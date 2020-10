ARGUMENTOS EN CONTRA DEL PROYECTO DE LEY DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, (LBGTIQ) DEPOSITAD EN CAMARA DE DIPUTADOS POR EL DIPUTADO NACIONAL JUAN D. RODRIGUEZ RESTITUYO, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Por Manuel Berges hijo

manuel.berges@claro.net.do

1.- hoy, fuerzas del mal conspiran para imponer agendas foráneas

contrarias al bienestar del país y de sus hijos más débiles.

Constituye un absurdo el Proyecto, en el momento en que sugiere que

basado en la Constitución dominicana, que señala que nuestro

ordenamiento jurídico se erige sobre una serie de valores supremos y

principios fundamentales, entre los que se encuentran la dignidad

humana, la libertad y la igualdad, se trate de generar una supuesta

desigualdad y tener derecho, como si fuera un derecho fundamental,

a expresiones de vida sexual sujetas al antojo personal, sin importar su

depravación, aberración o inconducta.

2.- Es evidente que, por su redacción, su inspiración, su motivación,

este Proyecto de ley no es local, es foránea en consecuencia debemos

ver primero que han dicho los foráneos contra el mismo y luego que

opinamos los dominicanos no aberrantes, porque de que los hay, los

hay.

3.- Es innegable que un proyecto de esta naturaleza que es ambiguo,

desmedido y con despropósitos, atenta contra la idiosincrasia no tan

solo del dominicano, sino también de todo ser humano, su forma de

ser, sus naturales creencias, sus creencias religiosas, la formación de la

2

primera célula de la sociedad que es la familia, en razón de que va

contra natura, pues la familia, es la que genera vida, es la

heterosexual. El matrimonio o juntadera entre dos personas del mismo

sexo, no genera vida.

El Proyecto, no resuelve nada, más bien genera problemas.

4.- Este proyecto de ley, que pretende unirse a legislaciones de solo

treinta países de 193 naciones libres existentes en el mundo, que ya

tienen esta inútil, inoperante y aberrante normativa, la cual nace

según expertos, del raciocinio y decisión de una elite financiera

poderosa, que aspira reducir la población mundial de más de siete mil

millones de personas, de las cuales, si se unen en matrimonio o

conviven dos personas del mismo sexo, no procrearan descendencia;

las ansias sexuales de dos personas del mismo sexo se satisfacen o

saturan sin el temor de que una de ellas quede embarazada, así la

población no se aumenta.

5.- Además estos poderosos desean que evitando el crecimiento

poblacional, el proceso de generar suficiente comida y medicinas para

tantos millones de personas, se reduzca, lo cual conlleva reducción de

donaciones a países pobres, prefiriendo invertir sus fondos en

actividades de mayor producción económica.

Esta elite poderosa, en la actualidad desindustrializa el mundo para

crear pobreza extrema, suprimiendo de paso empleos de todo tipo,

pues el Planeta Tierra es en realidad un espacio reducido, pequeño y

con recursos naturales limitados.

3

6.- La ciudad de Detroit es una muestra perfecta de lo que va a pasar

con el mundo con este plan de desindustrialización: “Una ciudad que

ha sido el pulmón de la economía americana durante tantas

décadas la han dejado en un estado lamentable utilizando el

factor cero”.

¿Qué pinta tiene una ciudad declarada en bancarrota?

Desoladora. Sin tiendas a las que acudir, sin comercios locales que

inviten a pasear o parques en los que ver a los niños jugar; hasta

alguien propuso, convertir un suburbio de la ciudad en un parque de

Atracciones de Temática Zombi.

Apenas un puñado de restaurantes de comida rápida, y una zona

adornada con arena y sillas de colores para que los más pequeños

puedan jugar como si estuviesen en la playa mientras sus padres

toman algo, consigue insuflar algo de vida a la estampa.

La promesa de un centro comercial gigante en una construcción aún

en pañales, invita a pensar que volver dentro de 20 años a Detroit tal

vez sea una buena idea, pero al día de hoy no es especialmente

recomendable.

Será entonces cuando ese centro neurálgico, ahora hogar de

compañías como Microsoft, habrá conseguido o no, explotar la

intención de la ciudad de convertirse en un nuevo Silicon Valley.

De aprovechar la oportunidad de empezar de cero. De utilizar una

decena de edificios de oficinas vacíos a precio de saldo como reclamo

para pasar de ser cuna del automovilismo a incubadora de tecnología.

