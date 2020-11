ARTE, TRADICIONES Y CULTURA

Por Zunilda Mercedes Fondeur

Ayer, 22 de noviembre, Día del Músico.

Felicitamos y reverenciàmos a los músicos, hoy Día de Santa Cecilia.

En la República Dominicana la reputación de los músicos y arreglistas es tal, que desde distintos países son solicitados por reconocidos artistas nacionales e internacionales.Para muestra: Julio Iglesias, Ricardo Montaner, Milly Quezada, Víctor Manuel, Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa y un número infinito.

Esta columna reverencia a estrellas como: Julio Alberto Hernández, Michael Camilo, Johnny Pacheco, Víctor Taveras, Rafael Solano, José Antonio Molina, Orlando De La Mota, Félix De Oleo, José Orlando Valoy, Jorge Taveras, Primitivo Santos, Wilfrido Vargas, Billo Frómeta, Eddy Herra.

Así mismo a: Juan Luis Guerra, Bienvenido Bustamante, Aisha Syed, Juan Lockward, María Díaz, Fefita La Grande, Bartolo ( El Cieguito de Nagua), Andrés García, Félix Del Rosario, Armando Beltré, Carlos Vargas, Tatico Henríquez, Dionisio Mejía (Guandulito), Yoyito Cabrera.

De igual forma: Romeo Santos, Victor Waill, Gabriel Del Orbe, Yaskar Sarante, Mario Rivera, Aníbal De Peña, Piro Valerio.

Además los amigos Koky Acosta, Nestor Moreno, Ernesto Pineda.

En mi caso me tocó trabajar con artistas como el maestro de canto y pianista Rafael Sánchez Cesteros, Niño Pérez, Alicinio Valerio, Guillermo Lacrespeaux, Carlos Vargas, Francisco Chaín Casanovas y otros, en televisión y shows en vivo.

Consultando a Wilki pidia entre los músicos famosos criollos describe lo siguiente:

Juan Luis Guerra: Página web del cantautor Dominicano de Juan Luis Guerra.

2_ Wilfrido Vargas: Página web oficial del músico Dominicano Wilfrido Vargas. Biografía, itinerario, discografía, videos y más.

3_ Miguel Fenton: Destacado percusionista dominicano radicado en Montreal, Canadá.

4_ Chichi Peralta: Pàgina oficial del gran músico dominicano Chichi Peralta, un músico consagrado al buen gusto en sus trabajos e interpretaciones. Biografia, discografia, videos y mucho más.

5_ Michel Camilo: Michel Camilo nació en Santo Domingo, República Dominicana. Fascinado por la música desde su niñez, compuso su primera canción a los 5 años y estudió durante 13 años en el National Conservatory que culminó con una cátedra; a los 16 años se convirtió en miembro de la Orquesta Sinfónica Dominicana (National Symphony Orchestra en su país). Con la idea de ampliar su horizonte musical, se trasladó a Nueva York en 1979, donde siguió con sus estudios en Mannes and Juilliard School of Music. Un pianista con una técnica brillante y compositor que le da a sus temas ritmos caribeños y armonías de jazz; su composición Why not! se convirtió en un éxito grabado por Paquito D’Rivera en uno de sus álbumes, que fue ganador de un Grammy (1983) en la versión vocal de los Manhattan Transfer.

6_ Richard Gomez: Página del guitarrista, compositor y arreglista dominicano Richard Gomez residente en California, Estados Unidos.

7_ Luis Ovalles: Página web del músico Dominicano Luis Ovalles. Biografia, discografia, videos, fotos y más.

8_ Josue Kennedy Nuñez: Pàgina personal de Josue Kennedy Nuñez donde podràs leer la historia completa del niño que nunca habìa tocado Piano.

9_ El Prodigio: El Prodigio, nace en Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, el día 14 de noviembre del año 1976. De la mano de Samuel García, a los 11 años forma el grupo típico El Niño Prodigio y comienza la difusión de Krency. A los 15 años se marcha a Nueva York junto a su padre y parte de su familia. Allí concluye sus estudios secundarios, toma clases de canto con la destacada profesora colombiana Vivian Ara y estudia música en la escuela de Arte de Harlem. Participa en el festival de Artes de Omega Si Fhi en Washington DC donde gana el primer premio en todas las categorías musicales. Con su sólida formación como músico y acordeonista, Krency revoluciona el merengue típico con la fusión de los géneros tradicionales con ritmos más modernos.

