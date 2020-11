Participación Ciudadana exige profundizar caso ODEBRECHT

Participación Ciudadana exige profundizar investigaciones Odebrecht ante declaraciones de Ángel rondón y llama a Jean Alain Rodríguez a rendir cuentas



Santo Domingo, República Dominicana. Las recientes declaraciones ofrecidas de manera voluntaria por el señor Ángel Rondón en el juicio que se le sigue a él y otros imputados en una de las ramificaciones del caso Odebrecht, reflejan los profundos niveles de corrupción y la ineficiencia del sistema de justicia de hacer frente a esta calamidad pública.

Sin ningún sonrojo, y a pesar del tinte claramente auto incriminatorio de sus declaraciones, el señor Rondón se preguntó en el juicio transmitido por televisión a todo el país, “usted sabe por qué sacaron a Marcos Cruz del país -refiriéndose al máximo representante de Odebrecht en República Dominicana- porque si hubiesen entrevistado a Marcos Cruz y no lo dejan salir, Marcos Cruz no hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina, hubiese tumbado el sistema político nacional”.

A través de un comunicado de prensa el Consejo Nacional de Participacion Ciudadana, aseguró que estas palabras en la voz del representante comercial exclusivo de Odebrecht en la República Dominicana, quien estaba al tanto de todas las obras de la empresa en el país y cobraba comisiones por ellas, además involucrado en otros sonados casos de corrupción como el del Plan Renove o el caso Baninter-APAP, acusan a todo el sistema político de haberse involucrado en los sobornos de Odebrecht y agrega una razón adicional para que las nuevas autoridades del Ministerio Público profundicen las investigaciones, a fin de identificar a esas personas que han puesto en peligro la democracia dominicana, y se pueda salvar el buen nombre de aquellos que no estuvieron involucrados, pero que son arrastrados por estas afirmaciones.

“De manera concreta Participación Ciudadana hace un enérgico llamado a las autoridades competentes de acudir a Brasil e interrogar a todos los funcionarios brasileños vinculados a Odebrecht y República Dominicana como lo han hecho exitosamente otros países. Es urgente identificar, recabar las evidencias y someter a todos lo demás responsables en un fraude que nos llena de vergüenza, sobre todo cuando se es capaz de arrojarlo en la cara de todos los dominicanos y dominicanas decentes de este país, tal vez confiados en que la impunidad seguirá siendo la norma que impere”, sostiene el Consejo Nacional del movimiento cívico.

El señor Rondón llegó a decir que, si en el país hubo soborno, Marcos Cruz lo sabe, pero es evidente que también lo sabe él que cobraba comisiones por cada contrato aprobado en el país, que además realizaba las gestiones para su aprobación ante las autoridades del ejecutivo y del legislativo. “Si hubo soborno ya no está en duda en ninguna parte del mundo, pues la propia empresa lo confesó, y a pesar de haber transcurrido cuatro años desde tal confesión, en República Dominicana no existe aún un solo condenado y sería un fracaso del sistema de justicia dominicano limitar la responsabilidad a los seis imputados cuyo juicio se celebra en estos momentos”, señala el comunicado de prensa.

De igual forma reclamamos que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sea citado para que rinda cuentas de la forma en que manejó este caso, informe las razones por las que decidió no interrogar no solo a Marcos Cruz sino a ninguno de los ejecutivos de Odebrecht, y explique por qué no reclamó de Odebrecht el cumplimiento de su obligación de identificar a los sobornados y entregar las pruebas correspondientes, tal como quedó consignado en el contrato suscrito entre él como Procurador General de la República y Odebrecht; contrato que se ha convertido en otro elemento del enorme fraude cometido contra nuestro país

