Reitera el papa necesidad de cambiar sistema económico actual

Ciudad del Vaticano, 21 nov (Prensa Latina) El papa Francisco ratificó hoy su invitación a los jóvenes a incorporarse a un pacto para cambiar el sistema económico actual, injusto e insostenible.

El sumo pontífice se dirigió, a través de un mensaje grabado en video, a los participantes en el evento virtual internacional «La Economía de (San) Francisco-los jóvenes, un pacto, el futuro» concluido hoy después de tres días de sesiones en la basílica de San Francisco de Asís.

En el encuentro participaron, entre otros, jóvenes economistas y empresarios convocados por el papa a concretar un pacto transformador de la economía y lo denominó «Economía de Francisco» en referencia al santo «y al Evangelio que vivió en total coherencia también en el ámbito económico y social».

En su mensaje, el pontífice señaló que la gravedad de la situación actual, puesta más en evidencia por la pandemia de la Covid-19, exige una toma responsable de conciencia por parte de todos los actores sociales, «de todos nosotros, entre quienes ustedes tienen un papel principal».

«Las consecuencias de nuestras acciones y decisiones los tocarán en primera persona, por tanto no pueden permanecer fuera de los lugares en los cuales se genera, no digo vuestro futuro, sino vuestro presente», indicó.

Por otra parte, apuntó que la crisis social y económica que muchos sufren en carne propia, y está hipotecando el presente y el futuro con el abandono y la exclusión de tantos niños y adolescentes y familias enteras, no tolera que privilegiemos los intereses sectoriales a costa del bien común.

Esta enorme y urgente tarea, dijo, requiere un compromiso generoso en el ámbito cultural, en la formación académica y en la investigación científica, sin perderse en modas intelectuales o poses ideológicas -que son islas-, que nos aíslan de la vida y el sufrimiento concreto de las personas.

En ese sentido subrayó que es el momento de «arriesgarnos a propiciar y estimular modelos de desarrollo, progreso y sustentabilidad en los cuales las personas dejen de tener una presencia puramente nominal, técnica o funcional para convertirse en protagonistas de su vida y todo el tejido social.

