Ministro de Defensa RD entre funcionarios mejores valorados por diáspora en Estados Unidos

Por Rose Mary Santana

Miami, Florida – A pesar de no estar físicamente en su tierra, dominicanos que residen en Estados Unidos están muy atentos al quehacer en su país y específicamente dan seguimiento a las acciones de funcionarios en el tren gubernamental, designados el pasado 16 de agosto tras el ascenso al poder de Luis Abinader. Uno de los funcionarios mejores valorados por la diáspora en Florida, es el teniente general ERD, Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa, entre otros dos altos funcionarios también.

El actual incumbente de la cartera es definido por los dominicanos de la diáspora como “gran trabajador, profesional, disciplinado y cortés”, ello sin quitarle, “el don de mando característico de su investidura”, según agregan.

Consultados en Allapattah y otras áreas, sobre desempeño de tres de los funcionarios del estado dominicano, entre los que figuran, además del Ministro de Defensa, Díaz Morfa, Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores y Milagros Germán, Directora de Comunicaciones y Vocera del Gobierno, el que obtuvo la mayor aceptación en el desarrollo de sus funciones fue Díaz Morfa, aunque valoraron como buena la labor de otros dos referidos.

Entienden que ambos “están haciendo su trabajo en sus diferentes áreas”, pero para ellos, el teniente general ERD, Carlos Luciano Díaz Morfa, “merece el puesto número 1”, conforme expresaron en una encuesta sobre el particular realizada por el prestigioso Blog noticiosowww.rosemarynews.com .

Alicia Soto, dominicana que reside hace largos años en Allapattah dijo que “le doy el 1 al Ministro Díaz Morfa. Con cortesía, pero te tranca si hay que hacerlo. Disciplina es la palabra sin atropello. ¡Mira que hay que coger lucha en ese país nuestro para que se respete el orden establecido!, Con gusto entre los tres nombres que dijiste, voto por él. Me parece un caballero, muy profesional y capacitado”, expresa la puertoplateña. “Milagros y Roberto están en lo suyo también, una buena labor junto al Presidente”, añadió.

Moisés de la Cruz, experto en Defensas Personales, sostuvo que “estoy convencido que son nuevos tiempos en las Fuerzas Armadas, al ver la importancia que le está dando el Ministro de Defensa a los programas conjuntos con los Estados Unidos en materia de seguridad, pues República Dominicana es un socio importante para el país en este orden y cito de ejemplo la recién celebrada conferencia con un subsecretario de norteamericano. Creo que Díaz Morfa lo está haciendo muy bien. Los demás son buenos también pero el guardia es a quien ubico en el número 1”, afirmó.

Entre tanto, para Ángel Arias, ex sargento paracaidistas del Ejército de los Estados Unidos, “el actual Ministro de Defensa, quien tiene bajo sus hombros una gran responsabilidad no solo con los propios militares dentro de la institución sino social, además, está realizando buena labor, desplazándose hacia la frontera que todos sabemos lo delicado que es, supervisando cuarteles. Lo he visto por la prensa y pendiente de la propia seguridad de la población, aún bajo las circunstancias con el COVID. Justo hace algunos días, supervisando las labores nocturnas en calles del país. Mi voto es para Díaz Morfa y, en segundo lugar, veo muy buen trabajo del Ministro de Relaciones Exteriores.”

Otro dominicano que quiso expresarse al respecto fue el popular Santiago César Pérez, un líder comunitario muy conocido en Allapattah, aunque no reside ahí.

“Díaz Morfa, bueno, pero muy bueno. Un éxito de ministro. Va a barrer en las Fuerzas Armadas, pero al que no esté desempeñando su rol. El que no esté cumpliendo, va Pa fuera” mientras dijo “quiero darle el voto a la Diva, la doña Milagros Germán, mi voto para ella, para la prensa”, refiere el reconocido y popular “Santiaguito”, que mantiene a diario un encuentro con su estilo peculiar con la comunidad, a través de Facebook Live en las tardes, donde cuestiona asuntos de interés nacional.

Entre varios consultados sobre el particular, Alejandro Báez, quien se desempeñó como ejecutivo de Discovery Chanel, expresó, “mi apoyo total al Ministro de Defensa, teniente general ERD, Carlos Luciano Díaz Morfa”, de quien dijo “leyó su hoja de vida y considera con altísimas cualidades para ejercer sus funciones y que ha puesto de manifiesto desde que llegó al Ministerio de Defensa. No he tenido el gusto en conocerle, pero creo que está realizando una gran labor conforme he podido observar desde aquí.”

En sentido general, dominicanos encuestados sobre desempeño de los 3 funcionarios citados, coincidieron en que “los tres funcionarios están desarrollando sus labores de manera apropiada.”

PIE DE FOTOS

La diáspora en Florida se mantiene muy pendiente del quehacer en su país.

El teniente general ERD, Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa, obtuvo la mayor aceptación en relación al desarrollo de sus funciones, según manifestaron los dominicanos.

Santiago César Pérez, reconocido líder comunitario de la Florida, quien habló sobre el particular

(Visited 6 times, 6 visits today)