República Dominicana da pasos firmes para desarrollar trazabilidad animal

La República Dominicana está dando pasos firmes para avanzar en tema de trazabilidad animal para que el dominicano cada día consuma productos con mayor calidad. Desde la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), que dirige Geovanny Molina, están enfocados en tomar las mejores decisiones a favor de los productores pecuarios y de los consumidores. Cinthia Díaz, encargada del departamento de trazabilidad de la

Dirección General de Ganadería (DIGEGA), explicó que están dando los pasos necesarios para que cuando el ciudadano consuma cualquier producto derivado del sector bovino se sepan todos los datos de ese animal.

“Trazabilidad es darle seguimiento a un producto desde que nace hasta que va al matadero. Debería ser desde que nace hasta la mesa, pero todavía no estamos en esa etapa porque ahí es que queremos llegar para cuando comamos una carne o un subproducto derivado del bovino sepamos de dónde vino, dónde fue criado y toda las etapas por la cual ha pasado”, indicó la funcionaria.Existe dos formas trazabilidad: grupal e individual. Desde el programa de trazabilidad de DIGEGA, por el momento, se utiliza la modalidad individual.

Cinthia Díaz explica que en bovino se realiza la trazabilidad individualmente, donde a cada animal se les coloca un arete con un número y con un chip. Este chip permite hacer una lectura electrónica de todo el proceso que ha sido implementado con el animal. “Después todas la trazabilidad van por lote. Se calcula el lote de la granja y a eso se le hace la trazabilidad. Nosotros solamente hacemos la trazabilidad bovina marcándole con un número individual por cada animal como si fuera una cédula en la oreja. Para tener un mayor control se utiliza un chip que tiene un conocimiento electrónico”, explicó.Díaz señala que la trazabilidad está ligada directamente con el tema sanitario y a través de este mecanismo el productor puede saber de dónde vino el animal o si está enfermo. Con estos datos el ganadero sabe dónde colocar el animal y como tratarlo.

“La trazabilidad se hace para tener un control de las campañas sanitarias. Entonces, si tú controlas las campañas sanitarias, entonces, tú puedes tener un mejor control. Es una gran ventaja que el productor sepa si el animal está enfermo para no meterlo en su finca y de dónde viene el animal”, precisa. Asegura que si el productor cumple con los procesos establecidos la carne, la leche y la producción en general, son de mayor calidad, lo que se traduce en un mayor impacto económico para el productor porque su rentabilidad no se vería afectada.

Rafael Núñez, encargado de Sanidad, indica que el productor no recibe una certificación por trazar a sus animales. Sin embargo, al hacerlo recibe un Código Único de Establecimiento (CUE) y de Propietario (CUPA) que permite hacer cual quiere rastreo a partir del mismo. Al ser cuestionado sobre quiénes deben cumplirla y si es obligatorio en la República Dominicana, Núñez indicó que es “obligatorio” para todos los productores bovinos basado en la Resolución 82-2013.

Señala que el Artículo uno establece que: Se crea el Sistema Nacional de Trazabilidad Pecuaria de la República Dominicana (SINAT-DO), que en lo adelante se denominará SINAT, como una dependencia de la Dirección General de Ganadería y cuyo ámbito de aplicación será el territorio nacional y de carácter obligatorio. Su implementación será de forma gradual para todos los componentes o eslabones a lo largo de las cadenas agroalimentarias y pecuarias, sus productos y subproductos, destinados al consumo nacional y a la exportación.

Sobre qué ventajas aporta la trazabilidad y quienes se benefician de ella, el encargado de Sanidad explicó que en la actualidad no se concibe una gestión de salud animal sin un sistema que garantice la identificación del establecimiento y los animales. “Un registro de establecimientos y bovinos permite disponer de un inventario para poder planificar cualquier actividad ganadera o estrategia de control y erradicación de enfermedades.

Además, siempre y cuando se registren todos los movimientos de los animales, permite rastrear los lugares por donde ha estado el animal”, precisó.Número de productores, establecimientos y aretes incorporados al sistema de trazabilidad desde el año 2014 asciende a 14,879 productores, 14,989 establecimientos y 738,921 aretes aplicados.

Año Productores Establecimientos Aretes aplicados 2014 213 216 26,7212015 2,555 2,628 152,4992016 2,416 2,494 134,6192017 2,130 2,148 114,3222018 1,983 1,853 103,6072019 3,110 2,769 135,3482020 2,472 2,881 71,805Total 14,879 14,989 738,921

El total de establecimientos registrados desde el 2014 hasta septiembre de 2020 (7años) representa el 31.28% del total de establecimientos ganaderos a registrar basado en el pre-censo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de 2015 (47,913 establecimientos). En promedio se registran anualmente 2,141 establecimientos, a este ritmo se finalizará el registro de todos los establecimientos ganaderos en 2036

