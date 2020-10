El comentario bibliográfico sobre comunidades de República Dominicana

Por Dr. Odalís G, Pérez

Pocas veces aparece en nuestro contexto natural e intelectual un análisis categorizado a

partir de fuentes históricas y bibliográficas debidamente documentadas por el analista o compilador de

dichas fuentes. A menudo, en nuestro país, la historia se escribe sobre la base del anecdotario, la

cronología insegura y vaga y la referencia narrativa oral.

La historia provincia, así como la historia comunal o comunitaria constituyen un espacio

de exploración y reconocimiento útil para el cuentista social y para el investigador de comportamientos

históricos y sociales. Desde una perspectiva escrituraria y frontal, las formas históricas se expresan en

la movilidad de las llamadas mentalidades históricas, pero además en la dinámica ascensional de las

estructuras sociohistoricas destacadas en el marco de la investigación comunitaria y etnobibliográfica.

En este sentido, la obra Bibliografía comentada sobre comunidades de República

Dominicana de Miguel Collado es un aporte significativo a la historia Cultural general y regional de la

República Dominicana.

La obra forma parte de un proyecto que, tanto para la investigación etnológica como

para la investigación histórica, resulta un material debidamente conformado en base al método crítico-

histórico, pero tomado en su nueva configuración teórica de los estudios humanísticos y proyectuales,

que suponen toda una historia, una metacultura que, a pesar de la incidencia de las políticas de

denominación, sin embargo no pretende negar las identidades culturales a favor de una

pseudoglobalizacion cultural que se nos presenta como “salvadora”, “unificadora” de acciones

históricas y culturales . Para el autor de esta obra, el bibliógrafo Miguel Collado, la necesidad de

fabricar o proponer instrumentos de investigación en manos de estudios, críticos y analistas sociales,

impone no solamente un criterio, sino además un principio de organización y a la vez una practica de la

investigación que, requiere de información, trabajo, experiencia analítica y, sobre todo, método crítico.

Desde este punto de partida y desde la mirada histórica y documental, la obra de Miguel

Collado no es una obra de improvisado, sino, una obra que requiere de tiempo, búsqueda, observación,

información, ordenamiento verificación y clasificación de materiales, así como también, de una

preparación documental.

Los Apuntes bibliográficos de Collado apuntan siempre al rigor de la prueba y la lenta

pesquisa que pretende unificar criterios de interpretación de las formas históricas y memoriales.

Pero la práctica bibliográfica de Miguel Collado no está solamente basada en la simple y

ordenada de la recopilación de datos editoriales o referenciales, sino que, la misma, se transforma en el

impulso mismo de la búsqueda, en el comentario crítico atinado y revelador del objeto. Cada entrada o

asentamiento bibliográfico en la obra de Collado, participa de un comentario o juicio del bibliógrafo.

Dicho juicio se concretiza en la mirada fundacional de los diversos espacios culturales.

Esta bibliografía comentada sobre comunidades parte de la historia e la división

territorial en la República Dominicana, registrando regiones, provincias, municipios y distritos. Con un

orden bibliográfico propuesto sobre la base ardua de búsqueda, necesidad o puntualización de las

diversas funciones de la documentación, Miguel Collado entiende que la base del estudio comunitario o

comunal está en los marcos informativos, el testimonio epocal, la fuente documental escrita (¡y hasta

moral!) y el trabajo etnobibliografico.

Como complemento al método del trabajo, el autor de esta obra adelanta el orden,

clasificación unitariedad del sistema de asentamiento, pero además, Collado avanza (p.22-25) la

metodología que le ha servido de base para llevar a cabo el plan de la obra. Dicha metodología se

apoya también en un factor psicológico de la investigación que permite emprender el trabajo en

condiciones de satisfacción intelectual e instruccional.

