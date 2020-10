Presidente Abinader: “Es momento de invertir en República Dominicana”

Durante su ponencia en el marco del “Forecast on the America and the Caribbean” (FOLAC), el primer mandatario dijo que su gobierno trabaja para atraer una mayor inversión extranjera, impulsar el Nearshore, posicionar al país como Hub Logístico Regional y eliminar la burocracia gubernamental.

Durante una reunión con congresistas norteamericanos que integran el Caucus de los Amigos de República Dominicana, miembros de la delegación de Semana Dominicana abordaron la situación actual de la economía del país y plantearon estrategias para su recuperación.

Santo Domingo, 22 de octubre.- Atraer una mayor inversión extranjera al país, impulsar el Nearshore, trabajar para que la República Dominicana sea un Hub Logístico Regional y eliminar la burocracia estatal forman parte de las prioridades del gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader.

Así lo afirmó el primer mandatario durante su ponencia en el marco del “Forecast on the America and the Caribbean” (FOLAC), que organiza la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA, por sus siglas en inglés) y que se produjo en el contexto de la 28 va. edición de Semana Dominicana en Estados Unidos.

“Este es el momento de invertir en la República Dominicana y de crear alianzas estratégicas que incidan en la creación de nuevas oportunidades de negocios para fortalecer la competitividad del país y estrechar las relaciones con nuestro principal socio comercial”, afirmó Abinader ante la audiencia virtual que siguió el evento.

Abinader se mostró a favor de que el país aproveche su privilegiada localización geográfica para impulsar el Nearshore y aprovechar la tendencia de empresas norteamericanas que están recolocando sus cadenas de suministro en mercados más cercanos.

Durante el conversatorio, el presidente destacó las bondades que ofrece el país para atraer la inversión extranjera en términos de infraestructura, facilidades a la inyección de capitales y los acuerdos de libre comercio de los cuales la República Dominicana es signataria.

En ese sentido, habló de la importancia del acuerdo firmado recientemente con la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) y el desarrollo del programa “América Crece”, mediante el cual el país podrá acceder a financiamientos de hasta 2,000 millones de dólares y que, según afirma, incidirá en la recuperación económica de empresas de los sectores energético, turístico, infraestructura, zonas francas y medianos negocios del país.

“El principal objetivo de nuestro gobierno consiste en crear unos 300 mil nuevos empleos en los próximos años, que proyectamos lograr a través del crecimiento de las empresas mediante el establecimiento de alianzas público-privadas y la apertura a la inversión extranjera”, puntualizó.

El presidente dijo que introducirá próximamente al Congreso un proyecto de ley para establecer el programa “Burocracia Cero”, que trabaja en colaboración con la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), y con el que se busca eliminar la burocracia gubernamental para agilizar y hacer más eficiente la administración pública.

El conversatorio con Luis Abinader se produjo en el marco de la Semana Dominicana, evento que promueve el clima de negocios y las inversiones para impactar el desarrollo y la competitividad entre República Dominicana y los Estados Unidos, y que se por primera vez se desarrolla en una modalidad online.

Estudian estrategias para recuperar economía de RD con congresistas de EEUU

Para analizar cómo estrechar las relaciones bilaterales, dinamizar el turismo, la economía dominicana y oportunidades de Nearshore, congresistas norteamericanos que integran el Caucus de los Amigos de República Dominicana participaron este miércoles en una reunión virtual con miembros de la delegación de la 28va edición de Semana Dominicana en Estados Unidos.

En el encuentro participaron los congresistas Adriano Espaillat, Lori Traham, Joe Kennedy y Vicente González. Mientras que por parte de la delegación de Semana Dominicana estuvieron presentes Roberto Herrera, presidente de Semana Dominicana; William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR; Simón Suárez, pasado presidente de Asonahores; y Steven Puig, presidente ejecutivo del BHD León.

Al ofrecer las palabras de bienvenida, Roberto Herrera, presidente de Semana Dominicana, se refirió al rol que ha jugado dicho evento durante 28 años para contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

Mientras que el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat afirmó que desde ese país se continúan haciendo importantes esfuerzos para estrechar las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos, así como también con la diáspora de criollos residentes en ese país.

Espaillat recordó que en la pasada edición de Semana Dominicana se lograron concretar importantes iniciativas en favor del turismo del país, incluyendo la reunión que sostuvieron con el congresista Charles Summer para abordar la recuperación de esa industria en el mercado norteamericano.

El vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, William Malamud, planteó la importancia de que la República Dominicana se posicione en la coproducción de Nearshore y se inserte en la cadena de suministro de empresas que están recolocando su producción en mercados más cercanos.

Durante la reunión con los congresistas norteamericanos, Simón Suárez abordó la situación actual del turismo y propuso algunas estrategias para la recuperación de ese sector, que ha sido clave para la dinamización de la economía en la República Dominicana. Mientras que Steven Puig se refirió al impacto del COVID-19 en el sector financiero, las perspectivas macroeconómicas para el país y los sectores claves en que se están enfocando para la recuperación.

El año pasado el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat anunció la creación del Caucus de Amigos de la República Dominicana durante una recepción celebrada en Capitol Hill, en el marco de la vigésimo séptima edición de Semana Dominicana en Estados Unidos.

El Caucus de Amigos de la República Dominicana lo componen los congresistas Tony Cárdenas, Dwight Evans, Vicente González, Robin Kelly, Joe Kennedy, Gregory Meeks, Frank Pallone, Bill Pascrell, Albio Sires, Lori Trahan, Susan Wild, Peter King, Norma Torres, G.K. Butterfield, Joaquín Castro, Jahanna Hayes y Donald Payne.

Elegido por primera vez al Congreso en 2016, el congresista Adriano Espaillat cumple su segundo mandato en el Congreso, donde se desempeña como miembro del influyente Comité de Asuntos Exteriores, del Comité de Transporte e Infraestructura, y del Comité de Pequeños Negocios de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El Distrito Congresual de Espaillat incluye Harlem, East Harlem, el norte de Manhattan y el noroeste de El Bronx.

Semana Dominicana 2020 cuenta con el apoyo de las empresas que componen el Círculo Élite de AMCHAMDR: Barrick Pueblo Viejo, Citi, Haina International Terminals, Inicia, Pasteurizadora Rica, Squire Patton Boggs, Martí y Grupo Viamar. Además, patrocinan el evento: Banreservas, Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís (CESPM), Interenergy Group, Banco Popular, Pellerano Nadal Law & Consulting, Banco BHD-León, PIISA Industrial Park, Barceló, Cortés Hermanos, Álvarez & Sánchez, Hanes Brands, Inc, Altice, NAP del Caribe, Central Romana Corporation, COSTASUR Casa de Campo, IQ Tech y CARDNET.

—

Sobre la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR)

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) es una asociación sin fines de lucro, incorporada legalmente el 8 de noviembre de 1923, que fomenta un clima de inversión saludable basado en el acceso de conocimiento, oportunidades y una cultura de mejores prácticas para el desarrollo socioeconómico y profesional de sus socios. AMCHAMDR está afiliada a la U.S. Chamber of Commerce y es miembro fundador de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en inglés).

AMCHAMDR trabaja una agenda diseñada para conectar y representar a sus socios de nuevas tendencias en el mundo de los negocios, mercados e indicadores tanto a nivel nacional como internacional. Su catálogo de servicios está diseñado para agregar valor a sus miembros, ofreciendo soluciones concretas e identificando oportunidades de crecimiento empresarial y profesional

(Visited 8 times, 8 visits today)