4

Precisamente el futuro utópico del que parte David Cage para su

videojuego ‘Detroit: Become Human’.

7.- El plan de la élite es reducir la población mundial, de una forma u

otra.

La pobreza va a ser tan profunda a nivel mundial y el desarrollo

tecnológico va a aumentar tanto, que la separación entre el 99% de

los pobres y los muy ricos será en extremo notoria.

La elite poderosa, también pretende acabar con los estados-

nación, pues entienden que la política nunca ha estado al servicio de

los ciudadanos, y se alega que no es que haya una serie de personas

que le dicen a un gobernante ‘haz esto’, es, que si no lo hace la

comunidad de las naciones controlada por la élite le dice: te voy a

destrozar.

8.- Los poderosos actúan así: Te vamos a recortar todo. Vamos a

hacer complicado que puedas vender la deuda a un cierto porcentaje.

Y no sólo eso, a través de los inversionistas vamos a hacer un ataque

a tu Bolsa de Valores y también la vamos a destrozar.

Como lo han hecho antes en muchos países del mundo. El FMI, el

Banco Mundial, la OMC… La comunidad mundial es eso. Muchos

gobiernos son títeres de la élite financiera mundial y el que no lo

quiera ver que no lo vea, fijémonos en el Primer Congreso

Internacional de Ciberacoso, en Berlín, Alemania, en 2013, el cual

generó como consecuencia inmediata, la aceleración de la carrera

europea por ganar posiciones de dominio en el continente africano.

5

9.- Antes de comenzar este Congreso Mundial, los europeos solo

controlaban un 20% de África. En pocos años, solo dos pequeños

países africanos no quedaron bajo el gobierno de las distintas

potencias de Europa.

La manera que tuvieron los europeos de repartirse el territorio africano

trajo consecuencias que aún permanecen. Las distintas metrópolis

trazaron fronteras totalmente artificiales en África, sin tener en cuenta

las culturas presentes o las regiones indígenas existentes.

10.- Así, se crearon 50 países nuevos sin darles ningún tipo de

cohesión racial o cultural. A la larga, la convivencia de pueblos

tradicionalmente enfrentados dentro de esas fronteras artificiales ha

provocado serios enfrentamientos, algunos directamente impulsados

por las potencias colonizadoras.

Esta elite poderosísima, también pretende controlarnos a través de

la tecnología, mediante el desarrollo tecnológico. Los tres cambios a

nivel informático más importantes son: el smartphone, el GPS y la

plataforma 5G.

11.- Estos tres productos están atados ya a cada persona, el día y

año completos. ¿Por qué crees que la calidad de las cámaras son tan

altas? Porque la élite ve lo que estás viendo, y lo ve a través de tu

teléfono. Quieren ver cómo te organizas y para eso crean las redes

sociales. El modelo ha cambiado. El control es total en todo.

6

12.- Hasta hace muy poco la mejor herramienta que tenían los ricos

para controlar la población, y que siguiera habiendo recursos para

mantenerse en el poder, eran las guerras.

Pero al día de hoy matar sale muy caro. Lo mejor, es que la población

acepte sin protestar el mundo que está por venir.

13.- Elysium es una película estadounidense de ciencia ficción dirigida

por Neill Blomkamp y protagonizada por Matt Damon, Jodie Foster,

Sharlto Copley, Alice Braga, Wagner Moura, Diego Luna y William

Fichtner.

La película está ambientada en un futuro cercano en el que una

Tierra superpoblada tiene graves problemas de masificación y

contaminación, mientras que la parte más pudiente de la población

reside aislada de todo esto, en un hábitat espacial llamado Elysium.

Elysium está preparando el terreno para que cuando veas lo que pasa

en realidad digas ‘ah sí, lo he visto en el cine”.

12.- La industria cultural, explica, tiene dos funciones claras: Que

penetre el discurso que se quiere trasmitir: «somos muchos, no

todos podemos sobrevivir y es lógico», y que la población no se

preocupe por discutir sobre lo que realmente importa: ¿Qué va a ser

de la humanidad, si es mucho más sencillo hacer lo mismo a

través de la guerra cultural?.

Es lo que están haciendo constantemente: películas, información falsa,

degeneración del ser humano, degradación de la escala de valores…

Esto no es casualidad, alguien lo ha pensado antes. Alguien ha creado

7

a este animal de compañía para que hablen mal o bien de ti, crear

separación y debate.

13.- Estos poderosos, en realidad han preparado ya, la colonización

del espacio. La obligación del ser humano es descubrir y conquistar el

espacio para que dentro de poco dejemos la Tierra, y emigremos.

