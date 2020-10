Por Ramón Colombo

Estados… ¿Unidos?

Veo hacia Estados Unidos, aquella otrora superpotencia que ya casi no es, y no lo puedo

creer: lejos de la realidad de Asia, donde manda Xi Jinping; lejos de la realidad de Europa,

donde lo que diga Vladimir Putin es lo que va; lejos de la realidad de América Latina,

donde no puede ni siquiera con Nicolás Maduro, y agobiado por una realidad en el que un

pueblo descreído y casi indiferente ante un sistema político que no se renueva, y en el que

hoy, en el colmo de su pérdida de calidad, compiten electoralmente por la Casa Blanca un

loco incontrolable y un anciano con síntomas de alzheimer.

