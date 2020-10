La Senadora por el Distrito Nacional del PRM, Faride Raful, dijo que ella de manera personal renuncia al recurso económico denominado barrilito. Es un recurso económico de los impuestos que le cobran al pueblo y que el mismo no figura en el presupuesto que le he asignado al Congreso, el cual es manejado por este, y dichos recursos son administrados por el Senado de la República, el cual es distribuidos ente los Senadores, a este tenor la Senadora dijo que los mismos no sean manejado por la oficina técnica legislativa; ya que estos deberían pasar a otra oficina la cual no sea controlada por el Senado de la República.

Desde luego, deben pasar los mismos a otra oficina fuera del Senado, y por tanto, con ellos la misma no está renunciando a recibirlo, sino que lo recibirá por otra vía y con otro nombre, pero siguen siendo los mismos recursos que se denominaban barrilito y cofrecito, y ahora no se llamaran así.

Entonces mirándolo bien desde otro punto de vista ella la Senadora Faride Raful, no está renunciando a ellos, porque estos son muy buenos y beneficiosos para un Senador de la República, ya que estos no son salarios, sino una canonjía grosera de corrupción.

Por lo tanto, los barrilitos y cofrecitos asumidos ya como símbolos del ventajismo inconstitucional y antidemocrático, usted no lo ve senadora, pero esto es pura corrupción.

Dijo la senadora que como miembro de la comisión bicameral que estudia el presupuesto de la nación, propondrá una reestructuración de las partidas que maneja la institución para eliminar los que van dirigidos a la oficina técnica administrativa senatorial, y su uso discrecional, como ahora se dispone.

Claro porque estos no es más que un saqueo vulgar y corrupción administrativa, más que canonjías y prebenda, esto no es más que una estafa descarada, un atraco.

Sí, pero eso que ella pide como miembro de la comisión bicameral de eliminar esos recursos que van dirigidos a esos llamados recursos económico no es más que una estafa, mejor conocido como el barrilito y cofrecito y los mismos pasarán a otra oficina fuera del senado y con otro nombre, pero siguen siendo los dineros del denominado barrilito y estos es una estafa al pueblo dominicano.

En las partidas de ambas cámaras aparece un capítulo denominada “contribuciones especiales”. Sin lugar a duda el Congreso es un rio de corrupción. Se estima que estos son los montos destinados a “ayudas sociales”, o sea estos son los montos de una verdadera estafa, popularmente denominados barrilitos y cofrecitos, donde ustedes los senadores se embolsillan la férula de RD$ 27, millones pesos anuales que es de más de un millón y medio de pesos mensuales, los cuales son instituidos sin base constitucional, porque esas actividades no están entre las funciones legislativas, que son legislar y fiscalizar.

Qué bueno es ser beneficiado con los recurso de los impuestos que se le cobra al pueblo sin ser los mismos incluidos en ninguna partida presupuestaria, solo el pueblo y los más necesitados pagamos esa consecuencia, eh Senadora Raful, y usted seguirá recibiéndolo con otro nombre, fuera de la oficina del Senado, entonces, ¿A qué barrilito fue que usted renuncio, verdad, así si es bueno?

Con ese cuento, todos los Diputados y Senadores van a renunciar al barrilito y cofrecito para recibirlo en otra oficina fuera del Senado, creada por la Senadora Raful; en cambio, el Senador Antonio Marte, no renuncia al mismo y al que no quiera recibir el barrilito él lo aceptara. Así, dice Marte, el que no lo quiera páselo, yo si lo quiero y no renuncio al barrilito ni al cofrecito.

Ahora que siga la fiesta, porque ahora será creada la oficina de la corrupción del barrilito y cofrecito, creada por la Senadora Raful y ella dirigirá la orquesta de la corrupción.

Entonces, ¿De qué le sirvió, aquella vez senadora Faride Raful irse de hipócrita a la Plaza de la Bandera, a protestar contra la corrupción, si ahora ustedes están haciendo lo mismo, dígame usted, con que moral se presentan ahora como senadores del pueblo, ese Congreso para la salud del pais debería ser clausurado, he Senadora Faride Raful?

Enrique A. Sánchez L.

(Visited 317 times, 317 visits today)