Nos repiten innúmeras veces, que necesitamos llegar a Marte, que es

una colonia avanzada, y por eso dentro de cuatro años enviaremos

naves tripuladas allí. Y, si alguien muy importante se va a Marte y lo

deja todo aquí ¿Qué va a pasar?

14.- Por último, los poderosos allanan el camino para la llegada

de la transhumanidad.

Oscar Pistorius, el atleta sudafricano con dos piernas biónicas, fue, el

primer transhumano. Le estrenaron en los Juegos Olímpicos de

Londres en el 2012, y le vieron por TV unos 2,000 millones de

personas. No es casualidad.

Para esta elite super poderosa, Pistorius es sólo un anuncio de lo que

está por llegar: Una pareja normal será un tipo con ojo de cyborg, una

mano de Terminator y una chica con piernas como las de Pistorius.

Va a ser algo muy normal porque estará promovido por los medios de

comunicación, las noticias, los reportajes, las películas, las modelos.

Va a ser lo último. Este es el futuro.

8

15.- La tecnología es magnífica salvo si la usas para matar a la gente o

para crear gente que no sea humana porque puedes controlar su ADN

con tecnología cibernética.

La implantación del modelo transhumanista no tiene nada de inocente

y de no ser detenido, acabará con la humanidad.

16.- Descrito el origen, de donde proviene la aberración que

sutilmente se nos presenta, bañada de una supuesta inocencia de

pretendida protección a derechos humanos, veremos como afecta en

RD, la misma y porque este proyecto debe ser rechazado en su

totalidad.

17.- La ley de Adopción en RD, Numero 136-03, expresa:

“Art. 118.- QUIÉNES PUEDEN ADOPTAR. Pueden adoptar:

a) Los cónyuges dominicanos, casados durante tres (3) años; y los

extranjeros durante cinco (5) años de casados;

b) La pareja dominicana, formada por un hombre y una mujer,

cuando demuestren una convivencia ininterrumpida por lo

menos de cinco (5) años;

Queda claro que en RD solo pueden adoptar un hombre y una mujer y

un soltero, en condiciones especificas dictadas por la propia ley de

Adopción.

18.- De primera intención, no pueden adoptar en RD, dos

personas del mismo sexo. El Proyecto de Ley de supuesta Igualdad

que nos ocupa, no trata esta situación de adopciones.

9

19.- Sólo 30 países del mundo: Ecuador, Canadá, Argentina; Uruguay,

Brasil. Estados Unidos, Puerto Rico y México, Colombia, Costa Rica,

Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia,

Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido,

Alemania, Malta y Austria, Suecia y Dinamarca, Taiwán, es el único

país asiático en reconocer esta situación.

Los países en los que se incluye esta figura, cuentan con regulaciones

separadas y/o especiales sobre fertilización asistida y un régimen de

filiación abierto.

20.- De aplicarse esta esta norma en RD, se generaría un caos

filiatorio en el Registro de Adopción. ¿Cómo registrar a dos madres?, o

a dos padres?

Todo niño tiene derecho a un padre y una madre para su desarrollo

integral como persona. Así, conceder la adopción a homosexuales sería

perjudicial para el menor, cuyo supremo interés tenemos que proteger.

21.- Para evitar abusos o desamparo legal a parejas homosexuales no

hace falta aprobar el matrimonio homosexual, ya que la mayoría de los

beneficios de un matrimonio puede regularse a través de acuerdos

legales, como serian por ejemplo: lo relacionado con herencias,

testamentos, donaciones entre vivos, transmisión de bienes, bienes en

fideicomiso, propiedades compartidas, etc.

22.- El matrimonio es una institución esencialmente heterosexual y

cambiar o adicionar este tipo de matrimonio homosexual, implica

10

desnaturalizar el concepto de matrimonio, lo que implica pervertir la

“naturaleza” del mismo.

23.- Todas las personas tienen derecho a ser felices y esto implica ser

libres e iguales, también ante la ley, y las leyes deben ser para todos y

considerar que para la formación, mantenimiento y crecimiento de la

familia, que el matrimonio debe ser heterosexual.

El origen etimológico de la palabra matrimonio como denominación

de la institución bajo ese nombre, deriva de la expresión

«matrimonĭum» proveniente de dos palabras del latín: la primera

«matris», que significa «matriz» (sitio en el que se desarrolla el feto) y,

la segunda, «monium», que quiere decir «calidad de padre…».

