Desde Baskinta, El Libano, en Tamboril se cobijó el olor a poder de la marca Abinader

José-Dorín-Cabrera

En la medida mi cabeza se

parece a una balada de

cenizas de otoño, me

gustan más los recuerdos.

Ahora, que aún es

noviembre el mes en que el

sabio don José Rafael

Abinader Wassaf, se

marchó vestido de madera.

Érase una vez.

Que desde las montañas de Baskinta ese olor a poder de marca Abinader,

se cobijó en el cobijo de una humilde casita pintada de azul en Tamboril,

Santiago, a los dos días de marzo de 1929, en la persona de don José

Rafael Abinader Wassaf y tomó cuerpo en el ser dulce y apacible de doña

Rosa Sula Corona. En el 2017 el candidato presidencial Luis Abinader

visitó a Baskinta, lugar donde nació su abuelo José S. Abinader. Su abuela

Esther Wassaf, de padres libaneses, nació en Montecristi.

El apellido Abinader.

Es el enclave del relato de la narrativa de una marca corporativa de poder

que se anidó desde 1939, cuando el joven Abinader Wassaf de 10 años

de edad trabajaba por un centavo que le entregaba al sr. Valdez para que

le alquilara, por media hora, un ejemplar del periódico La Nación.

Faenaba troncos de pino que deslizaba sobre el lomo del rumor de las

aguas del río, hacia el pequeño muelle de un aserradero.

Arriesgaba su vida más que por un centavo, por la pasión, las ilusiones y

las emociones de sus motivaciones para adquirir, con ese centavo,

conocimiento e información que pudiera brindarle La Nación. Leía a toda

hora con la luz que hubiera, a veces paseándose bajo los árboles

devorando lecturas como si se leyera así mismo orientado por sus ideas

idealistas y de progreso.

Quiso ser ingeniero. No pudo. Logró un empleo para sostenerse en la

capital. Más después, él fue un ingeniero de almas en cualquiera de las

facetas de su existencia y, sobre todo, de la producción de conocimientos

y de las cosechas agradables que ofrece la universidad que don Rafael

fundó y orientó.

Cuando diseñé su campaña.

A la senaduría por Santiago (JCE. 45.3%; José Cabrera y Asoc. 45.0%), a

solicitud del dominicano más universal el doctor Peña Gómez (febrero

de 1998) al igual que la de don Cuqui Medrano, senaduría de La Vega

(JCE. 52.4%; José Cabrera y Asoc. 52.0%), bíblicamente en menos de 40

días, pude intuir El Quijote que residía en una de las habitaciones de su

mente.

Aquella vez, también pude apreciar en él mi recuerdo de Gary Cooper

con sus ojos como dos botones insufribles, que aguardaba “Solo ante el

peligro” un tren que contenía el significado de la palabra verdad y justica.

En aquellos días de su campaña él y yo sentados muy temprano en el

banco de un parque (a la espera para rodar uno de sus spots) me narró

con fervor sus oníricas ilusiones presidenciales. En 1979, él puso a pagar

a la Gulf & Western $38.7 millones. Evasión pago erario por operaciones.

En 1999, siendo senador por Santiago, fue el primero que atisbó las

garras sobrevaluadas del dúo dinámico Andrade y Odebrecht. Acueducto

Línea Noroeste.

García Márquez me dijo una vez.

“…La vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda para

contarla…”. Él era una mina inagotable de alegría que plasmaba

desgranando su onírica poesía, su febril actividad académica,

empresarial y política. Era un romántico feliz que navegaba surcando las

nubes del mar. En una oportunidad del tiempo, el azar quiso que el

maestro y yo nos tropezáramos un domingo en la tarde en el Estadio

Quisqueya Marichal. Empezó a llover a cántaros. Él estaba auxiliado por

tres personas. Se detuvo el juego. Licey-Aguilas. Abrí un paraguas y nos

protegimos de grandes pedazos de lluvias. Nos sonreímos y mientras

caminábamos hacia uno de los pasillos del play, me expresó gratitud por

el gesto. Pude observar la inmensidad de sus ojos como hojas ocres cual

su último otoño, mientras una hebra de luz aleteaba el camino de los

adioses, me expresó “…Luís será presidente…”.