La motivación y el propósito de la obra se apoyan en el concepto de promoción

histórica, tomado a partir de cierta técnica de escritura de la historia, legitimada en el orden de la

secuencia temporal, inducida por el relato o comentario de fundamento de la bibliografía destacada. En

su motivación y propósito, Miguel Collado dice lo siguiente:

“Estudiar y escribir sobre la historia de una comunidad o pueblo es un ejercicio

fascinante. Es trabajar con lo particular, con lo minúsculo, pero que muchas veces

resulta ser de tanta trascendencia que en ello encontramos la aplicación a los

acontecimientos nacionales. (p.21).

A menudo se critica el hecho de que no se escribe, o se escribe muy poco, o

sencillamente, que no se publica mucho acerca de provincias, comunidades, o pueblos. El relato

bibliográfico o la referencia histórico –crítica en la República Dominicana deben ser tomados como

medios para establecer, hacer que se difunda una información histórica. Al respecto Collado asegura lo

siguiente:

“En República Dominicana, contrario a lo que algunos piensa, se ha escrito

mucho sobre comunidades urbanas y rurales, pero ocurre que los trabajos publicados

acerca del tema (libros, folletos, artículos), no siempre han tenido la debida difusión y

terminan siendo textos desconocidos, lo cual es un reflejo, en parte, de la problemática

general existente en nuestro país en lo tocante a la deficiente divulgación del libro y del

autor criollos” (ibid).

La problemática relativa a la localización de textos o escritos sobre comunidades, se

explica en muchos casos a partir de la llamada memoria social e histórica, pero también del fenómeno

de la documentabilidad. Desde el reconocimiento material, teórico o bibliográfico, se puede establecer

un contexto de información o investigación conformado por aspectos o niveles repetoriales que

instituyen progresivamente y en proceso, lo que se podría denominar la enciclopedia etnocultural.

Dicha enciclopedia registra los saberes, datos, situaciones y textos que se afirman en la oralidad y la

escritura. La enciclopedia etnocultural sirve de apoyo al investigador y al escritor haciendo posible, no

solamente el valor informativo, sino además, el contexto crítico de la documentación.

El texto comunitario o comunal se sostiene en la oposición oralidad-escritura y desde

dicha oposición propone o repropone el juicio de certidumbre o incertidumbre de una tradición,

formula, valor o lenguaje en el marco de las formas o las estructuras sociales.

Conformar una enciclopedia comunitaria en el caso dominicano, requiere de una

investigación constante, pero también, de la crítica misma de la información comunitaria o comunal

particularizando, en este sentido, el microuniverso histórico del objeto y el macrouniverso cultural de

las acciones sociohistoricas. Esto quiere decir que el ámbito de la microhistoria es un ámbito abierto y a

la vez particularizado por el escrito epocal y la temporalidad de la tradición. Desde este registro de

informaciones que permite la crítica y el polémos, la búsqueda de materiales y el rescate formulario

extienden el espacio de la significación entobibliografica y etnohistoria, siendo así que, tanto

informado, como el proceso mismo de constitución de la información documental, el valor de la

información.

Una puntualización prudente e indicadora le permite a Collado destacar el límite de las

publicaciones sobre comunidades en el país: “De ningún modo pretendemos decir que se ha escrito

todo lo que debiera escribirse sobre esos pequeños núcleos o conglomerados sociales llamados con

frecuencia” “patrias chicas”. Estamos conscientes de que hay mucho que investigar y escribir

En el ámbito de la microhistoria o de las historias locales, pero entendemos que también

es importante dar a conocer lo que hasta ahora ha sido escrito al respecto, tanto lo editado como lo

inédito.

Este juicio permite establecer no solamente una precisión, sino, también una

delimitación del registro bibliográfico del libro: “Tal como se colige del título de esta obra, recogemos

aquí trabajos dados a la luz pública en el periodo comprendido entre 1900 y 1998, aunque

posiblemente algunos de ellos, por omivisión involuntaria, no hayan sido incluidos” (p.22).

El autor, es este sentido, menciona, declara e indica el fundamento y la base de su

investigación, destacando que:

“Para una mayor comprensión de la bibliografía, a continuación explicamos la

metodología aplicada en la confección de cada asiento bibliográfico, para lo cual nos

hemos basado, casi siempre, en las Reglas angloamericanas de catalogación, que son

de aceptación universal” (ibid. Loc. Cit).

