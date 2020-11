Leonel explica razón de ser de la Fuerza del Pueblo y advierte no darán cabida al grupismo

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, al dejar inaugurado el Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, explicó la razón de ser de la organización, los principios que enarbola y las causas que asumirán en lo adelante.

Fernández, tres veces presidente de la República, dijo que la Fuerza del Pueblo nació para defender de manera irrestricta la independencia, autodeterminación y soberanía del pueblo dominicano, postulados que enarboló La Trinitaria, primer partido que fundara Juan Pablo Duarte, y que hoy los asume como suyos.

“Hoy estamos haciendo historia, asistimos al Primer Congreso de la Fuerza del Pueblo de un partido que está destinado a desempeñar un rol en la consolidación de la democracia, el progreso y el bienestar del pueblo”, señaló Fernández, al destacar que se sienten más que orgullosos de haber colocado el nombre al evento del profesor Juan Bosch, “uno de los dominicanos más ilustres de todos los tiempos”.

En la Fuerza del Pueblo no habrá grupismo

Sobre el futuro de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández dijo que saben lo que será la organización política, pero que también lo que no será.

“En la FP no habrá grupismo; en la FP no habrá amiguismo…, no habrá Otan. En la FP todos tendrán derecho a aspirar, todos tendrán derecho a avanzar, pero para lograrlo tendrá que ser en base al mérito y trabajo evaluado por la dirección del partido”, apuntó.

Garantizó que se podrá aspirar a cargos internos en el partido y que no habrá límites, ya que se podrá aspirar a ser candidatos a cargos de elección popular, pero, insistió, respetando las normas, las reglas y los principios de orden de la FP.

Lo que se discutirá en el congreso

Explicó que en este congreso que inicia hoy y termina a finales de febrero, dentro de los 17 temas a discutir en las mesas temáticas, se encuentra la declaración de principios que se centra en “qué somos, quiénes somos y a qué aspiramos”.

“Y aunque eso se va a discutir a plenitud, yo creo que de antemano, todos estamos de acuerdo que la Fuerza del Pueblo será, primero, una fuerza democrática, abierta, participativa, progresista y de carácter popular, eso nos dará una identidad”, precisó el líder de la FP.

Dijo que también se discutirá la política nacional e internacional, así como las normas y reglas del partido, “porque la FP no puede ser un desorden”, y se tiene que apostar por una organización con orden y disciplina.

“Necesitamos sobre todo, discutir los temas de algo importante para nuestro partido, el tema de la juventud, tenemos que atraer jóvenes a nuestro partido, porque los jóvenes en la FP serán la garantía del porvenir”, agregó.

Sobre el tema mujer, Fernández dijo que debe haber una representación real en la Fuerza del Pueblo de las mujeres, porque “la equidad de género no debe ser un mito: “hagámoslo realidad”.

Asimismo, se establecerá la relación entre partido y sociedad, organizar el punto de vista electoral, la tecnología moderna y entender que el partido como tal es una institución de carácter territorial, sectorial “y ahora algo nuevo, con presencia ciberespacial, porque si no contamos con lo último, dejamos de existir”.

“En la FP estarán los chiriperos, los motoconchistas, las amas de casas, los pequeños y medianos empresarios, los médicos, los abogados, los maestros, los arquitectos, los empresarios y la diversidad del pueblo dominicano haciendo causa común por la democracia, la libertad, el bienestar y el progreso de la sociedad dominicana”, dijo.

Dijo que pese a los avances tecnológicos, la FP tiene que mantener una interacción permanentemente con los medios de comunicación convencionales, porque una organización política hoy en día no existe si no está en WhatsApp y en los chat de las diversas redes sociales.

Retos, desafíos y tareas inconclusas

Sobre los retos y desafíos, el líder de la Fuerza del Pueblo, manifestó que como partido tienen grandes tareas que asumir por delante.

Dijo que la organización que dirige se compromete a llevar las tareas inconclusas de la sociedad moderna, entre ellas combatir el hambre, miseria, la pobreza extrema, así como luchar porque cada familia dominicana tenga acceso a la energía, transporte, un hogar digno, tecnología, agua potable, educación de calidad, salud, régimen de Seguridad Social y de pensiones.

“No es posible que en República Dominicana la Seguridad Social que nació para crear un régimen de equidad sea precisamente el más inequitativo. No es posible que tengamos un régimen contributivo que sea tres veces el 300 % más eficaz que el subsidiado”, se quejó Fernández.

Manifestó, en ese contexto, que no es aceptable que los beneficiarios del régimen subsidiado no sean atendidos en las clínicas privadas, porque ese régimen no es solo para ir a los hospitales, sino para un acceso universal que garantice acceder a la salud.

“La Seguridad Social tiene que proveer la salud a todos los niveles, especialmente en lo que concierne a las enfermedades catastrófica y sobre todo a algo que es inaceptable y por lo que lucharemos desde el Congreso… es que es inaceptable que los pensionados no tengan derecho a un seguro de salud, cuando es precisamente el momento que más lo necesitan”, apuntó Fernández.

Expresó que también luchara la FP por los desafíos de la sociedad moderna para hacer desaparecer la brecha digital, incorporarse en la revolución tecnológica científica del siglo XXI y que para eso se cuenta con el parque cibernético del Itla.

Al poner como ejemplo que sí se puede, recordó que pese a que la educación dominicana sigue carente de calidad y así lo ponen de manifiesto los exámenes PIISA que ubican al país detrás de los últimos, no se debe perder de vista que paralelo a eso, los estudiantes del Itla participaron en un concurso en China, y de 120 países, el país representado por esos estudiantes quedó en segundo lugar: “para orgullo de RD, de manera que, sí podemos avanzar hacia el desarrollo de aplicaciones, informática, inteligencia artificial, y eso es lo que hará la FP”.

