Ex diputado Rafael Méndez renuncia del PLD

“Me voy del PLD con la frente en alto, seguro de que a donde pueda establecerme, o acampar, tendré la suficiente autoridad política y moral, para seguir abriendo surcos claros, en busca de que mis sueños y mis utopías quepan”.

NEIBA, Provincia Bahoruco.-El ex diputado Rafael Méndez renunció de manera irrevocable “a mi condición de miembro del Comité Central, de vice-presidente del Comité Provincial de la Provincia Bahoruco, y de mi condición de miembro del Partido de la Liberación Dominicana”.

“Hace exactamente 27 años llego al Partido de la Liberación Dominicana por mis propios pies y por mi propia iniciativa, en busca de reafirmar principios y convicciones que en esos tiempos el PLD era un nido de esperanza para todos los que nos atrevemos abrazar sueños y utopías”, expresa la misiva enviado al presidente del PLD, Juan Temístocles Montás.

Al mismo tiempo, el ex legislador dijo “agradecer al PLD, a mi pueblo y a mi gente buena de la Provincia Bahoruco, por darme la oportunidad de servirle y representarle dignamente como diputado durante los períodos 1998-2002/2010-2016/2016-2020, así como en otras posiciones de Estado como la distinción con la que se me honró al designarme en agosto del 1996 como presidente-administrador del IDECOOP, y luego como Director de Comunicaciones de la Superentendía de Bancos”.

Méndez recordó que “en esas responsabilidad pública, y en las que desempeñé en el sector privado, siempre tuve como norte un ejercicio apegado estrictamente a convicciones éticas y morales, de transparencia y honestidad personal a todo prueba, que de igual manera actué en mi ejercicio de larga data como profesional de la comunicación y como gremialista del sector periodista, teniendo como objetivo máximo ser un referente ético y moral, sobre todo para la juventud”.

“De ahí que como un revolucionario, como un hombre de izquierda, pueda proclamar, con sobrado orgullo, que en mi accionar de vida pública y privada, no he defraudado con ningún acto reprochable, ni me he visto envuelto en ningún escándalo en el que mi pueblo, mi gente, mi familia, mi partido y mi gobierno, hayan podido sentir vergüenza, o bajar la cabeza”, apuntó.

Tras despedirse con un “abrazo y respeto para ti y para todos y todas mis antiguos compañeros y compañeras”, Méndez destacó: “Me voy del PLD con la frente en alto, seguro de que a donde pueda establecerme, o acampar, tendré la suficiente autoridad política y moral, para seguir abriendo surcos claros, en busca de que mis sueños y mis utopías quepan”.