10_ José Guillermo Puello: Compositor dominicano cuyas composiciones están inspiradas en la cultura dominicana, desde la música, ritmos y melodías hasta las tradiciones y leyendas. Esta fusión de tradiciones musicales da a su música un carácter distintivo y reconocible.

11_ Dionisio De Moya: Pàgina web del guitarrista dominicano Dionisio De Moya. Biografia, musica, videos y mas.

12_ Dario Estrella: Músico Dominicano (pianista y saxofonista) con una extensa labor creativa que ha aportado al crecimiento de la música de su país. Tiene un amplio espectro de trabajo como arreglista y compositor tanto en la música popular, el Jazz y la música clásica, desarrollando la mayor parte de su carrera en Estados Unidos y Puerto Rico. Conectándose en los últimos años con los países latinos, principalmente con sus obras sinfónicas y música para películas.

13_ Eduardo Samá: Multi-talentoso y versátil músico nacido y criado en Santo Domingo, República Dominicana. Ha desarrollado una sólida carrera profesional de dos décadas como bajista, corista, director musical, arreglista y productor.

14_ Anthony Ocaña: Página oficial del Compositor y Guitarrista Anthony Ocaña. Biografia, noticias más recientes, proyectos actuales, y próximos conciertos.

15_ Victor Mitrov: Uno de los músicos búlgaros más sobresalientes de su generación, el trompetista Victor Mitrov nació en Sofía, capital de Bulgaria, en 1966. Recibió con honores el Diploma de Estudios de la Academia Musical de Sofía, la más prestigiosa escuela de Música de su país. En la actualidad es el primer trompetista de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana. Ha sido Trompeta Principal de la Orquesta del Festival Musical de Santo Domingo, bajo la dirección del Maestro Philippe Entremont y es director del quinteto de metales Caribbean Brass. Ha sido solista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en distintas ocasiones. Fue invitado a representar la República Dominicana en la orquesta de conciertos y principales en noviembre de 1999 en Lincoln Center, Nueva York, bajo la dirección del Maestro Piero Gamba.

16_ AYBAR: Amante de la música digna, intérprete de bellos silencios, escritor del arte poético y un eterno romántico perdido entre los ruidos de un mundo moderno, en donde su cabeza bohemia aparentemente no tiene casa… Aunque quizàs si en tu alma.

17_ Jonatan Piña Duluc: Compositor y multi-instrumentista Dominicano quien ha ganado el Premio Nacional de Música en cinco ocasiones en tres categorías diferentes. prominente en los géneros de Jazz, Rock, Latin Trovador, folklore dominicano y todo lo ecléctico.

18_ Aisha Syed: Web oficial de la destacada violinista Dominicana Aisha Syed.

19_ Jose Ritmo: Músico profesional, percusionista y saxofonista Dominicano residente en Austria.

¿Por qué Santa Cecilia es la patrona de los músicos?

Santa Cecilia es una de las mártires más venerada por los cristianos y es representada tocando un instrumento musical o cantando. La Iglesia Católica la festeja el 22 de noviembre para conmemorar su muerte.

En 1594 el Papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia patrona de los músicos.

La leyenda cuenta que esta santa, que venía de una familia noble de Roma, solía hacer penitencias y consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, su padre la obligó a casarse con un joven llamado Valeriano.

Cuando los recién casados se encontraban en la habitación, Santa Cecilia le dijo a Valeriano: “TENGO QUE COMUNICARTE UN SECRETO. HAS DE SABER QUE UN ÁNGEL DEL SEÑOR VELA POR MÍ. SI ME TOCAS COMO SI FUERA YO TU ESPOSA, EL ÁNGEL SE ENFURECERÁ Y TÚ SUFRIRÁS LAS CONSECUENCIAS; EN CAMBIO SI ME RESPETAS, EL ÁNGEL TE AMARÁ COMO ME AMA A MÍ”.

El esposo le pidió que le mostrara al ángel y que haría lo que ella le pidiera, Por lo que, Cecilia le dijo que si él creía en Dios y recibía el bautismo, entonces vería al ángel. Valeriano fue a buscar al Obispo Urbano, quien lo instruyó en la fe y lo bautizó.

La tradición señala que cuando el esposo regresó a ver a su amada, vio a un ángel de pie junto a Cecilia y el ser celestial puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza de ambos. Después, el Papa Urbano la visitó en su casa y bautizó a 400 personas.