La FP nace para restituirle dignidad a la política

Además de realizaciones materiales y de compromiso con el progreso y bienestar del país, Leonel Fernández señaló que la FP tiene que fundamentarse en valores, porque esta organización política nace para restituirle valor y dignidad a la política dominicana.

“Vamos a rescatar la ética boschista para incorporarla a todo el tejido social de la República Dominicana. Desde la FP creemos en la mística y solidaridad, no somos indiferentes ni insensibles a las desgracias que pueden pasarle a una persona, comunidad o a todo el pueblo, donde quiera que esto pase, ahí estará la FP solidariamente”, señaló.

Dijo que esos son los son valores, criterios y pautas de conductas que serán asumidos, como la rendición de cuentas y transparencia.

“Hemos avanzado, pero tenemos grandes desafíos. A partir de hoy, va naciendo la Fuerza del Pueblo para librar esas batallas que inevitablemente tendremos por delante, en favor de la democracia, de los derechos de la mujer, de la juventud, de la niñez, del progreso, la prosperidad y el bienestar. Al final, en política gana el que tiene la razón; al final, poder tiene aquel en el que el pueblo confía”, dijo el presidente de la Fuerza del Pueblo quien agradeció al Partido de los Trabajadores por abrir las puertas a esa naciente organización.

Dijo que la Fuerza del Pueblo inaugura un nuevo capítulo en la historia política de América Latina y de la República Dominicana, iniciando el ciclo progresista e identificándose con la lucha de los restauradores por rescatar la soberanía y la independencia de la patria; con los luchadores contra la ocupación extranjera de 1916 a 1924; con los luchadores contra la tiranía trujillista, así como con los que llevaron a cabo la expedición de Cayo Confites, la de Luperón, de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

“Nos identificamos con la lucha de las hermanas Mirabal, del Movimiento 14 de Junio, de Manolo Tavarez Justo. De ese movimiento patriótico 14 de Junio surgió en el tiempo el PTD, que generosamente abrió sus puertas para que hoy estemos dando inicio a este congreso”, agregó.

Reiteró que la FP, pese a las vicisitudes, hoy en menos de un año, tiene senadores, diputados, alcaldes, regidores, y el domingo pasado con la integración del alcalde de SDN, tiene el cuarto municipio más importante del territorio.

La mancha del 2015 en la Constitución

Al dar un paseo por las luchas heroicas del Movimiento 14 de Junio, manifestó que se sigue avanzando como reacción al golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 que puso fin al primer experimento democrático pos Trujillo.

“En el 65 se defendió la Constitución y en la FP, una causa que hemos asumido es la defensa de la Carta Magna”, dijo, al agregar que lo que se hizo en el 2015 fue estamparle una mancha imborrable a la Carta Magna, mancha que derivó en que naciera la Fuerza del Pueblo.

60 % de inscritos en la FP está por debajo de los 49 años

El coordinador de la comisión organizadora del Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, Franklin Almeyda, ofreció datos estadísticos sobre los inscritos en este evento que culmina en febrero.

Dijo que este era “un día histórico” y que en el Congreso, el 26 % de inscritos estaba compuesto de jóvenes menores de 35 años. En tanto que de 36 años a 49 años, estaba representado por el 35.2 %.

“Por tanto, jóvenes menores de 49 años tenemos un poco más del 60 % de los integrantes”, apuntó Almeyda, quien agregó que “hay una presencia de lo mejor de lo viejo y lo nuevo en esta organización política”.

En tanto que el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián, manifestó que el ideal de Leonel Fernández se conjuga en esta organización con el ímpetu revolucionario de un conjunto de hombres y mujeres que han decidido junto a él, transitar en estos momentos difíciles de la patria, para hacer realidad los sueños de Duarte y de cada uno de los luchadores por la independencia y soberanía de la RD.

“También para establecer en la República Dominicana la decencia de la política establecida en el pensamiento de Juan Bosch. La FP se constituye sobre la base de la lucha, nace para rescatar la democracia y la consolidación del estado de derecho de la RD”, manifestó Peñita, como suelen decirle.

Secretario personal de Juan Bosch pasa a FP

Durante la inauguración del Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, tuvo unas palabras Diómedes Núñez, quien fuera secretario personal de Juan Bosch, espacio que aprovechó para anunciar su renuncia del PLD y pasar este mismo día a la FP.

“Renuncio a mi condición de militante y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que fundamos hace 47 años en noviembre de 1973. Asimismo, desde esta tribuna, anuncio que paso a integrarme al Partido Fuerza del Pueblo, confiado en que en este nuevo espacio político se podrán recuperar los proyectos y los sueños que llevaron a Juan Bosch y varias generaciones a entregarse a una lucha sin cuartel, dedicándole lo mejor de sus vidas”, dijo.

Manifestó que era un privilegio nacer como organización desde paradigmas asumiendo el legado de la raza inmortal de junio de 1959 y la sangre generosa de las hermanas Mirabal y Manolo Tavarez en su lucha por la libertad.

“El hecho de que este partido sea dirigido por un icono de la política con profundo conocimiento de la realidad de este país y del mundo, llamado Leonel Fernández, es garantía de que el barco llegará a puerto seguro”, precisó.

Presentes los miembros de la Dirección Política, de la Dirección Central, delegaciones del exterior, así como los nietos del profesor Juan Bosch, Sheila Sthephan Bosch y Jean Jiménez Bosch, Diómedes Núñez Polanco, quien fuera secretario personal del profesor Juan Bosch, Carlos Guzmán, alcalde de SDN, entre otras personalidades.