24.- Como matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del

mismo sexo, llamado coloquialmente como matrimonio gay o

matrimonio homosexual, se conoce aquel que concierta la unión entre

dos personas del mismo sexo biológico y legal, para establecer y

mantener una comunidad de vida e intereses, a través del cual los

contrayentes se sujetan a los derechos y deberes de tipo patrimonial y

doméstico establecidos por la ley vigente de su país, en donde se

permite.

Sin embargo, para tener derechos y deberes de tipo patrimonial y

doméstico, las personas del mismo sexo unidas en convivencia, no

necesitan un estatuto legal determinado ni especial, que les una

jurídicamente, pues esta situación de convivencia no altera en nada

11

sus derechos individuales y/o colectivos y obligaciones unilaterales o

solidarias, garantizados por la Constitución dominicana.

25.- La ley de adopción vigente en RD, exige ser heterosexual para

adoptar. Actualmente, muchas parejas homosexuales crían a sus hijos,

adoptados, no por una pareja, sino por uno de sus integrantes o

concebidos a través de métodos de fertilización asistida, generando en

mayoría de casos una grave confusión entre esos niños, sobre la

calidad de padre o madre que tienen, su poder o facultades de tutoría,

y su integración en la Escuela y en la sociedad, que también en

abiertamente les rechaza, porque esa conducta no es la normal.

26.- Se dice que los niños hijos de gays y lesbianas procreados con

otra persona de su diferente sexo, deben tener los mismos derechos

que los de las parejas heterosexuales, pero la realidad les da en la

cara, pues, el miembro de la pareja homosexual al no figurar como

adoptante carece de vínculo hereditario y en consecuencia, ese nunca

podrá hacerse cargo del niño en caso de fallecimiento del adoptante, lo

cual lesiona los sagrados intereses del niño.

27.- La familia, al igual que toda otra institución, es un producto social

sujeto a normas legales que lo conforman entre parejas

heterosexuales, cuya vida en común no sufre modificaciones, a menos

que una de las partes, se desenamore y sobrevenga un divorcio.

No es una institución que sufre en el tiempo modificaciones diversas o

acomodaticias, como supone una unión o matrimonio gay, que no

genera descendencia, sino que deben apelar a la voluntad de parejas

12

heterosexuales que si conciben descendencia, para ellos hacerse

cargo de uno o varios de esos descendientes.

28.- Estos homosexuales, desean contrariando la familia y la sociedad,

lo mejor de dos mundos: Su unión física y los hijos concebidos de

otros.

Las relaciones humanas están atravesadas por la cultura, por eso, las

normas y leyes no se modifican alegremente, con el objetivo de

acompañar los cambios culturales o de modas de comportamiento de

otras naciones.

29.- El matrimonio entre un hombre y una mujer, es civil y si las

parejas tienen alguna religión que desean seguir, será un tema

religioso. Cada religión evalúa para sí, si lo acepta o no.

30.- La Constitución dominicana, que no se debe modificar para incluir

estas aberraciones, expresa en su Artículo 8, Ordinal 15, Letra c): “Se

reconoce el matrimonio como fundamento legal de la familia”.

Es evidente que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el

legalmente constitucional y legalmente valido. No entre Adán y

Esteban, o entre Eva y Margarita.

También la Constitución en su Articulo 11, señala que la mujer

casada con un extranjero podrá adoptar la nacional del esposo; lo

cual ratifica que ella debe estar casada con un hombre, no con otra

mujer. Y esto no se debe alterar por un capricho del arcoíris o de una

bandera multicolor.

13

31.- En el Proyecto presentado, en su objeto, se contempla,

supuestamente, prevenir y eliminar las formas de discriminación que

se ejerzan contra cualquier persona o grupo y se respete la

diversidad,

En la Constitución nuestra, todo eso esta contemplado en sus Artículos

22, de Derechos de la Ciudadanía, siguiendo con los Artículos 37-48

relativos a: Derecho a la vida; la Dignidad Humana; la Igualdad ante la

ley; Derecho a la Libertar y a la Seguridad Personal; Derecho a la

Integridad Privada; Derecho a la Integridad personal; Derecho al Libre

Desarrollo de la Personalidad; Derecho a la Intimidad y al Honor

Personal; Libertad de Conciencia y Cultos; Derecho al Transito;

Libertad de Asociacion y Derecho a Reunión.

De aprobarse esta ley, estaríamos en presencia de “una segunda

Constitución” que se permite abundar inútil y excesivamente sobre

derechos, que ya están más que garantizados.