Conformada la metodología, Collado enumera los elementos en el caso de libros,

revistas, artículos y ensayos aparecidos en revistas y suplementos culturales. Para el caso de los libros,

los elementos referenciales son los siguientes:

-Número de asiento bibliográfico.

-Autor o punto de acceso.

-Titulo del libro.

-Número de edición.

-Lugar de publicación.

-Casa editora o editorial (o entidad cultural).

-Fecha de publicación (año).

-Paginación.

-Colección.

El autor de esta bibliografía ejemplifica su método y su técnica (ver, pp. 23-24), para así

dar cuenta de la unidad y coherencia de la obra. Para el caso de artículo y ensayos aparecidos en

revistas y suplementos culturales se particulariza el proceso informativo- documental siguiente:

Número de asiento bibliográfico

Autor o punto de acceso

Titulo del artículo o ensayo.

Titulo De la revista.

Volumen de la revista.

Número de la revista (entre paréntesis)

Paginas/s de la revista donde aparece el trabajo.

Fecha de publicación de la revista (mes y año). Tanto la metodología

como el procedimiento que sirve de base a la obra concurren en la organización de la misma,

destacándose aspectos estructurales tales como:

1)-Relación bibliográfica alfabética por provincia

2)-Cronobibliografia

3)- Apéndices

4)-Índices

Estos aspectos funcionan además como bloques de información que permiten un

manejo de la obra y un uso específico, dependiendo de la necesidad o utilidad de la información.

Podemos destacar el hecho significativo que se desprende de la utilidad de este obra que, en el caso

de su eficacia y necesidad se presenta como un instrumento de trabajo positivo para el investigador

en ciencias sociales y en ciencias humanas. Los estudios de microhistoria cobran, en este sentido,

un valor colosal en el marco de la historia, oficial la historia y oral y la historia testimonial. El

documento oral y el documento escrito sirven de apoyo a las llamadas historias generales que, en la

mayoría de los casos, son incompletas sin el referente comunitario y epocal.

En el caso de la microhistoria, tenemos que, el referente de base apoyas el uso

informativo, documental, teórico y testimonial, a favor de una construcción del objeto de

conocimiento histórico, validado por la comunidad histórica y cultural. El historiados de las

mentalidades, el historiados de las instituciones y el historiados de las localidades, confirman su

hipótesis en un trabajo de campo amparado en ideologías de lenguaje que marcan el estado

simbólico, arqueológico, documental o informativo del dato o la pesquisa. En los estudios sobre la

microhistoria el rasgo o el índice poblacional, económico, cultural, demolinguistico, social,

histórico o institucional particularizan el fenómeno, así como la cualidad de los actos históricos

locales.

De ahí la necesidad de instrumentos que, como el utilizado por Miguel Collado,

aseguran un, arco de pronunciamiento intelectual representativo de cada provincia, región,

municipio o aldea local.

En la tradición de los estudios de microhistoria (Vovelle, Marc Bloch, Lucien

Febvere, Enmanuel Leroi-Ladurie), el tratamiento de la información históricas, así como el campo

fontal y entobibliografico, le sirven de base al investigador de las comunidades, principalmente en

su trabajo crítico referencial y en la contextualizacion de fenómeno y formas histórico- culturales.

La historia de la división territorial, así como los estudios de la geografía humana y la geografía

física, convergen en la investigación y campo de análisis de las comunidades locales, siendo así que

la suma de las historias locales podrían constituir la historia general del país o de la nación

dominicana.

A partir de incursiones, motivaciones, documentos orales, documentos escritos y

gestos testimoniales, se va formando un campo de estudios de microhistoria que, en los últimos

veinte años, va cobrando valor en los estudios de historia informal y comunitaria.

Debemos destacar que la investigación microhistorica ha sido objeto de trabajo de

Miguel Collado, y que la presente obra, aunque bibliográfico- documental, se concretiza como

estructura de continuidad de su investigación anterior en este sentido.

