Embajadora EEUU disertará en evento de Acción de Gracias de AMCHAMDR

Santo Domingo, 23 Noviembre.- La Embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Robin

Bernstein, será la oradora invitada del tradicional evento de Acción de Gracias que organiza la Cámara

Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).

Dicho evento, a realizarse bajo la modalidad de AMCHAMDR Encounter, se celebrará el próximo miércoles

25 de noviembre a las 04:00 PM a través de una plataforma virtual y girará en torno al tema “Stronger

Together”.

Esta es la tercera ocasión en que la Embajadora Bernstein participa como oradora invitada del evento de

Acción de Gracias de la Cámara Americana de Comercio. La primera vez fue disertó sobre el tema: “Estamos

Unidos: Avanzando Juntos hacia la prosperidad” y al año siguiente habló de “Oportunidades y desafíos

para incrementar la inversión extranjera”.

Bernstein fue nombrada Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana por el presidente

Donald J. Trump, y juramentada el 3 de julio de 2018. Desde su llegada al país como diplomática del

gobierno norteamericano, ha jugado un papel clave en el fortalecimiento de las relaciones entre ambas

naciones y tuvo un rol muy activo en la defensa de la República Dominicana como destino turístico seguro

ante medios internacionales.

Previo a su ejercicio diplomático, se desempeñó como Presidenta y Directora de Richard S. Bernstein y

Asociados, Inc. y fue Vicepresidenta y Directora de Rizbur, Inc., ambas de West Palm Beach, Florida, hasta su

renuncia luego de su confirmación por el Senado de los Estados Unidos el 29 de junio de 2018. Su

experiencia de cuatro décadas en el área empresarial, el sector gubernamental y las organizaciones sin fines

de lucro han demostrado su exitoso liderazgo y comprometida gestión.

La Embajadora de los Estados Unidos posee una doble Licenciatura en Idiomas y Relaciones Internacionales

de la American University en Washington, D.C. y un Magíster en Administración de Empresas (MBA) de la

Universidad George Washington. Fue galardonada con el Premio Mujeres en Liderazgo de la Fundación

Executive Women of the Palm Beaches.

Para participar, los interesados deben completar este formulario de registro.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tlbCAyv1zUaIFJjhbQecwDhmUU4tAGpIkQcvyZvLdU

NUQ09OSVZFSEZVOUcyRVFLWkRHUDNYU1BYNy4u . Si requieren más información sobre cómo adquirir las

boletas para el evento, comunicarse al teléfono 809.332.7243 o escribir un correo a

events@amcham.org.do