32.- El Código de Trabajo, en sus Artículos 46-47, relativos a las

Obligaciones de los Empleadores, también impiden y castigan las

acciones discriminatorias, lo cual hace innecesario variar estos

Artículos.

33.- El Articulo 75 del Código Civil, señala que el matrimonio ha de

recibirse entre un hombre y una mujer, lo cual se impone ya, ante el

denominado matrimonio Gay. Solo es válido el natural matrimonio

heterosexual.

14

34.- Este Proyecto de ley de origen foráneo, no dominicano, es

sumamente complejo, raro y absurdo, pues rompe las relaciones con

todas las Iglesias ya sean estas católica y cristiana, además que

incluye una serie de beneficios que colocan ese segmento LGBTIQ, por

encima de todos los demás dominicanos al conceder beneficios

sociales que no tienen otras minorías.

35.- Este Proyecto de ley legalizaría todos los haitianos y personas

negras, en franca actitud racista, como un experimento universal pues

no ha sido ni mencionado en ningún país del mundo.

36.- Veamos este articulado del Proyecto: Artículo 9.- Ambito de

los derechos sexuales y reproductivos:

“Los derechos sexuales y reproductivos son también derechos

fundamentales que forman parte del bloque de

constitucionalidad. Por tanto, constituyen prácticas

discriminatorias en este ámbito, entre otras, las siguientes:

a) Restringir o coartar, de cualquier forma, el derecho de la

persona a decidir libremente sobre su sexualidad y sobre la

elección de sus parejas sexuales, o sobre el número,

espaciamiento y oportunidad de tener hijos/as dentro de los

marcos legales aplicables;

b) No disponer o limitar el acceso a servicios de atención

integrales en materia de salud sexual y reproductiva para

prevenir, diagnosticar y tratar cualquier tipo de situación

relacionada al ejercicio de la sexualidad;

15

c) No disponer de información científica y oportuna respecto

de los diversos métodos anticonceptivos existentes, así como

de las infecciones de transmisión sexual, a fin de que la

persona pueda practicar sexo seguro y prevenir embarazos no

deseados o infecciones, incluyendo dentro del ámbito

educativo;

d) Negar el acceso a adopción o a reproducción asistida sin los

fundamentos legales aplicables”.

37.- En este logobre artículo, queda claro que se consideraría una

violación al mismo en caso de que se restrinja o coarte, a la persona a

decidir libremente sobre su sexualidad, si el cambio de sexo es muy

caro, o el Medico que lo hace se niega a hacerlo por las condiciones

del paciente: Ya sea Diabético, hipertenso, con cáncer, etc.

Comoquiera habría que hacer el cambio de sexo, aunque se muera en

el proceso.

También constituria violación, el impedir que un LBGTIQ o peor

cualquier joven o viejo, seleccione para su “matrimonio” a un animal o

un árbol, o un niño recién nacido, o uno de sus padres que enviudó, a

un hermano, tío, sobrino, con uno o con varias personas ya sean

hombres o mujeres sin límite, bajo el absurdo alegato de que él tiene

derecho sobre su libre elección de sus parejas sexuales.

También seria castigable aquel que impide o decida o prohíba tener

determinado número de hijos, o que se determine fisiológicamente si

sería varón o hembra.

16

38.- Constituiría discriminación el hecho de no disponer o limitar el

acceso a servicios de atención integrales en materia de salud sexual y

reproductiva para prevenir, diagnosticar y tratar cualquier tipo de

situación relacionada al ejercicio de la sexualidad. Así se peca si en una

lejana población no hay médicos especialistas en esta materia o las

autoridades son responsables por no proveer anticonceptivos, vacunas

contra todo tipo de enfermedades venéreas, clínica de cambio de sexo,

incluyendo el “derecho” a cambiar el sexo a su hijo recién nacido o

menor de edad.

39.- Constituiría también discriminación el hecho de no facilitar no tan

solo información al respecto, sino el propio aborto.

40.- Constituiría también discriminación el hecho de negar el acceso a

la adopción o a reproducción asistida sin los fundamentos legales

aplicables.

Ya vinos que la Adopción en RD, solo la pueden hacer matrimonios de

hombre y mujer, de manera que este proyecto destruye toda esa

mecánica legislativa y permitiría que las uniones y matrimonios gay

puedan adoptar.

Despierta dominicano tu conciencia sana y patriótica, para entender

que esta pasando y como esas fuerzas del mal, se nos quieren

imponer.