Falleció a las 6:45 del domingo.

Un noviembre como éste que transcurre el día 4 de 2018. Antes de

cruzar los brazos contra su pecho, cerró las puertas de una calle vedada

a sus pasos, asido al último rostro con el rostro eterno que lo recibió el

ocaso sin una brizna de viento. Fue un notable estratega de sus afanes.

En una ocasión, me invitó a su oficina para brindarme ideas sobre la

campaña de su hijo Luís. Fue el trigo que al morir en el pan repartió vida.

Y como él no pudo alcanzar aquél agradable sueño.

Sí lo hizo realidad aportándole su marca, su aura, sus consejos, sus

experiencias y recursos a su hijo Luís Abinader, Señor presidente de la

República, cuya vigorosa e incansable imagen de marca hace hoy todo lo

posible para que el futuro huela bien, a pesar de los diferentes tipos de

pandemia incluida la que nos obliga a chocar puños o codos lejanos con

la intensidad de la cercanía de un abrazo.

El poder evocador del olfato.

Recuerdo al enorme de Marcel Proust y su magdalena (una macita, un

bienmesabe, un bizcochito, untado dentro de una taza de té) cuyo aroma

lo condujo a la creatividad de “En busca del tiempo perdido”. El olor de

la marca de poder del aroma del cambio ofertado al mercado de

votantes, ese sentimiento convertido en voto mayoritario, se podría

recordar como el fin de una Era.

No obstante, entiendo, el cambio transita sin el diseño y ejecución.

De una Política Nacional de Comunicación accionada como una de las

herramientas del desarrollo económico y social, de la seguridad

alimentaria y de la seguridad ciudadana, de la salud, educación, empleo,

cultura. La voz del cambio anda cada una por su lado. Algunas con

agendas propias. En fin. La personalidad iconográfica televisiva post

moderna de la infatigable marca presidencial Abinader, debería exhibir

la ejecutoria de una política de comunicación (que no solo es

información y publicidad) en consonancia con sus ideas de cambios y con

el cambio hacia un nuevo orden narrativo.

Forjando cual orfebre.

Una inspiración adhesiva emocional a la narrativa de su ejercicio como

presidente de la esperanza que irradia el triunfo contra la adversidad, de

la historia de su discurso con sentimientos y barniz en las lágrimas de su

voz.

Para asentar un sólido posicionamiento.

Seductor en el campo de batalla de la mente de la opinión pública, de

los amplios núcleos de independientes y del electorado que le votó en el

marco de una democracia sentimental de una sociedad de espectáculos

que nació hace más de 526 años en la Taína con el ritual de los Areitos,

poesías cantadas que movían los pies, bebiendo cerveza de maíz

fermentado en el conducto digestivo y esnifando polvo de tabaco.

Alucinada creía ver sus ancestros.

Todas las sociedades han marcado su temporalidad con fastos

ritualizados.

Nuestra sociedad tiene un cerebro político emocional.

Que puede formatearse para el mejor vector de la ideología del cambio.

Es un cerebro emocional de pasiones épicas que alimentada por un buen

relato activa la corteza frontal orbital, ahí donde se enamoran las

emociones en el espectáculo de esa democracia sentimental cincelada

por las industrias comunicacionales que formatean la mente.

Dostoievski me mandó a decir en “Los demonios” que “…El fuego está en

las mentes y no en las casas…”. Es la fe la que hace mover montañas. El

presidente, conocedor de los grandes problemas nacionales es también

un gerente de emociones y de empatías con actitudes positivas en el arte

de gobernar, con habilidades estratégicas que les faciliten ejecutar el

cambio que se propone.

Él tiene a su lado la poderosa energía mágica de Raquel Arbaje, su esposa

y compañera.

La Política Nacional de Comunicación del cambio, es su asignatura

pendiente.

