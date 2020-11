LDF 2020: Atlántico FC se despide con la frente en alto

PUERTO PLATA.- Dejó de rodar el balón para Atlántico FC en la LDF 2020, pero no sin antes mostrar su frente en alto, la prestancia y gallardía que caracteriza al club de la Novia del Atlántico.Tras caer ante el Atlético San Cristóbal el pasado sábado en un partido de repechaje, el Atlántico FC quedó imposibilitado de ir a su 4ta semifinal en seis años de liga.En una temporada atípica y con algunos escollos, el Atlántico logró sobrepasar muchos de ellos, y aunque no llegó a la meta de conseguir su segundo título de la LDF, sí mostró el arrojo y el corazón en los 90 minutos de cada partido.El Gerente General del conjunto, Lenin Garcia, habló del tema, “Un año difícil, pero competimos a gran nivel. Me siento orgulloso de todos los muchachos. Ya llegará otro febrero y cuenten con Atlántico”.Uno de los inconvenientes que enfrentó Atlántico, fue el tener que jugar todos sus partidos fuera de casa y a pesar de esos, solo perdió un partido de siete que jugó.En la primera jornada jugaron incompletos, ya que la mayoría de los refuerzos que no pudieron llegar a tiempo, debieron cumplir con el protocolo de salud por la pandemia.En el último choque varios jugadores salieron al campo muy tocados y otros no pudieron concluir por las lesiones.A pesar de todo, Atlantico compitió con el nivel acostumbrado, volvió a ser un hueso duro de roer para sus rivales. Mostró sus caracter y personalidad en cancha sacando 10 puntos de unos posibles 18 y quedando 2do en la fase de grupo.Lamentable el repechaje fue un partido único y eso en el fútbol es peligroso, si no te presentas bien ese día.Lenin Garcia, también agradeció a los fanáticos y patrocinadores por el gran apoyo.Atlántico FC fue patrocinado por Batu Wear, Ocean World, Gatorade, Farmacia Popular, Telecable Central y Banca Fior.Prensa Atlántico FC

Foto Alfonso Conde