Referimos en este trabajo el orden de dicha investigación en lo concerniente al

municipio de Jánico, mediante los asientos bibliográficos 547, 548, 549 y 550 (op.cit.pp 306-307).

En el caso de su obra Jánico: notas sobre su historia. Santo Domingo, ed, Pavel, 302 p., asistimos a

la descripción o documentación y registro de un escenario histórico cultural cuyo aporte a la cultura

dominicana hubiera quedado olvidado, sino hubiese sido por la datación microhistorica,

arqueológica, y antropológica de Collado y otros, mencionados en los asientos 551, 552, 553, 554,

555, 556 ( respectivamente en op. Xcit. Pp.307-309). La descripción y análisis de Miguel Collado

en el orden particular de esta investigación participan también del conocimiento de la localidad a

partir de las fuentes indicadas en ensayos y en la obra misma.

Creemos que la Bibliografía comentada sobre comunidades de República

Dominicana (1900-1998), conforma la monografía bibliográfica particularizada como un registro

frontal significativo para la investigación de comunidades dominicanas. El proyecto de Collado, en

este sentido, es un proyecto revelador que nos informa de una búsqueda que ya podríamos

denominar especializada, en el contexto de los estudios sobre testimonio, formaciones, espacio,

historias y mentalidades locales.

Un aspecto de interés particular señalado en el libro que comentamos es el relativo a

la División territorial del Distrito Nacional, (pp. 402-405), puntualizado por la Zona urbana y sus

sectores, barrios, ensanches, urbanizaciones residenciales, pero también, de la zona rural contentiva

de las secciones del distrito nacional.

La fuente marcada en la pagina 405 pertenece a la documentación y división del

Ayuntamiento del Distrito Nacional. Dicha referencia informativa anuncia en Miguel Collado un

proyecto aún más vasto que incluiría las historias sectoriales de los barrios, ensanches,

urbanizaciones, residenciales. Pensamos que la Colección Provincia realiza un aporte necesario en

este particular. La continuidad de las investigaciones comunitarias con una perspectiva de

resultados etnohistoricos, produce también el interés desde la motivación por el estudio de las

historias locales, siendo así que la historia popular conforma los ejes de significación social que

articula, en el proceso, el verdadero objeto de las historias locales y testimoniales.

La permanencia de un proyecto semejante enriquece gradualmente la historia

política, intelectual, cultural, económica y espiritual de los poblados. Lo que le sirve de base al

registro de estas historias de poblados es el signo y la señal. En este contexto la descripción,

conocimiento, acciones y desarrollos de los poblados, se reconocen en la memoria etnocultural de

la República Dominicana y en los elementos que conforman un discurso de la historia que tendrá su

valor en el espacio- tiempo del que hacer histórico- cultural.

El registro activo de ejes accionales que soporta la memoria social, posibilita el

movimiento de las estructuras y funciones de la Representación etnocultura, direccionalmente

cualificado por los informadores o sujetos accionales que dinamizan el contenido de la memoria

social cultural.

Particulariza la nueva travesía de la ciscursividad histórica apunta a una

construcción de instancias metodológicas contextualizadotas, que motivan una reflexión acerca de

la historiedad de los espacios provinciales y regionales concebidos en el marco de la nueva historia.

La propuesta de conserva continuidad y preservación permanente de los ejes

identitarios en el marco de las comunidades locales, exige un conocimiento puntual de la historia

oral y documental que asegura a su vez, un campo de compromisos históricos y culturales

necesariamente reconocido en las acciones culturales propiciadas por el sujeto comunitario.

En este sentido la etnobibliografia, los diversos tipos de asentamiento bibliográficos,

la historia documental y la historia oral se encuentran en el aporte que hace Miguel Collado a los

estudios de poblados, comunidades y espacios provinciales de la República Dominicana.

Miguel Collado: «Bibliografía comentada sobre comunidades de República Dominicana»,

Publicaciones de la Comisión de Presidencia de Apoyo al Desarrollo Provincial, imp. De Búho,

Santo Domingo, 19999, 425 págs.

