre el cuidado de la salud de las personas y la

imprescindible reactivación de nuestra economía. Una visión que tiene, de trasfondo,

una propuesta de nación”.

“Los industriales nos sentimos optimistas, tenemos esperanza, crecemos en

confianza seguros de que el camino que se ha ido trazando, poco a poco, nos llevará

a ese país al que aspiramos donde nos sintamos orgullosos de lo hechoenRD, del

desarrollo sostenible, de la calidad de nuestra educación, de las posibilidades de

bienestar y justicia social y de la posibilidad de convertir en realidad un anhelo: ser

potencia industrial de la región”, expresó Marranzini.

El Presidente Luis Abinader, al hacer uso de la palabra, afirmó que el sector

industrial ha mostrado su capacidad resiliente y que en su Gobierno no serán tímidos

con los planes y proyectos para dinamizar la industria y que no se dará espacio a la

burocracia innecesaria que relantiza el desarrollo de la misma. Consideró que se

experimenta un clima de confianza que se concretiza en nuevas inversiones.

Agradeció a los industriales por su esfuerzo y dedicación y por mantenerse sin

desmayar y aseguró que el sector será fortalecido. Felicitó a los galardonados.

“Queremos resaltar la labor de la Asociación de Industrias como promotor, apoyo y

soporte al sector industrial en el país”.

El Ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor –Ito- Bisonó dijo que

los industriales han sufrido la embestida de una política industrial fallida, que han

sido marginados y que, a pesar de tener tanto en contra, se levantan todos los días

convencidos de que su lucha es la vía para generar empleos de calidad y una

República Dominicana más fuerte. Aseguró aseguró que la presente es una

administración de planes a presente, no a futuro, y que está convencida de que la

receta para la crisis es una “receta industrial”. Dijo que colocar la industria como

prioridad nacional es un hito y que la Mesa de la Industrialización es un espacio para

corregir las trabas que existen para producir localmente.

El acto de reconocimiento se constituyó en una muestra de la voluntad de trabajo

conjunto entre el sector público y privado para impulsar la reactivación económica y

la industrialización del país.

