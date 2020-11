CEDIMAT y hospital Infantil Robert Reid Cabral se unen para bajar mortalidad por cardiopatías congénitas, intervienen 10 niños.

Reciben apoyo de diversas fundaciones que trabajan en favor de

niños con afecciones cardiovasculares

Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y

Telemedicina (CEDIMAT), el Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, la

fundación Gift of Life Internacional así como diversas instituciones sin fines de

lucro, se aliaron para salvar las vidas de infantes y niños que nacen con patologías

del corazón y que casi siempre su única oportunidad de vivir es mediante cirugía.

El doctor César José Herrera, director del Centro Cardiovascular de CEDIMAT, dijo

que esta alianza surge a favor de la niñez dominicana de escasos recursos y que se

busca darle respuesta a los miles de familias que tienen un niño con alguna

anomalía cardiaca congénita.

Herrera aseguró que aunque las estadísticas del país no están completamente

sólidas, se estima que uno de cada 1200 niños nacerá con alguna cardiopatía

congénita y que necesitarán algún tipo de intervención.

El director del Cardiovascular de CEDIMAT dijo que la institución siempre ha

tenido la tradición mejorar la salud de la sociedad dominicana, particularmente a

la más necesitada incluyendo la pediátrica, por lo que de manera frecuente se

realizan este tipo de jornadas cuyo objetivo es llevar esperanzas a familias con

hijos enfermos.

De su lado, la doctora Ana Castillo, jefa de cardiología pediátrica del Hospital

Infantil Doctor Robert Reid Cabral, expresó que esta iniciativa conjunta es una

bendición, puesto que desde hace años el hospital ha venido organizando hasta

cuatro jornadas al año, pero debido a la situación actual que generó la pandemia

de covid-19, no se han realizado este año, por lo que saludó el acuerdo

estratégico con CEDIMAT a fin de continuar estas jornadas.

Para la jefa de Cardiología pediátrica del Robert Reid, además del beneficio que

supone para las familias la alianza con los especialistas de CEDIMAT, considera de

gran importancia que la jornada ayudará a que los médicos residentes de ambas

instituciones se nutran del programa cardioquirúrgico pediátrico de CEDIMAT a

través de rotaciones de entrenamientos de mutuo beneficio. Aseguró, de igual

manera, que en un futuro se prevé realizar trabajos de investigación en conjunto.

Respecto a las cardiopatías congénitas, Jordi Gassó, presidente de la Fundación

Regalo de Vida de Rotary Club de Santo Domingo, dijo que la jornada forma parte

de los esfuerzos por bajar la alta incidencia de este problema de salud que

involucra a más de 1000 niños cada año.

Indicó que este año 2020, por la pandemia de Covid-19 apenas se pondrán

intervenir 100 niños, por lo que unos 700 quedan sin operar y es necesario buscar

salida a ese problema de salud.

Junto a CEDIMAT y el hospital infantil, participaron las fundaciones Gift of Life

International, el Club Rotary International, Latiendo por ti, la Fundación Regalo

de Vida y la Fundación David Ortiz.

En esta ocasión fueron intervenidos 10 niños con edades entre los 6 meses y los

17 años con patologías como Tetralogía de Fallot, Comunicación Interventricular e

interauricular y canal Auriculoventricular Completo.

Durante la jornada fueron llevadas a cabo presentaciones y discusiones de casos

clínicos con la participación de diversos especialistas locales e internacionales

bajo la dirección del equipo clínico-quirúrgico de CEDIMAT.

Participaron además el CEO de Gift of Life Internacional, Robert Raylman, el

doctor Rodrigo Soto, cirujano cardio-pediátrico y asesor médico de Gift of Life

Internacional. Asimismo, Paola Rosado de Holguín, presidenta de Rotary Club

Santo Domingo la presidenta de la Fundación Latiendo por ti, Mary Carmen

Hazoury de Fondeur.

