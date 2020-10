«Apuntes bibliográficos sobre la literatura dominicana», de Miguel Collado*

Por Manuel Matos Moquete

En la literatura dominicana es mucho lo que se ha escrito desde aquellas fechas remotas del

pasado siglo en que empezaron a publicarse los primeros textos literarios que bien podrían ser

considerados como literatura de autores dominicanos. Son textos cuya fecha de aparición forma parte

del contenido de la obra de Miguel Collado.

Desde 1823, fecha en que el autor sitúa la publicación del primer libro de poesía de un autor

dominicano «Miscelánea poética», cuenta la literatura dominicana con una rica, diversa y cada vez más

creciente bibliografía en todos los géneros, todavía muy parcialmente inventariada.

La obra de Miguel Collado, «Apuntes Bibliográficos sobre la Literatura Dominicana», es, en

específico concepto, la historia de esos aportes de autores, obras y épocas a la literatura dominicana, a

partir del recuento y la descripción bibliográficas.

En el estudio de la literatura dominicana falta mucho por hacer. Faltan obras críticas de valor

referencial que sitúen los hitos, con fundamentos a la vez poéticos e históricos, de nuestra literatura;

esto sin menoscabar los trabajos existentes que apuntan hacia esa meta. Pero es preciso reconocer que

todavía es muy poco lo que conocemos de nuestra literatura y de las condiciones de producción y

recepción de la misma. La carencia de investigaciones y de estudios críticos apropiados y sólidamente

fundamentados es notoria en la crítica literaria.

Asimismo, la ausencia de trabajos bibliográficos de calidad es un vacío que apenas comienza a

llenarse con obras como la que hoy presentamos. La historia de esa ausencia está también inscrita en

los antecedentes sobre el trabajo bibliográfico que recoge el autor.

Miguel Collado es un investigador acucioso y de promisoria trayectoria en el campo de la

investigación bibliográfica. Singular es su virtud de unir en esa obra su sensibilidad de poeta y el apego

a la exactitud que trae de su formación profesional de la Administración de Empresas.

El autor está consciente del género de su obra y de su situación en los estudios literarios. No

adopta un papel de crítico, sino que pretende con su obra ofrecer un material que sirva al crítico para

que lleve a cabo la apreciación de la literatura dominicana.

Esta relación con la crítica, es enfatizada en varios fragmentos. Refiriéndose a los cuentistas de

los a los cuentistas de los años 80 dice Collado:

«Finalmente, debemos señalar que corresponde a los críticos y estudiosos de nuestra literatura

hacer una evaluación objetiva, no prejuiciado de la producción cuentística de los años 80 sobre la base

de los trabajos aquí resumidos y de otros que, por omisión involuntaria, quizás no hayamos

mencionado».

Ese juicio, que denota la modestia del autor, aparece en otro lugar cuando dice: «Concíbase,

pues, esta breve reseña bibliográfica como base para cualquier análisis o valoración crítica acerca de la

narrativa producida por los narradores surgidos de 1980 a 1989» (p. 81).

La obra «Apuntes bibliográficos sobre la literatura dominicana» corresponde a un género

específico dentro de los estudios literarios. Aunque hoy se ubica dentro de las modernas técnicas de

bibliotecología, entronca con una larga y noble tradición filológica de levantamiento bibliográfico de

las obras literarias.

La obra traza, para ser más completos y rigurosos, los antecedentes de ese género en República

Dominicana. Los nombres de Pedro Henríquez Ureña, con su «Bibliografía literaria de Santo

Domingo»; Vetillo Alfau Duran, con sus «Apuntes para la bibliografía de la novela en Santo

Domingo»; y Emilio Rodríguez Demorizi con su obra «La bibliografía en Santo Domingo», son

referencias de primer rango en los estudios bibliográficos acerca de la literatura dominicana, que hoy

renueva y fortalece Miguel Collado con la presente obra.

La inclusión de esos nombres ilustres y de los trabajos que antecedieron al suyo es una muestra

de rigor del investigador, es un reconocimiento a quienes labraron el camino antes que él, y sobre todo,

una manifestación de que la obra de Collado es el producto de una labor paciente y bien documentada,

en la que el autor nos presenta cuanto se ha hecho de importante en ese campo en el país.

La reseña bibliográfica adopta 3 perspectivas: la temática, la cronológica y la genética. Por la

perspectiva temática encontramos la exposición bibliográfica de la literatura narrativa de la época de

Trujillo, la narrativa infantil, la narrativa femenina, etc.

La perspectiva cronológica, que es la perspectiva de mayor frecuencia en la obra, nos presenta

un panorama amplio de las generaciones desde 1960 hasta las obras publicadas en los años 90.

La perspectiva es genérica es igualmente explotada con frecuencia en la obra. Y así, los géneros

fundamentales-poesía y narrativa (cuento y novela), en menor medida estudios literarios y otros no

literarios, están reseñados bibliográficamente con suficiente amplitud.

La obra de Miguel Collado está hecha de tanteos y zigzagueos, en una trayectoria de

investigador bibliográfico que lleva años. El autor ha ido recogiendo, agregando y depurando

informaciones en forma paciente y tesonera sobre los periodos de la producción literaria dominicana.

Me atrae esa perspectiva de búsqueda, de tanteos en un campo en el que nadie puede proclamar haber

puesto el punto final. La obra es un trayecto de una labor inconclusa: son sólo apuntes bibliográficos.

El gran aporte de esta obra es situarse en sus propios antecedentes y desde ahí actualizar tanto el

método bibliográfico como la bibliografía, con nuevas fuentes. Pero su bibliografía vale sobre todo, por

ser el intento más amplio y riguroso que se ha hecho en el país en ese género. Y vale también porque es

una labor que se sabe inconclusa y así queda consignado repetidas veces.

La obra tiene un merito poco común en trabajos de estudios literarios en el país: la

imparcialidad. Es visible la ausencia de exclusiones de autores por razones ajenas a las limitaciones

propias de obras de este género y a las dificultades del investigador dominicano. Pero no existen

prejuicios en contra de autores que impidan que sus nombres figuren en estos apuntes bibliográficos.

Una obra como esta necesita ser leída por los escritores y los estudiosos de la literatura

dominicana. Es un trabajo útil, de valor didáctico, y es obra de referencia para investigadores.

Es un trabajo que se hizo de la dispersión hacia la unidad. Surgió de la nada, cuando había poco

que fichar en la literatura dominicana, y termino en la plenitud de las obras del presente, que es la

inmensa producción de autores de hoy.

Todo eso es el testimonio que ofrece la obra de Miguel Collado y que por si sólo justifica su

existencia y su lectura.

*Publicado en «La Noticia», [Suplemento «Aquí»], 26 de junio, 1993: 2-3.

(Visited 5 times, 5 visits today)